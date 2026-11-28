Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v průběhu jediného týdne zařadil zpátečku u dvou svých klíčových legislativních plánů. V médiích se spekulovalo, že změny přišly po tlaku premiéra, který byl v poslední době s Juchelkou výrazně nespokojený. „Je to výsledek dohody v koalici,“ odmítá úvahy Juchelka.
Zamyšlené změny by citelně zasáhly do pracovního trhu a narazily na tvrdý odpor odborů, odborníků i koaličních partnerů.
Měla se významně snížit podpora nezaměstnanosti a Juchelka chtěl také jinou definici pro nelegální švarcsystém, která by ale podle kritiků vedla k jeho masivní legalizaci.
Podle informací serveru Deník N nestál za náhlým obratem pouze koaliční nesouhlas SPD a tlak odborových centrál, ale také rostoucí netrpělivost předsedy vlády Andreje Babiše.
Premiérovi podle zákulisních zpráv vadilo, že resort práce předkládá politicky citlivé a nedotažené návrhy, které vyvolávají vlnu odporu mezi voliči i sociálními partnery a poškozují vládní kabinet navenek.
„Návrh nebyl dobrý, byl úplně šílený. My musíme hlídat, ministři hlavně, co jejich aparát vyprodukuje,“ řekl k návrhu o platformové práci premiér v rozhovoru pro Deník N.
Například změny v podpoře nezaměstnaných stihl podobný osud jako slevy na jízdném. I v tomto případě nejprve vláda vyšší podporu kvitovala. Následně přišla s tím, že se musí šetřit a nejsou na to peníze, musí se škrtat, aby nakonec vyšší podporu alespoň pro ty starší zachovala.
„Rozhodně to neberu jako prohru ani jako svůj ústupek. Změny jsou výsledkem dohody na úrovni vládní koalice a premiéra, na které jsme pracovali půl roku a pod kterou jsme se všichni podepsali,“ řekl Juchelka deníku Aktuálně.cz.
„Jde o logický a opodstatněný kompromis vzhledem k novým skutečnostem a k obavám, které kolem návrhů vznikly. Informace o tom, že by na mě pan premiér tlačil, považuji jen za mediální spekulace a drby. Naše vztahy ve vládní koalici i na úrovni premiéra jsou velmi korektní,“ dodal ministr práce.
Mohlo by vás zajímat: Aleš Juchelka k návrhu odebrat české vyznamenání ukrajinskému prezidentovi
Juchelka by přitom nebyl zdaleka jediným členem vlády, se kterým v poslední době panovala ve Strakově akademii nespokojenost.
Už v průběhu léta a podzimu se Babišova kritika a spekulace o možném ohrožení ministerských křesel snesly nejprve na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a šéfa školství Roberta Plagu (oba za ANO), aktuálně pak i na ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD).
Prvním velkým ústupkem je přepracování novely, která měla od ledna 2027 snížit podporu v nezaměstnanosti. Ministerstvo původně chtělo plošně zrušit nastavení předchozí vlády a srazit podporu v prvních měsících z 80 procent předchozího čistého výdělku na 65 procent pro všechny bez rozdílu.
Vyšší podpora starším
Po vyjednáváních však Juchelka představil pozměňovací návrh, kterým svůj původní plán výrazně zmírnil. Lidem nad 52 let a uchazečům v rekvalifikaci nakonec zůstane zachována současná zvýšená podpora v prvních třech měsících ve výši 80 procent předchozího výdělku. V dalších třech pak padesát a pak už jen 40 procent.
Ostatním nezaměstnaným pak dávka v prvních dvou měsících klesne na 65 procent, v dalších dvou měsících bude činit 50 procent a následně 40 procent.
Jak dlouho na podpoře
(doba, po kterou stát vyplácí podporu v nezaměstnanosti)
do věku 52 let – 5 měsíců
do věku 57 let – 8 měsíců
starší 57 let – 11 měsíců
Zástupci SPD označili zachování vyšší podpory pro starší pracovníky a lidi v rekvalifikaci za výsledek vlastního tlaku na ochranu zranitelných skupin.
Druhý obrat nastal u úpravy nelegálního zaměstnávání. Juchelkův resort původně navrhoval změnit definici závislé práce.
Podle původní verze by pro prokázání podřízenosti zaměstnance zaměstnavateli musely být současně splněny čtyři podmínky. Zaměstnavatel práci organizuje a kontroluje, zaměstnanec ji vykonává v pracovní době a řídí se pokyny zaměstnavatele. V takovém případě by šlo o klasický zaměstnanecký poměr. Nesplnění jedné podmínky z popsaných čtyř by tak mohlo otevřít cestu k legální práci na živnostenský list namísto zaměstnaneckého poměru.
Kritici z řad odborů, právníků i opozice varovali, že takový krok by v praxi legalizoval švarcsystém a umožnil firmám masově převádět zaměstnance na živnostenský list.
Co je švarcsystém
nelegální forma práce
člověk pracuje jako běžný zaměstnanec, ale oficiálně má smlouvu na živnostenský list
vykonává práci osobně pro jednu firmu
pracuje na náklady a s vybavením zaměstnavatele
nemá vlastní podnikatelské riziko ani vlastní klientelu
Proti úpravě se znovu postavilo i hnutí SPD s tím, že nechce ohrozit zaměstnance ani pravidla rozmělnit. Ministr Juchelka proto nakonec sám předložil pozměňovací návrh, kterým spornou změnu z novely zcela vypustil.
Původní vládní návrh počítal s roční úsporou ve výši čtyři a půl až pět miliard korun, nyní Juchelka očekává úsporu kolem čtyř miliard korun ročně.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Sparta sehnala trenéra na druhém konci světa. Sivok prozradil, co dostal za úkol
Nový sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Sivok chtěl být při angažování trenéra Ronnyho Deily stoprocentně přesvědčený, že na Letnou přivede kouče, který má předpoklady k tomu, aby klubu pomohl vrátit trofeje.
Osudová rána ho nezlomila. Bolest ze Sennovy smrti mu však z očí nezmizela nikdy
Stačila jediná chyba na silnici a život bosse jedné z nejlepších stájí formule 1 v historii se radikálně změnil.
Z domu zůstaly jen trosky. Hasiči ukázali, co zbylo po ničivém výbuchu, hlásí mrtvého
Velký výbuch rodinného domu v Čáslavi na Kutnohorsku si vyžádal jednoho mrtvého a jednoho zraněného. O tragédii informovali středočeští hasiči na sociálních sítích, zveřejnili také fotografie trosek. Zatím není jasné, k čemu přesně došlo, příčinu výbuchu vyšetřují kriminalisté. Dům prohledali psovodi, další lidi v něm nenašli, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Petr Fiala: Lidé neměli pocit, že rozumím jejich starostem. Trápí mě to a pracuji na sobě
Z čela ODS odešel i proto, že ve straně cítil malou ochotu jít za ním. Dnes Petr Fiala, řadový poslanec, učí v Brně a jezdí na besedy. V rozhovoru vysvětluje, proč ODS není vyladěný orchestr, co má nabídnout lidem a proč je letitý program přežitek. A popisuje také, kde měl rezervy. Podle jeho slov lidé někdy neměli pocit, že rozumí jejich starostem.
Kdo chce lepší péči, může si za ni připlatit. ODS přišla s plánem pro zdravotnictví
ODS v rámci své zdravotní reformy představila „volbu pacienta“. Jde o to, že by si lidé měli možnost zaplatit péči navíc – oproti té základní hrazené zdravotní pojišťovnou. Občanští demokraté tvrdí, že nejde o závan minulosti v podobě nadstandardů. Podle nich plán reaguje na poptávku ve střední třídě.