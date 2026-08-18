Přeskočit na obsah
Benative
18. 8. Helena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Juchelka domluvil se Schillerovou, jak porostou platy ve veřejné sféře

ČTK

Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to v úterý po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf resortu práce Aleš Juchelka (oba ANO). Jak by navýšení mělo vypadat, nepřiblížil.

Schůze vlády, Aleš Juchelka
Aleš Juchelka, Praha, 16. února 2026. Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

"Myslím, že to směruje - objem vám neřeknu - k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta," uvedl Juchelka. Podle něj se největší část úterní diskuse týkala platů.

Související

Učitelům letos od ledna vzrostly platové tarify o sedm procent. Ostatní si v platovém základu polepšili od dubna podle profesí o devět, pět či dvě procenta. Loni od ledna učitelé doslali přidáno o sedm procent, ostatní o 1400 korun.

Pro nejhůř odměňované to bylo 12 procent navíc. V letech 2023 a 2024 tehdejší Fialův kabinet sumu na výdělky zvedl, tarify ale neupravoval. O růstu platů pro rok 2022 rozhodoval minulý Babišův kabinet. Části lidí platy zmrazil. Přidal tři procenta učitelům, 1400 korun zdravotníkům s platem do sedmé třídy a šest procent nad ni.

Související

Juchelka před jednáním novinářům řekl, že oba resorty mají variantu navýšení platů i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální či zaručenou mzdou. Navýšení výdělků nechtěl přiblížit. Podle něj je na to čas do konce září, či do října. Odbory o jednání o růstu platů žádají vládu od začátku dubna. Přístup kabinetu kritizují. Juchelka má kritiku za neopodstatněnou.

Reklama
Reklama

Odbory pracovníků veřejného sektoru začátkem srpna znovu vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádaly o stanovení termínu schůzky. Předáci připomněli, že s žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna a zopakovali ji začátkem června. Napsali, že v červenci je premiér odkázal na ministra práce a zmínil hledání případného termínu v září.

Šéf odborů státních orgánů a organizací a mluvčí svazů veřejné sféry Pavel Bednář sdělil, že odbory v úterý dostaly odpověď na svůj srpnový otevřený dopis. Babiš jim napsal, že se mají obrátit na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a na Juchelku. O dalším postupu se odboráři chtějí poradit.

Související

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) dříve uvedla, že se zaměstnancům státu a veřejných institucí zatím nedorovnal propad reálných příjmů kvůli vysoké inflaci z minulých let. Podle centrály platy také neodpovídají odpovědnosti a významu práce pro společnost. Odboráři opakovaně poukazují na to, že se kvalifikované síly nedaří získat a udržet.

Připomínají také, že velká část tarifů je pod minimální mzdou či zaručeným platem. Zaměstnavatelé musí do nařízených nejnižších částek výdělky doplácet, a to třeba z peněz na odměny či provoz. Podle odborů je tak potřeba pokračovat i v debatě o podobě odměňování. Podle Juchelky resorty jednají i o postupu narovnání.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: „Proberu to s Schillerovou, vyřídím to osobně.“ Babiš přijel za voliči na Moravu

„Proberu to s Schillerovou, vyřídím to osobně.“ Babiš přijel za voliči na Moravu | Video: Petra Jaroměřská
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajina, Rusko, Velká Británie, konflikt, dron Válka, Nyan, BAE Systems
Ukrajina, Rusko, Velká Británie, konflikt, dron Válka, Nyan, BAE Systems
Ukrajina, Rusko, Velká Británie, konflikt, dron Válka, Nyan, BAE Systems

Britské drony útočí hluboko v Rusku. Moskva varuje Londýn: Zaplatíte

Napětí mezi Moskvou a Londýnem dál roste. Rusko obvinilo Velkou Británii z přímého podílu na útocích na ruské území poté, co se objevily informace, že Ukrajina při dálkových úderech používá britské drony. Moskva pohrozila Londýnu „důsledky“ a varovala, že čím hlouběji se do války zapojí, tím „vyšší cenu zaplatí“.

Letecký pohled na obec Chleby na Nymbursku, kde archeologové zkoumají svatyni. Nyní došli k závěru, že je dokonce o tisíc let starší než britský Stonehenge.
Letecký pohled na obec Chleby na Nymbursku, kde archeologové zkoumají svatyni. Nyní došli k závěru, že je dokonce o tisíc let starší než britský Stonehenge.
Letecký pohled na obec Chleby na Nymbursku, kde archeologové zkoumají svatyni. Nyní došli k závěru, že je dokonce o tisíc let starší než britský Stonehenge.

Archeologové zkoumají svatyni na Nymbursku. Zjistili, že je starší než Stonehenge

Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce. Nyní zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě, o tisíc let starší než britský Stonehenge, řekla v úterý mluvčí ZČU Andrea Čandová.

Ženu bolí břicho
Ženu bolí břicho
Ženu bolí břicho

Obří nákaza v lázních. Hygienici odhalili pravděpodobnou příčinu

Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla v úterý mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Robert „Maďar“ Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků
Robert „Maďar“ Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků
Robert „Maďar“ Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků

„Vytvořte zónu smrti.“ Ukrajinský velitel vyslal do Pobaltí varovný apel

Estonsko a ostatní pobaltské státy stále špatně odhadují vojenskou hrozbu ze strany Ruska a dostatečně se na ni nepřipravují, uvedl v srpnovém rozhovoru pro estonský deník Postimees velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Podle něj by podél hranice s Ruskem (v případě Litvy na hranici s Běloruskem) měla vzniknout takzvaná „zóna smrti“. „Zničte tam absolutně všechno,“ vybídl.

Reklama
Výroba užitkových modelů Volkswagen v Hannoveru.
Výroba užitkových modelů Volkswagen v Hannoveru.
Výroba užitkových modelů Volkswagen v Hannoveru.

Chtěl ušetřit a vymstilo se mu to. Velká továrna Volkswagenu teď stojí nad propastí

Sdílení platforem, motorů i celých aut. Krok, k němuž se uchyluje stále více automobilek ve snaze ušetřit náklady na vývoj a výrobu. Ne vždy to ale zafunguje k prospěchu všech zúčastněných a své o tom ví i v krizi se topící koncern Volkswagen. Ten ve snaze ušetřit před lety uzavřel partnerství s Fordem, teď tím ale podle německých médií trpí jeho továrna v Hannoveru.

Reklama
Reklama
Reklama