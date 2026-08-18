Juchelka domluvil se Schillerovou, jak porostou platy ve veřejné sféře

Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to v úterý po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf resortu práce Aleš Juchelka (oba ANO). Jak by navýšení mělo vypadat, nepřiblížil.
"Myslím, že to směruje - objem vám neřeknu - k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta," uvedl Juchelka. Podle něj se největší část úterní diskuse týkala platů.
Učitelům letos od ledna vzrostly platové tarify o sedm procent. Ostatní si v platovém základu polepšili od dubna podle profesí o devět, pět či dvě procenta. Loni od ledna učitelé doslali přidáno o sedm procent, ostatní o 1400 korun.
Pro nejhůř odměňované to bylo 12 procent navíc. V letech 2023 a 2024 tehdejší Fialův kabinet sumu na výdělky zvedl, tarify ale neupravoval. O růstu platů pro rok 2022 rozhodoval minulý Babišův kabinet. Části lidí platy zmrazil. Přidal tři procenta učitelům, 1400 korun zdravotníkům s platem do sedmé třídy a šest procent nad ni.
Juchelka před jednáním novinářům řekl, že oba resorty mají variantu navýšení platů i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální či zaručenou mzdou. Navýšení výdělků nechtěl přiblížit. Podle něj je na to čas do konce září, či do října. Odbory o jednání o růstu platů žádají vládu od začátku dubna. Přístup kabinetu kritizují. Juchelka má kritiku za neopodstatněnou.
Odbory pracovníků veřejného sektoru začátkem srpna znovu vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádaly o stanovení termínu schůzky. Předáci připomněli, že s žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna a zopakovali ji začátkem června. Napsali, že v červenci je premiér odkázal na ministra práce a zmínil hledání případného termínu v září.
Šéf odborů státních orgánů a organizací a mluvčí svazů veřejné sféry Pavel Bednář sdělil, že odbory v úterý dostaly odpověď na svůj srpnový otevřený dopis. Babiš jim napsal, že se mají obrátit na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a na Juchelku. O dalším postupu se odboráři chtějí poradit.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) dříve uvedla, že se zaměstnancům státu a veřejných institucí zatím nedorovnal propad reálných příjmů kvůli vysoké inflaci z minulých let. Podle centrály platy také neodpovídají odpovědnosti a významu práce pro společnost. Odboráři opakovaně poukazují na to, že se kvalifikované síly nedaří získat a udržet.
Připomínají také, že velká část tarifů je pod minimální mzdou či zaručeným platem. Zaměstnavatelé musí do nařízených nejnižších částek výdělky doplácet, a to třeba z peněz na odměny či provoz. Podle odborů je tak potřeba pokračovat i v debatě o podobě odměňování. Podle Juchelky resorty jednají i o postupu narovnání.
Mohlo by vás také zajímat: „Proberu to s Schillerovou, vyřídím to osobně.“ Babiš přijel za voliči na Moravu
Britské drony útočí hluboko v Rusku. Moskva varuje Londýn: Zaplatíte
Napětí mezi Moskvou a Londýnem dál roste. Rusko obvinilo Velkou Británii z přímého podílu na útocích na ruské území poté, co se objevily informace, že Ukrajina při dálkových úderech používá britské drony. Moskva pohrozila Londýnu „důsledky“ a varovala, že čím hlouběji se do války zapojí, tím „vyšší cenu zaplatí“.
Archeologové zkoumají svatyni na Nymbursku. Zjistili, že je starší než Stonehenge
Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce. Nyní zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě, o tisíc let starší než britský Stonehenge, řekla v úterý mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Obří nákaza v lázních. Hygienici odhalili pravděpodobnou příčinu
Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla v úterý mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
„Vytvořte zónu smrti.“ Ukrajinský velitel vyslal do Pobaltí varovný apel
Estonsko a ostatní pobaltské státy stále špatně odhadují vojenskou hrozbu ze strany Ruska a dostatečně se na ni nepřipravují, uvedl v srpnovém rozhovoru pro estonský deník Postimees velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi zvaný Maďar. Podle něj by podél hranice s Ruskem (v případě Litvy na hranici s Běloruskem) měla vzniknout takzvaná „zóna smrti“. „Zničte tam absolutně všechno,“ vybídl.
Chtěl ušetřit a vymstilo se mu to. Velká továrna Volkswagenu teď stojí nad propastí
Sdílení platforem, motorů i celých aut. Krok, k němuž se uchyluje stále více automobilek ve snaze ušetřit náklady na vývoj a výrobu. Ne vždy to ale zafunguje k prospěchu všech zúčastněných a své o tom ví i v krizi se topící koncern Volkswagen. Ten ve snaze ušetřit před lety uzavřel partnerství s Fordem, teď tím ale podle německých médií trpí jeho továrna v Hannoveru.