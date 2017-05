Jste v tom sám, tlačila prý inspekce na vyšetřovatele Mrázkovy vraždy. Podle Chovance je to podivné

před 16 minutami

Policejní tým Tempus, který řeší staré případy včetně vražd šéfů podsvětí Antonína Běly a Františka Mrázka, si stěžuje na zásah Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ve stížnosti tvrdí, že vyslýchající inspektor na jednoho z policistů vyvíjel nátlak a snažil se získat informace z vyšetřování Bělovy vraždy. Za policii se postavil ministr vnitra Milan Chovanec. "Jsou tu velké pochyby, zda zásah neměl sloužit k tomu, aby policisty odradil od dalšího vyšetřování," řekl. O případ se aktivně zajímal i prezident Miloš Zeman, jehož podporu vyšetřovatelé starých vražd také mají.

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) má velké pochyby o tom, zda nedávným zadržením pětice vyšetřovatelů z týmu Tempus nechtěla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) policisty odradit od vyšetřování vražd Františka Mrázka a Antonín Běly, šéfů podsvětí z 90. let.

Chovanec tak podpořil stížnost, kterou teď detektivové na postup inspekce podali. V dokumentu, který má Aktuálně.cz k dispozici, vyšetřovatelé inspekci obvinili z nátlaku a snahy získat informace ze spisu k Bělově vraždě.

"Vyšetřovatelé Tempusu mají podporu jak mojí, tak pana prezidenta Zemana," sdělil Aktuálně.cz Chovanec. Ten se kvůli zásahu sešel s premiérem Bohuslavem Sobotkou, pod nějž inspekce spadá, ale i s ředitelem GIBS Michalem Murínem.

"Ředitel Murín mi řekl, že důvody k zásahu podle něj byly. Upozornil jsem jej na to, že jedna věc jsou důvody a druhá věc je styl a provedení," uvedl Chovanec s tím, že policisté sice byli "sebráni" přímo v kancelářích policejního prezídia, k jejich obvinění však nakonec nedošlo. "Jeví to prapodivné znaky," podotkl.

Velké pochyby

"Ta síla zadržení je nepřiměřená. Je otázka, co GIBS zjistil. Styl a provedení je za mě divný," zdůraznil ministr, který případ detailně řešil i s prezidentem Milošem Zemanem. "Jsou tu velké pochyby, zda zásah neměl sloužit k tomu, aby policisty odradil od dalšího vyšetřování," uzavřel.

Vše začalo 5. dubna, kdy GIBS vtrhla do budovy policejního prezidia a zadržela pět detektivů z týmu Tempus, který vyšetřuje staré případy - včetně vražd Mrázka a Běly. Dva policisté podali vysvětlení na místě, tři byli zadrženi a vyslýcháni až do druhého dne kvůli podezření ze zneužití pravomoci. Nakonec byli propuštěni i oni, aniž by je inspekce obvinila.

Policisté, které inspekce zadržela, už podali stížnost na dozorující státní zástupkyni i přímo na GIBS. První doručili na Vrchní státní zastupitelství, druhou poslali na Městské státní zastupitelství v Praze.

Vyšetřovatelé si v dokumentu stěžují, že jim GIBS ani po více jak třicetihodinovém zadržení a vyslýchání nevysvětlila, z čeho přesně je podezřívá. Tvrdí také, že hlavní inspektor při výslechu jednomu z policistů vyhrožoval.

"Uvědomte si, že před vámi vypovídali jiní a nechali vás v tom," prohlašoval podle detektivů inspektor při výslechu. "Uvědomte si, že vaši kamarádi vám vůbec nepomohli, jste v tom sám," dodal.

Získávání informací ze spisu

Dál se podle stížnosti vyptával na to, proč policisté "otevírají několikrát odloženou věc" a "co zjistili nového od předchozích vyšetřování". Vyslýchané obvinil, že "rok drží nevinného člověka ve vazbě", čímž odkazoval na nyní už obžalovaného Pavla Šrytra. Nakonec inspektor odmítl po propuštění policistům vydat kopii protokolu, dodává stížnost.

Policisté podepsaní pod stížností se domnívají, že generální inspekce chtěla zjistit, jaké důkazy Tempus při vyšetřování nashromáždil: "Během výslechu se ptal na vznik jednotlivých dokumentů a bylo zřejmé, že tápe a shání informace ze spisu." píší.

Své zadržení považují vyšetřovatelé přinejmenším za neetické. "Naše zadržení a konkrétně jednání podplukovníka B. považujeme za hrubý psychický nátlak k tomu, abychom se doznali k protiprávnímu jednání, kterého jsme se nedopustili, a dále, aby si generální inspekce opatřila informace z trestního spisu," uvádějí.

Problémy při vyšetřování Bělovy vraždy měly začít už na konci minulého roku, kdy Česká televize informovala, že jedna ze svědkyň měla být nucena k výpovědi proti Pavlu Šrytrovi, bývalému osobnímu strážci Běly i Františka Mrázka. Šrytr je z Bělovy vraždy obžalován a nyní stojí před soudem. Policisté jakékoli ovlivňování její výpovědi popírají.

O přezkum případu původně GIBS požádala přímo policie a na začátku tohoto roku předala inspekci dokumenty, které se výpovědi svědkyně týkaly.

"Je to dost nestandardní. Byla to jen demonstrace moci. Navíc zajímavá je souhra náhod," komentoval zásah inspekce policejní zdroj, který si nepřál být jmenován.

Pro detektivy si podle něj inspekce přišla ve chvíli, kdy podávali návrh na obžalobu na Pavla Šrytra. Zdroj tvrdí, že některým lidem se nemusí líbit, na čem tým Tempus dělá a jaké případy se snaží vyšetřit. Navíc podle něj mohli vyšetřovatelé normálně přijít podat vysvětlení, když už policie měsíce před zásahem důležité dokumenty GIBS předala.

Generální inspekce se k případu zatím nechce vyjadřovat. "Stížnost jsme neobdrželi, a dokud ji nebudeme mít, není možné se k ní vyjadřovat," řekla redakci mluvčí GIBS Radka Sandorová. Šéf inspekce Michal Murín před časem řekl Právu, který na zásah upozornil, že jde o živou kauzu, a nemá tak právo o ní mluvit.