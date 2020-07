Jste v karanténě? K volbám nemůžete. Nelze ani poslat urnu, řekl Hamáček

Do podzimních krajských a senátních voleb nelze podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prosadit změny, které by umožnily hlasovat lidem v karanténě a současně zamezily rizikům přenosu covidu-19. Hamáček to řekl v pondělí před jednáním vlády. Nemožnost hlasovat pro lidi umístěné v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí není podle něj žádnou novinkou.

Hamáček zdůraznil, že podle předpisů není možné, aby se lidé izolovaní kvůli nakažlivé nemoci dostavili do volební místnosti. "Nelze ani za nimi poslat urnu, protože by hrozilo nakažení volební komise. To není nic, co by si vymyslelo ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita," uvedl. Na to, že lidé v karanténě se nemohou účastnit voleb, upozornila v pondělí mimo jiné Mladá fronta Dnes.

Šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v pondělí na Twitteru uvedla, že ve sněmovně opakovaně navrhovala zákon o korespondenčním hlasování. Kabinet by podle ní měl hledat cestu, jak umožnit občanům volební právo uplatnit. "Korespondenční hlasování se do října stihnout nedá, navíc by to situaci nevyřešilo," podotkl Hamáček.

Opakovaně jsem v PS navrhovala, abychom se v souvislosti s pandemií zabývali zákonem o korespondenčním hlasování.



Vláda se toho nejspíš bojí, proto zatím nemáme nic (o digitálních volbách ani nemluvím). Volební právo ale vláda nemá omezovat, má hledat cestu, jak jej uplatnit. https://t.co/UL56wtlNb0 — Markéta Adamová (@market_a) July 20, 2020

Na obálkách by podle něj mohl virus zůstat, což by s sebou přineslo například nutnost jejich dezinfekce. "Vystavilo by to riziku všechny, kdo by s tou zásilkou přišli do kontaktu," řekl Hamáček. Řešení, které by se stihlo do podzimu a vyloučilo všechna rizika, podle něj neexistuje. V dlouhodobém horizontu by to mohly být elektronické volby. "Ale to je běh na dlouhou trať," dodal.

Zpochybnění výsledků voleb se neobává. "Věřím, že situace na podzim nebude tak dramatická, aby to nějak zásadně ovlivňovalo volby," řekl vicepremiér.