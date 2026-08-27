„Jste nejdražší ministryně v historii.“ Schillerová si v reakci nebrala servítky

Ministryně financí Alena Schillerová reaguje na dotazy Aktuálně.cz, co říká označení "nejdražší ministryně".
Dva dny poslouchala ve sněmovně ministryně financí za ANO Alena Schillerová od mnoha opozičních politiků, jak je neschopná správkyně státní kasy. Ale nakonec se stejně usmívala. Sněmovna ve středu přehlasovala veto prezidenta u novely rozpočtových pravidel. Krátce nato s ní Aktuálně.cz mluvilo o opoziční kritice.
Míra opoziční kritiky na adresu ministryně financí Aleny Schillerové byla skutečně obrovská, ale patrně nejvíce rezonovala slova prvního místopředsedy KDU-ČSL Benjamina Činčily. Ten krátce před hlasováním o vetu prezidenta řekl správkyni státní pokladny takřka z očí do očí pořádně ostrou výtku.
„Paní ministryně, vy jste nejdražší ministryně České republiky v historii. Vy jste opravdu drahá, nejdražší Alena Schillerová, ministryně České republiky, vy jste zadlužila tuhle zemi úplně nejvíc,“ prohlásil od řečniště směrem k ministryni, která byla od něj vzdálená jen pár centimetrů.
Následně jí ještě vyčetl, že fakticky likviduje rozpočtová pravidla země místo toho, aby efektivně hospodařila pro budoucnost Česka, aby připravila daňovou reformu či reformu ve zdravotnictví.
Když hlasování skončilo, zeptalo se Aktuálně.cz Aleny Schillerové právě na to, co říká „nálepce“ nejdražší ministryně. Nejprve se k tomuto označení nechtěla vyjadřovat. „Jak mám reagovat na hloupé řeči? Hloupé, nepodložené řeči? Na to není možné reagovat,“ povzdechla si.
Schillerová: Je to dehonestace
Ale následně si neodpustila kritiku svých předchůdců. „Oni zvýšili zadlužení země o 1,2 bilionu, všichni občané si pamatují, jaká tady byla inflace, kvůli tomu jsou i dražší hypotéky,“ uvedla a následně si stěžovala na vystoupení opozičních politiků.
„Bylo to od nich urážení, dehonestování. Měli by si zamést před vlastním prahem,“ tvrdila a popisovala, jak bídně podle ní hospodařila předcházející vláda Petra Fialy, ve které bylo KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09. „Jejich kritika je pokrytecká a falešná, rozpočet předcházející vlády byl vylhaný,“ prohlásila ministryně, která s podrobným projevem vystoupila i na plénu.
Aktuálně.cz ale ještě zajímalo, zda by Česko přece jen nemělo mít podstatně menší schodek rozpočtu a zda další zadlužování země nepocítí právě voliči ANO.
„My jsme to převzali v nějakém stavu, nemůžeme škrtnout 150 miliard ze dne na den. Ale deficit rozpočtu budeme postupně snižovat,“ slibovala s tím, že nemá obavu o reakce voličů ANO.
„Naši voliči vidí, že je díky nám nízká inflace, že poklesla cena potravin, myslím, že mají život levnější než za minulé vlády. Mluvíme s nimi, vysvětlujeme jim to,“ ujišťovala Schillerová a avizovala, že chystá například změny, které by měly pomoci mladým lidem, kteří si chtějí brát hypotéky na bydlení.
Shodou okolností jen krátce před ministryní Schillerovou promluvili na společné tiskové konferenci zástupci pěti opozičních stran. Schillerovou obvinili z toho, že kvůli dalšímu zadlužování se lidem zdraží život a velké dluhy budou muset platit příští generace. Zároveň tvrdili, že toto její chování stejně jako celý postup vlády by mohlo naštvat voliče ANO a mohlo by být šancí, jak v dalších volbách ANO porazit.