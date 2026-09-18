Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

„Jste na chvostu aliance.“ Americký velvyslanec tepe Česko za výdaje na obranu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na pátečním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Haagu vydávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu (HDP) a že postoj Česka je pro USA zklamáním.

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker s premiérem Andrejem Babišem.
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker s premiérem Andrejem Babišem.Foto: FB/Andrej Babiš
Reklama

ČR plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. "Je pro nás zklamáním, že Česká republika neučinila větší pokrok při plnění obranného závazku z Haagu.

V oblasti výdajů na obranu se bohužel pohybuje na chvostu aliance," řekl americký diplomat, který Česko za nedostatečné obranné výdaje kritizoval už na jaře na síti X.

Související

Premiér Andrej Babiš (ANO) hájí české výdaje na obranu dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), jak s nimi počítá rozpočet na příští rok.

V reakci na kritiku velvyslance Spojených států při NATO Matthewa Whitakera ohledně výše českých výdajů na obranu předseda vlády zdůraznil, že na rozdíl do předchozího kabinetu jedná se spojenci narovinu. Velvyslanci podle svých slov v pátek popsal situaci realisticky.

Reklama
Reklama

Ministerstvo obrany by mělo mít podle dosud známého návrhu v rozpočtu na příští rok výdaje 191 miliard korun. Je to o zhruba 36,2 miliardy korun více, než mu přidělil letošní schválený státní rozpočet.

ČR plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Spojené státy od svých spojenců podle Whitakera očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Haagu vydávat do roku 2035 na obranu pět procent HDP. To podle něj dává západnímu průmyslu jistotu pro další investice, rozšiřování výroby, nabírání nových pracovníků a vývoj nových technologií.

"Vlády však musejí spolupracovat na zrychlení zakázek a zlepšení efektivity a upřímně řečeno, postupovat odpovídající rychlostí. Spojené státy mají obrovské kapacity obranného průmyslu a chceme, aby i naši evropští spojenci budovali ty své," citoval amerického velvyslance server iDNES.cz. Evropa musí přejít na trvalé investice do obrany bez ohledu na střídání vlád.

Státy NATO podpořily na loňském summitu v Haagu deklaraci, v níž se zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít na širší bezpečnostní oblast, například na infrastrukturu, odolnost či posílení kyberbezpečnosti. Předchozí cíl činil dvě procenta.

Reklama
Reklama

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v srpnu po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o rozpočtu řekl, že Česko plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Uvedl, že tak splní závazek NATO. Obranné výdaje ČR by měly příští rok činit 195 miliard korun, z toho 191 miliard půjde z rozpočtu ministerstva obrany.

Vydávat na obranu pět procent HDP je nyní podle vládních politiků nereálné, pokud Česko nechce zlikvidovat svou ekonomiku. Prezident Petr Pavel míní, že by Česko mělo dávat víc než dvě procenta HDP, jinak bude vzhledem k závazkům přijatým v Haagu vznikat deficit v obranných výdajích na další roky.

Mohlo by vás také zajímat: Trumpův sok promluvil o semenech. Vznikne nový geopolitický blok s Evropou?

Trumpův sok promluvil o semenech. Vznikne nový geopolitický blok s Evropou? | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama