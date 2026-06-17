Jste „kýbl ho*en“, psal Wollner podřízené a osahával ji. Soud jí dal za pravdu

Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner pravomocně prohrál spor s někdejší podřízenou Markétou Dobiášovou. Uvedl to ve středu server iROZHLAS.cz s tím, že středočeský krajský soud potvrdil zamítnutí Wollnerovy žaloby.
Novinář se domáhal omluvy za poškození svého jména, a to v souvislosti s veřejnými tvrzeními Dobiášové o šikaně z jeho strany a sexuálních narážkách. Wollner serveru řekl, že kauza je součástí boje o Českou televizi a že zváží dovolání.
„Z hlediska skutkových zjištění se odvolací soud ztotožňuje se soudem prvního stupně v tom, že žalovaná prokázala pravdivý základ tvrzení o 'mňoukání', o sahání na pozadí i o hrubé urážce 'kýbl hoven', aniž by bylo potřeba dokazování jakkoli doplňovat,“ citoval server z rozhodnutí Krajského soudu v Praze.
Wollner se vedle omluvy domáhal i odškodného ve výši 100 tisíc korun a stažení článku Dobiášové na jejím webu. Jeho žalobou se nejprve zabýval kolínský okresní soud. Loni v září konstatoval, že tvrzení reportérky byla zčásti pravdivá a že Wollnerovo chování vybočovalo z pravidel slušnosti. Poukázal na to, že mužovo počínání vůči podřízeným popsala i řada svědků.
Novinář odmítá, že by se vůči podřízené choval se sexuálním podtextem. Připustil pouze, že práce na pořadu Reportéři ČT se neobešla bez stresu a výbušných situací. „V případech, jako je tento, mnohdy nerozhodují faktické důkazy, ale subjektivní hodnocení soudce a člověk je odkázán na jeho osobnostní nastavení. Těžce se s tím smiřuju,“ řekl serveru.
Dobiášová reagovala tak, že kauza nepředstavuje pouze osobní spor mezi ní a Wollnerem, ale i dlouhodobý, dosud neřešený systémový problém uvnitř televize. Odvolací soud podle ní sám zmínil, že pokusy stěžovat si na Wollnerovy praktiky narazily u nadřízených na neochotu reálně se věcí zabývat.
Wollnerovo počínání nakonec v televizi řešila interní vyšetřovací komise vytvořená tehdejším generálním ředitelem instituce Petrem Dvořákem. V novinářově chování nic protiprávního neshledala, přesto Wollner poté po dohodě s vedením veřejnoprávní médium v lednu 2023 opustil. Trestný čin ani přestupek později nezjistila ani policie, která věc prošetřovala.
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