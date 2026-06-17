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Domácí

Jste „kýbl ho*en“, psal Wollner podřízené a osahával ji. Soud jí dal za pravdu

ČTK

Bývalý šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner pravomocně prohrál spor s někdejší podřízenou Markétou Dobiášovou. Uvedl to ve středu server iROZHLAS.cz s tím, že středočeský krajský soud potvrdil zamítnutí Wollnerovy žaloby.

Marek Wollner
Novinář odmítá, že by se vůči podřízené choval se sexuálním podtextem. Připustil pouze, že práce na pořadu Reportéři ČT se neobešla bez stresu a výbušných situací. (Ilustrační foto)Foto: Economia
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Novinář se domáhal omluvy za poškození svého jména, a to v souvislosti s veřejnými tvrzeními Dobiášové o šikaně z jeho strany a sexuálních narážkách. Wollner serveru řekl, že kauza je součástí boje o Českou televizi a že zváží dovolání.

„Z hlediska skutkových zjištění se odvolací soud ztotožňuje se soudem prvního stupně v tom, že žalovaná prokázala pravdivý základ tvrzení o 'mňoukání', o sahání na pozadí i o hrubé urážce 'kýbl hoven', aniž by bylo potřeba dokazování jakkoli doplňovat,“ citoval server z rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

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Wollner se vedle omluvy domáhal i odškodného ve výši 100 tisíc korun a stažení článku Dobiášové na jejím webu. Jeho žalobou se nejprve zabýval kolínský okresní soud. Loni v září konstatoval, že tvrzení reportérky byla zčásti pravdivá a že Wollnerovo chování vybočovalo z pravidel slušnosti. Poukázal na to, že mužovo počínání vůči podřízeným popsala i řada svědků.

Novinář odmítá, že by se vůči podřízené choval se sexuálním podtextem. Připustil pouze, že práce na pořadu Reportéři ČT se neobešla bez stresu a výbušných situací. „V případech, jako je tento, mnohdy nerozhodují faktické důkazy, ale subjektivní hodnocení soudce a člověk je odkázán na jeho osobnostní nastavení. Těžce se s tím smiřuju,“ řekl serveru.

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Dobiášová reagovala tak, že kauza nepředstavuje pouze osobní spor mezi ní a Wollnerem, ale i dlouhodobý, dosud neřešený systémový problém uvnitř televize. Odvolací soud podle ní sám zmínil, že pokusy stěžovat si na Wollnerovy praktiky narazily u nadřízených na neochotu reálně se věcí zabývat.

Wollnerovo počínání nakonec v televizi řešila interní vyšetřovací komise vytvořená tehdejším generálním ředitelem instituce Petrem Dvořákem. V novinářově chování nic protiprávního neshledala, přesto Wollner poté po dohodě s vedením veřejnoprávní médium v lednu 2023 opustil. Trestný čin ani přestupek později nezjistila ani policie, která věc prošetřovala.

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