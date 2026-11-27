Americký prezident Donald Trump často a rád provokuje svými výroky a komentáři na sociálních sítích. Některé z nich ovšem tak razantně překračují meze reality, až vyvolávají pochybnosti o jeho duševní svěžesti. Vybrali jsme dvacet z nich a skryli je do odpovědí v následujícím vědomostním kvízu. Odhalíte všechny?
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Sníh zasypal Česko. Komplikuje dopravu, policie řeší desítky nehod
První výraznější sněžení nadcházející zimy zasáhlo v posledních hodinách většinu České republiky a přineslo rozsáhlé komplikace v dopravě. Na silnicích leží rozbředlá či uježděná vrstva sněhu, tvoří se ledovka i námraza a policii zaměstnávají desítky dopravních nehod.
Vymáhání dotace od pekárny Agrofertu bylo zastaveno, podle MPO uplynula promlčecí lhůta
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vedené Karlem Havlíčkem (ANO) zastavilo vymáhání stomilionové dotace od Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam, která spadá pod Agrofert.
Zmatení, zaražení Italové. Strach z „mimořádných“ Čechů roste, padají silná slova
Největší velmoc současného mužského tenisu vyhlíží páteční bitvu o finále Davis Cupu. S obavami a otevřeným respektem k soupeři, kterým bude pro domácí Itálii silný výběr kapitána Tomáše Berdycha. Italská média propadají až překvapivé skepsi, Češi jsou navíc pro Italy historicky výrazně neoblíbeným protivníkem.
Češi budovali ráj, reakci Kremlu nečekali. Dnes mění Rusko gulagy na muzea dozorců
Pojem gulag zná po celém světě téměř každý jako příklad temné historie. Umíraly v nich miliony nevinných lidí, přesto jsou v zemi katů a obětí historici označováni za extremisty a ruší se muzea. Tým českých badatelů se tak vydal do zemí Střední Asie, kde našel příběhy Čechoslováků, kteří prožili drsné chvíle. V pořadu Spotlight o nich hovoří badatel a rusista Štěpán Černoušek.
Rusko se brzy rozpadne, tvrdí armádní jestřáb. Putinovi radí, jak zabránit krveprolití
Vladimir Putin vede Rusko k zániku a měl by dobrovolně předat moc. Myslí si to třiaosmdesátiletý generálplukovník ve výslužbě Leonid Ivašov, který v minulosti zastával vysoké funkce v sovětské i ruské armádě. V rozhovoru pro projekt Perechvat Upravlenija přišel s varováním, že válka na Ukrajině rozkládá zemi zevnitř a k jejímu kolapsu by podle něj mohlo dojít už příští rok.