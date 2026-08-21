„Jsou s námi - buďme s nimi.“ Pavel na pietě vyzval k obraně nezávislých médií

Nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie, řekl v pátek prezident Petr Pavel u budovy Českého rozhlasu (ČRo) v Praze při pietním aktu k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat, uvedl prezident.
Sněmovna začne na podzim projednávat vládní návrh na změnu financování České televize (ČT) a ČRo.
Pavel v pátek řekl, že Československý rozhlas sehrál v roce 1968 zásadní roli v informování obyvatel o vpádu sovětských vojsk. „Český rozhlas, ale také Česká televize dnes sehrávají zásadní roli v českém mediálním prostoru nejenom v oblasti zpravodajství, ale i investigativy nebo vzdělávání, kultury a sportu,“ dodal.
Veřejnoprávní média podle něj dnes čelí tlaku na omezení jejich svobody a nezávislosti. „Jsou s námi - buďme s nimi,“ parafrázoval dobovou výzvu pracovníků rozhlasu Jsme s vámi, buďte s námi.
Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, který ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet, koaliční kabinet schválil v polovině června. Návrh přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Plán kritizují samotná média, jejich zaměstnanci kvůli němu byli v červnu v jednodenní výstražné stávce. Opozice avizovala, že bude projednávání návrhu ve Sněmovně obstruovat.
Proti zrušení poplatků protestovala i část účastníků pátečního pietního aktu. Na začátku projevů zvedli transparenty s hesly jako Ruce pryč od médií, Poplatky nedáme, Média nepatří politikům či Už zase útočí na rozhlas. Prezidenta uvítal potlesk a pokřik hesla Ať žije Pavel, ale také pískot. Ředitel ČRo René Zavoral v projevu zmínil roli rozhlasu v roce 1968 a jeho obranu jako zdroje informací. „Svoboda a nezávislost je zásadní podmínkou plnění našeho poslání,“ uvedl.
Trauma ze zrady, kterou invaze v roce 1968 představovala, je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné, uvedl Pavel. „V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimira Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce,“ konstatoval.
Invaze měla podle něj mnoho společného s invazí na Ukrajinu před čtyřmi lety. „Obě společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj, obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska,“ uvedl. Moskva v obou případech porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu, dodal. Obě invaze, plánované původně jako bleskové operace, doprovázela lživá rétorika, uvedl.
Po invazi v obou společnostech zavládlo hluboké zklamání a vůči Rusku se zformoval velmi kritický postoj, řekl Pavel. „Ten u nás přetrval dlouho. Ale dnes jako by část společnosti raději zapomněla. Přitom je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět,“ konstatoval. Ukrajina už pátým rokem brání nejenom svou svobodu, ale i svobodu a bezpečnost celé Evropy, uvedl.“ Je v našem zájmu stát po jejím boku tak dlouho, jak bude potřeba. Ne kvůli její svobodě, ale hlavně pro naši bezpečnou a svobodnou budoucnost,“ dodal.
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