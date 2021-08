Jsou očkovaní vaši sousedé? Podívejte se, kolik lidí ve vaší obci už dostalo vakcínu

Problém s menší proočkovaností mají především malé obce do tisíce obyvatel. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) však počet takových míst ubývá. „Je patrné mírné zlepšování situace. V čase klesá počet obcí s extrémně nízkou proočkovaností. Celkem nyní evidujeme osmnáct obcí s proočkovaností populace starší 16 let menší než čtyřicet procent,“ uvádí ve své zprávě, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici, ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Momentálně nejhůře je na tom nyní Vyškovec na Uherskohradišťsku, kde je ze 119 obyvatel alespoň jednou dávkou naočkováno pouze 20 lidí. Ze třiceti zdejších obyvatel starších 60 let nemá ani jednu dávku hned 22, přičemž právě této věkové skupině hrozí v případě nákazy největší nebezpečí.

ÚZIS varuje, že zatímco v celém Česku dostalo alespoň jednu injekci s vakcínou proti nemoci covid-19 více než 65 procent lidí, jsou oblasti, kde je to výrazně méně. Ty je podle odborníků nutné sledovat, protože u nich hrozí, že se v budoucnu stanou lokálními ohnisky další vlny nákazy covidem-19.

Ústav ve své zprávě pracuje s takzvanými ORP, což je zkratka pro obec s rozšířenou působností, pod niž spadají i sousední menší vesnice. A i zde zaznamenali statistici poměrně výrazný pokles rizikových míst. „Je patrné, že oblastí s kumulací méně proočkovaných obcí v rámci ORP ubývá v čase. Ještě před zhruba třemi týdny bylo registrováno více než čtyřicet ORP s vysokou kumulací málo proočkovaných obcí. Nyní je to zhruba deset až čtrnáct ORP,“ uvádí ve své zprávě ředitel Dušek s tím, že momentálně jde především o odlehlé části moravských regionů.

Například pod Jablunkov v Moravskoslezském kraji spadá dvanáct obcí a jen v jediné z nich je proočkovanost vyšší než 56 procent. Jen o jednu obec lépe je na tom pak Třinec.

„Lidé ve velkých městech mají očkovací centra blízko, navíc mají možnost jít se očkovat třeba do obchodních center bez předchozí registrace, takže to je pro ně snazší,“ vysvětloval důvody nižší proočkovanosti v pohraničí předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Pro lidi z odlehlých lokalit by to často znamenalo cestu do města. A když vakcína nepřijde za nimi, sami ji aktivně nevyhledají, třeba protože jsou zkrátka pohodlní,“ dodal.

To, že se lidé ve větších městech nechávají očkovat častěji, potvrzují i data. Obecně platí, že čím větší obec, tím vyšší proočkovanost, ač rozdíly nejsou zásadní. Zatímco v obcích do 750 obyvatel má kompletní očkování 61,6 procenta lidí, ve městech nad 100 tisíc obyvatel je to 62,7 procenta. Mnohem podstatnější pro míru proočkovanosti je pak region, v jakém se obec nachází. Z přiložené mapy vyplývá, že zatímco v centru republiky je procento vakcinovaných nejvyšší, v pohraničních regionech je výrazně nižší.