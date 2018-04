Jsme ve světě za kašpary, kritizoval Kalousek Babiše za otočku kolem úderu v Sýrii

AKTUALIZOVÁNO před 22 hodinami

Úterní jednání poslanců zbrzdil hned na začátku tvrdý spor kvůli útoku spojenců v Sýrii. Předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek z ČSSD prosadil svůj návrh, aby sněmovna o útoku a postoji české vlády debatovala - a to okamžitě. Místo projednávání plánovaných bodů se tak u mikrofonu střídají řečníci se zcela protichůdnými názory.

Praha - Možná ani sám Lubomír Zaorálek z ČSSD nepočítal s tím, že uspěje se svým návrhem, aby poslanci hned po zahájení úterní schůze debatovali o postoji české vlády k situaci v Sýrii. Zaorálek nejdříve navrhl, aby se sněmovna tímto problémem zabývala - a o několik hlasů uspěl. Když následně požádal, aby debata začala okamžitě, opět jej poslanci podpořili. A hned si vzal také slovo.

"Je to zvláštní divadlo, které se děje před očima," popisoval spojenecký útok na Sýrii emotivně Zaorálek, který byl do loňska ministrem zahraničí. Mimo jiné mu vadí, že západní mocnosti podle něj nemají v případě Sýrie žádnou strategii a potrestání syrského režimu za použití chemických zbraní proti vlastním lidem nemá valného smyslu. "Co to má za smysl? Dnes se každý dostane k informacím, ve kterých zjistí, že americký prezident Donald Trump před měsícem řekl, že USA ze Sýrie odchází," pokračoval v kritice Zaorálek.

Pozoruhodné usnesení Sněmovny, která na navrh poslance Kalouska nyní neschválila navrh, ze Sněmovna žádá vládu, aby věrohodně podporovala spojence, kteří České republice pomáhají zajistit její bezpečnost... Fakt to neprošlo, k neuvěření :( pic.twitter.com/9tlJsIwakJ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 17, 2018

České vládě vyčetl, že by o celé věci měla více diskutovat a měla by vnímat obavy řady lidí. "Nedostatečně jsme mluvili o Afghánistánu a Iráku, kde jsme šli do akcí, které stály spoustu peněz, a nebyl z nich žádný efekt. Pokud existují i nyní pochyby, je potřeba tlumočit obavy lidí, a pokud se k tomu vyjadřuje vláda, měla by být schopna vzít tyto pochyby v úvahu," tvrdil Zaorálek.

Nemůžu si říci svůj názor? rozčiloval se Babiš

Proti jeho vystoupení se ohradil premiér Andrej Babiš, který Zaorálkovi připomněl jeho nedávné působení na postu ministra zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky. "Tento bod navrhl ve sněmovně pan poslanec, který byl čtyři roky ministr zahraničí. Divím se, že jste tento plamenný projev nepronesl už dřív," podotkl mimo jiné Babiš.

Tomu někteří poslanci, zejména z pravé části spektra, vyčítali, že změnil své stanovisko k útokům. Premiér v demisi v sobotu úder označil za nevyhnutelný, ale v neděli po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana změnil názor a tvrdil, že zásah nic neřeší.

V úterý ve sněmovně tvrdil, že pouze řekl svůj osobní názor, ale vláda jako celek spojence podpořila. "Když pan Trump řekl, že to udělá, tak to asi bylo nevyhnutelné, a to, že jsem si dovolil následně kritizovat Evropu, která to měla řešit v roce 2014, kdy vznikla ilegální migrace a ze Sýrie skutečně utíkali lidé před válkou. Co udělala Evropa? Já si to nemůžu říci?" rozčiloval se Babiš.

Jeho slova zvedla z lavice předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, kterému se nelíbila "proměnlivost" názorů předsedy vlády. "Pane premiére, vás nikdo nekritizoval - alespoň z našich řad - za to, že jste pronesl nějakou kritiku vůči evropské politice," začal Kalousek. Popisoval, jak Babiš měnil názor. Nejdříve v sobotu převzal na svůj Twitter stanovisko ministerstva zahraničí, které úder na Sýrii podpořilo, schvaloval i podobné stanovisko ministryně obrany Karly Šlechtové.

"Bylo by všechno v naprostém pořádku. Kdybyste vy sám v neděli o stanovisku svých vlastních ministrů neřekl, že to nebylo stanovisko české vlády. V té chvíli se politika české vlády stala naprosto nečitelná nejenom pro českou veřejnost, ale i pro světovou. Vaše stanoviska byla v rozporu, takže je za kašpary česká vláda před českou veřejností a za kašpary je Česká republika před světovou veřejností," kritizoval zvýšeným hlasem Kalousek premiéra Babiše.

Zaorálek prosadil několik návrhů

Na návrh Zaorálka prošlo nakonec několik návrhů, z nichž první se skládal z následujících slov: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedům výboru pro obranu a zahraničního výboru uspořádat společné jednání těchto orgánů k otázce současného vývoje v Sýrii za přítomnosti předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministryně obrany a jimi přizvaných hostů."

Další odhlasovaný návrh od tohoto poslance ČSSD zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedovi vlády, aby v případech závažných událostí mezinárodně politického charakteru konzultoval pozici České republiky s předsedy jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně."

"Třetí návrh z pera Zaorálka, který prošel, zněl doslova takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby vyvinula veškeré úsilí k maximálnímu využití kapacit velvyslanectví České republiky v Damašku ve prospěch dlouhodobého mírového řešení současné situace v Sýrii, a to včetně zapojení odborných útvarů a složek našeho státu."

A Zaorálek měl ještě čtvrtou část, která rovněž prošla Sněmovnou. Má podobu následující věty: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby podpořila reformu mezinárodních institucí směřující k jejich větší funkčnosti a efektivnosti."

Nakonec ještě poslanci hlasovali o návrhu Miroslava Kalouska, který byl rozdělený na dvě části. První část prošla, druhá ne. Poslanci odhlasovali, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu o to, aby její zahraničně politická stanoviska byla jednoznačná a konzistentní. Neprošla druhá část Kalouska návrhu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby věrohodně podporovala spojence, kteří České republice pomáhají zajistit její bezpečnost.

A neprošel ani úplně poslední hlasovaný návrh od poslance SPD Radima Fialy. Ten zněl takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu České republiky, aby v zahraniční politice podporovala pouze vojenské akce, které probíhají v souladu s mezinárodním právem."

