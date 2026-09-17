„Jsme šťastní, že v Česku máme Ukrajince.“ Babiš překvapil na globální konferenci

Putin je agresor, provedl neakceptovatelné věci. I to jsou slova českého premiéra Andreje Babiše, kterými ve čtvrtek ráno zahájil bezpečnostní konferenci Prague Defence Summit. Ve svém projevu několikrát apeloval na vznik společného evropského protiraketového deštníku, který podle něj kontinent nejen ochrání před ruskými výpady, ale zároveň Evropu posílí jako světového hráče.
Premiér Andrej Babiš (ANO) používá umělou inteligenci (AI). Před špičkami evropského obranného průmyslu a bezpečnostními analytiky usazenými v sále pražského hotelu Marriott se svěřil, že než na Prague Defence Summit vyrazil, AI se zeptal na to, kolik takových konferencí se ve světě pořádá.
A prý se od ní dozvěděl, že každý rok takových setkání proběhnou tři stovky. Z toho padesát jen v Evropě. „Slovo mír, které je pro mě klíčové, se ale na nich vůbec nezmiňuje,“ káral český ministerský předseda zahraniční auditorium.
A začal nahlas přemítat o tom, jak evropský průmysl padá pod tlakem emisních povolenek a že si nedovede představit, že pokud kvůli tomu zdejší automobilky zaniknou, nahradí je produkce tanků.
Publikum, v němž v tu chvíli seděl třeba i český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), pak poslouchalo Babišova slova o tom, že co se týká obrany, jeho absolutní prioritou je protivzdušná obrana, ochrana proti dronům a lidská síla.
„Po revoluci mělo Československo 200 tisíc vojáků, v roce 1999 při vstupu do NATO 56 tisíc, dneska je to něco přes 30 tisíc. Ministerstvo obrany musí ročně přijmout minimálně tři tisíce nováčků,“ srovnával Babiš současnost s dobou, kdy byla ještě v Česku povinná vojna. Ta skončila v roce 2004.
„Nazývám to europatriot“
Ministerský předseda se ve své řeči vrátil na začátek léta, kdy v turecké Ankaře proběhl výroční summit Severoatlantické aliance. „Věřím, že Zelenskyj měl pravdu,“ komentoval Babiš tehdejší proslov ukrajinského prezidenta. Ten oznámil, že nynější největší hrozbou pro bezpečnost jsou balistické střely, a vyzval Evropu, aby vyvinula vlastní ochranný systém proti útokům ze vzduchu.
„Nyní máme možnost konat,“ vyzval Babiš. Mluvil o tom, že případný vznik systému, jenž si on sám označuje jako „europatriot“, může posílit a sjednotit Evropu a navíc zvýšit zapojení starého kontinentu do společné obrany NATO. Prý by mohlo jít i o příležitost pro český obranný průmysl.
V diskusi po svém projevu, která se stočila i k ruské válce na Ukrajině, Babiš uznal, že „je jasné, že Putin je agresor“ a že ruský vládce provedl „něco neakceptovatelného“.
Český premiér se pak přesunul do publika, kde poslouchal diskusi ministra Jaromíra Zůny s jeho protějšky ze Švédska, Maďarska a Německa. Ta se dostala i k obranným rozpočtům. Praha totiž patří k největším „hříšníkům“ v rámci NATO, v poměru k HDP vydává Česko na svou obranu téměř nejméně ze všech členů aliance.
„Jsme šťastní, že tu Ukrajince máme“
Andrej Babiš reagoval tím, že bohužel nemá jednobarevnou vládu, a tak má prý tvorba obranného rozpočtu mnoho limitů včetně debat s koaličními partnery. „Nemáme tolik peněz jako Němci. Potřebujeme taky stavět školy, silnice či nemocnice, od revoluce v Praze žádná nová nevznikla,“ argumentoval Babiš.
Na přetřes se pak dostala i muniční iniciativa, přes niž se pořizují dělostřelecké granáty pro Ukrajinu. Praha se sice v projektu stále angažuje, ale po nástupu Babišovy vlády do něj přestala posílat peníze.
„My Ukrajinu podporujeme, máme tu nejvíc uprchlíků v přepočtu na obyvatele, dětem a důchodcům platíme pojištění. My jsme šťastní, že tu Ukrajince máme,“ prohlásil Babiš. „Ale nemáme peníze na to, abychom je posílali na Ukrajinu, posíláme je tam z rozpočtu EU,“ doplnil ještě.
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