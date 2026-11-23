Sotva předseda TOP 09 Ondřej Matěj Havel uhasil „požár“ poté, co mu na jihu Moravy část vlivných spolustraníků přešla ke KDU-ČSL, musí řešit další problémy ohledně zpochybňování samostatné existence Topky. V ODS totiž začíná nahlas zaznívat, že by se TOP 09 mohla s Kupkovou stranou sloučit. Zatím to vypadá, že k tomu v příštích měsících ještě nedojde. Rozhodně to je ale něco, co je ve hře.
Poslanec ODS Petr Sokol není sice členem nejužšího vedení, ale jeho hlas má ve straně velkou váhu. Jako politolog a vysokoškolský pedagog přichází už dlouho s názory, které uvnitř této opoziční strany rezonují. A nepochybně tomu tak bude i s jeho zatím posledním prohlášením, kdy navrhl, aby se TOP 09 sloučila s ODS.
„Teď je pravá chvíle, aby ODS navrhla TOP 09 cestu ke sloučení,“ řekl Sokol Novinkám.cz s tím, že by takovým sloučením vznikla formace, která by reprezentovala občanskou pravici. Podle jeho představy by nejdříve vznikla unie obou stran a zároveň by se sloučily jejich poslanecké kluby.
Zmiňovaná myšlenka spojení obou stran není nijak nová, vzhledem k nízkým preferencím TOP 09 se o ní debatuje v politických kuloárech dlouhou dobu. Vedení Topky ji pokaždé vylučuje a tvrdí, že straně se poměrně daří. Ostatně tak reagoval předseda Matěj Ondřej Havel i před několika týdny po odchodu řady členů ke KDU-ČSL na jihu Moravy.
Jsem pro koalici Spolu, vzpomněl Havel „staré časy“
Na pondělní otázku Aktuálně.cz, co říká zatím posledním úvahám poslance Petra Sokola, tak reagoval v duchu dřívějších slov. „Sloučení není na stole. O tom asi mluví v ODS, my ne,“ odpověděl. Nicméně z jeho dalších slov je patrné, že se rozhodně nebrání užší spolupráci, po které volá celá řada voličů těchto dvou stran.
„Tuto poptávku po užší spolupráci na pravici vnímáme a jsme připraveni o ní jednat. Já osobně vidím cestu v koaliční spolupráci, ne ve slučování stran,“ pokračoval v odpovědi předseda TOP 09, který odkázal i na velmi dobrou spolupráci v rámci koalice Spolu. Tato koalice - tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL - vznikla před parlamentními volbami v roce 2021 a měla zásadní podíl na tehdejší porážce Andreje Babiše a jeho ANO.
Jenže když koalice Spolu neuspěla v dalších parlamentních volbách v roce 2025, trojice stran její činnost „utlumila“. Navíc v čele stran už není nikdo ze zakladatelů koalice, tedy Petr Fiala z ODS, Marian Jurečka z KDU-ČSL ani Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Její nástupce Havel ale podobně jako ona takovou koalici podporuje.
„Koalice Spolu ukázala, že takový model může být úspěšný, a podobnou cestou se vydávají i na Slovensku. Nese to první úspěchy. Důležité je stavět na tom, co nás spojuje, a zároveň respektovat vlastní identitu a rozdílné pohledy na některé otázky,“ upozornil Havel. TOP 09 má například více proevropský program než ODS a jasně stojí za zavedením eura.
Pokud jde o ODS, tam si zatím vyjasňují, jakou cestou se chtějí vlastně dát a především na jaký program budou lákat voliče. Předseda Martin Kupka zatím nikdy o slučování s TOP 09 nemluvil, vždy byl ale pro úzkou spolupráci. Ostatně oba předsedové mají k sobě blízko, jejich pohled na politiku i názory jsou obdobné.
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