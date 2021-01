Jsme přetížení a chybí nám informace, říkají praktici. Rádi by očkovali v ordinacích

Praktičtí lékaři, jejichž zapojení do očkování proti covidu bude podle odborníků klíčové, narážejí na mnoho problémů. Doktoři oslovení redakcí Aktuálně.cz si stěžují na špatný přístup vlády a ministerstva zdravotnictví, velmi slabou informovanost, chaos v organizování očkování i na nával telefonujících, kteří nevědí, co a jak udělat pro naočkování.

"Jsme zoufale neinformovaní. Informace k nám nechodí, musíme si je sami vyhledávat. Angažovanost ministerstva zdravotnictví je absolutně nulová. Potřebovali bychom, aby ministerstvo očkování logisticky a technicky zajistilo. Potřebujeme pomůcky k tomu, abychom měli čím očkovat," říká praktická lékařka Linda Baxová z Prahy.

Jeho zkušenost není zdaleka ojedinělá, podobně mluví také další praktici. Často k tomu ještě přidávají hodnocení, jak podle nich funguje, či spíše nefunguje, organizace očkování. Stejně jako Baxová tvrdí, že by rádi co nejvíce očkovali proti covidu, ale netuší ale, jak se dostat k vakcínám a stříkačkám.

"Z pohledu organizace očkování je vše špatně. Od zajištění a nákupu vakcín přes vytipování rizikových skupin, logistiku až po organizaci aplikace," přidává se praktický lékař Martin Benda z Brna, podle kterého by měl být systém nastaven tak, aby registraci zvládl každý člověk, a ne jen počítačoví experti.

"Jsme především vyčerpaní často protichůdnými a nesmyslnými nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví. Pokud tedy bude vakcína pro praktické lékaře, ocenil bych, aby samo očkování bylo spojeno jen s minimální administrativou a aby byl včas zajištěn dostatek injekčních stříkaček a jehel," navrhuje Benda.

Všechno si zařizujeme sami, pomoc od státu není

Praktická lékařka z Prahy Zdeňka Schejbalová má soukromou ordinaci s přibližně 2200 pacienty, a protože se na ni obrací "skoro každý", má velmi dobrý přehled, co lidi kolem očkování trápí. "Lidé jsou zmatení, systémy jim nefungují, ministerstvo zdravotnictví nám není oporou. Ministr snižuje naši odbornost rčením, že si nejsme schopni sami naředit vakcínu. Lepší to bylo za bývalého ministra Adama Vojtěcha - i když to nebyl lékař, tak komunikace fungovala lépe," tvrdí.

Osobně očkovala proti covidu svých sto klientů v domově seniorů, k tomu kolem třiceti zaměstnanců a také několik svých pacientů starších 80 let. "Všechno jsme si ale zařizovali sami, sháněla jsem stříkačky i jehly. Žádná přímá pomoc od státu nikdy v ničem není. To se týkalo i karantén a trasování pacientů," stěžuje si.

Podle další praktické lékařky, Ludmily Bezdíčkové z Prahy, jsou doktoři ve složité situaci. "Trápí nás to, že když už nám lidé volají, tak jim nemůžeme nic říct. Protože toho víc, než je v médiích, sami nevíme," říká Bezdíčková a popisuje, jak osobně za obrovského vypětí sil zaregistrovala menší počet pacientů, kteří se nebyli schopni přihlásit sami nebo nemají příbuzné, kteří by jim s registrací pomohli.

"V naší ordinaci, kde máme 2260 pacientů, jsme si vyfiltrovali asi 130 lidí, kteří by měli být očkováni teď. Ty si postupně voláme, část z nich je registrovaná a malá část už naočkovaná," uvádí lékařka. Než ministerstvo zdravotnictví změnilo systém registrace, senioři podle ní čekali, až se jim po zaevidování někdo ozve s tím, že na ně přišla řada.

"U nás v ordinaci jsme museli být neustále ve střehu. Měli jsme to vyřešeno tak, že jsem měla tabulku pacientů, které jsem zaregistrovala, a průběžně zkoušela, jestli se v očkovacím centru, které je poblíž, uvolní termín," popisuje. Kvituje, že i na základě připomínek praktiků ministerstvo změnilo systém tak, že seniorům automaticky přijde informace, kde a kdy je volný termín.

Ludmila Bezdíčková zároveň říká, že je na očkování zcela připravená a stejně jako většina praktiků by velmi ráda očkovala. "Část je už dokonce i vybavena materiálem, který k očkování potřebují, ačkoli je nedostatkový. My v ordinaci máme vše připravené asi pro 400 lidí. Jediné, co chybí, je vakcína. Náš odhad je, že by šlo naočkovat deset pacientů za den, ale zvládli bychom i víc. Potřebovali bychom vakcínu a přesnější instrukce k manipulaci s ní - například jak ji ředit nebo jestli ji můžeme převážet na určitou vzdálenost za pacienty, kteří si na očkování dojít nemohou," vysvětluje.

Také lékařka Eliška Rožková z Prahy kritizuje slabou informovanost veřejnosti. "Naprosto selhává komunikace a informování veřejnosti jednoduchými a srozumitelnými pokyny. Za fatální problém považuji to, že jsou lidem podávány informace, že si mají k nám praktickým lékařům chodit pro potvrzení o nemocech, se kterými se léčí. Denně se na nás obrací více a více lidí, kteří to chtějí vystavit. Pokud se to nezastaví, tak to povede k totálnímu zahlcení našich ordinací," varuje.

Praktici do velkých center nechtějí

Praktičtí lékaři řeší ještě jednu zásadní věc, která může ve výsledku velmi ovlivnit to, jak bude očkování v Česku vypadat. Zatímco některé kraje sází spíše na očkovací centra, kam by praktici jezdili očkovat, sami praktici by nejraději očkovali ve svých ordinacích.

Podle lékařů je zejména pro starší generaci jednodušší a bezpečnější očkování v ordinacích, protože se tam pacienti cítí lépe. "Praktický lékař je nejpřístupnější, je v lokalitě, kde přirozeně bydlí, a má jejich důvěru. Což dokazují i stovky reakcí našich pacientů, kteří si chtějí počkat, až bude vakcína u nás. Nemá přece logiku, abychom je posílali do očkovacích center a pak je tam ještě jezdili očkovat," tvrdí praktický lékař Cyril Mucha, který je členem výboru Společnosti všeobecného lékařství (SVL).

Ta před několika dny vystoupila na obhajobu toho, aby praktici mohli očkovat ve svých ordinacích. "Pacienti se chtějí nechat očkovat od lékaře, kterého znají. A jsou ochotni počkat, až bude mít vakcínu v ordinaci," prohlašuje vědecký sekretář SVL Bohumil Seifert.

Jeho slova potvrzuje například lékařka Kateřina Kuraková z Plzně. "Z mých 94 pacientů nad 80 let nás poprosilo o registraci 25 lidí. Ostatní budeme aktivně obvolávat a ptát se jich, zda chtějí být očkováni. Nejvíce chtějí, abychom je naočkovali u nás v ordinaci. Klidně řeknou, že raději počkají, než aby šli k cizím lidem na neznámé místo, přestože jsme se se sestřičkou přihlásily jako dobrovolnice do spádového očkovacího centra, kam by za námi mohli přijít," říká.

Stejnou zkušenost má lékařka Hana Božinovová z Prahy, která tvrdí, že je mnohem lepší naočkovat v ordinaci desítky pacientů než složitě domlouvat registraci do očkovacího centra. Zároveň popisuje zklamání z toho, jak zatím registrace vypadá.

"Řada seniorů není schopná se nikam registrovat, natož aby byli schopni se do očkovacího centra dostavit. Přes registr mám naočkovanou jednu pacientku a dvě objednané. Dvěma zrušili termín v očkovacím centru a my jsme mohli za dva dny naočkovat okolo 90 pacientů. Nechápu, proč očkování přes praktiky nemůže fungovat stejně jako očkování proti jiným nemocem," stěžuje si.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je přesvědčený, že tam, kde mají politici v krajích o tento způsob zájem, se očkování daří. "Například na Praze 7 jsme byli schopni během několika dnů naočkovat všech potřebných 1100 seniorů. Výborně funguje také spolupráce se Zlínským krajem," pochvaluje si.

Praktici říkají, že při počtu pěti tisíc lékařů jsou schopni naočkovat odhadem 50 tisíc lidí denně. "Jednotlivé ordinace se mezi sebou také mohou domluvit a vyhradit tzv. očkovací dny, při kterých jejich akutní agendu převezme druhá ordinace. To celý proces urychlí," uvádí Šonka.

Připravenou očkovací akci bez zdůvodnění zrušili

Šonka si stěžuje, že někteří politici přesto upřednostňují velkokapacitní očkovací centra. Společnost všeobecného lékařství kritizuje jeden konkrétní kraj, a to Moravskoslezský, jehož hejtman Ivo Vondrák (ANO) už dříve avizoval, že dává přednost očkovacím centrům.

"V Moravskoslezském kraji jsme se dozvěděli, že od minulého úterý můžeme začít očkovat. Měli jsme dodat seznam lékařů, kteří se do očkování zapojí, a počty pacientů. Do dvou dnů jsme dokázali zorganizovat 200 lékařů připravených naočkovat 5800 lidí v kategorii 80+ a během víkendu je pozvat na následující týden. Den před akcí nám přišla SMS zpráva, že se celá akce ruší, bez zdůvodnění," popsal Šonka.

Hejtman Vondrák Aktuálně.cz sdělil, že ve zmiňovaném případě se Fakultní nemocnice Ostrava domluvila s některými praktiky, že jim vakcíny zaveze. "Pan ředitel chtěl urychlit očkování seniorů, jenže očkování vakcínou firmy Pfizer v ordinacích by bylo riskantní. A to proto, že není úplně jasně stanoveno, jaká jsou pravidla pro převoz a skladování této vakcíny v ordinacích praktických doktorů. Ta pravidla jsou dost přísná, prostředí ordinace není nejvhodnější. Proto ředitel nemocnice informoval praktiky, že nynější očkování neproběhne," vysvětlil Vondrák. Zároveň dodal, že vakcín je velmi mnoho a rozvážet jednu dvě ampule do nějaké ordinace by byl luxus.

Podle hejtmana Vondráka by mohli praktici v ordinacích ve velkém očkovat, až bude v Česku mnohem víc vakcíny, a to od jiných výrobců než Pfizeru, protože u nich nejsou pravidla pro převoz a skladování tak přísná. "My se neobejdeme bez praktiků. Ale v tento okamžik je vše předčasné, protože nemáme dostatek vakcíny a nemáme jistotu, co praktik bude s vakcínou dělat. Ideální bude očkovat v ordinacích s vakcínami od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson, které nejsou na přepravu a skladování tak háklivé," říká hejtman.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna už dříve avizovala, že větší očkování v ordinacích nelze čekat dříve než v březnu. "V prvních dvou měsících roku 2021 bude probíhat centralizované očkování vybraných skupin obyvatel v síti očkovacích center, neboť v té době dostupné vakcíny jsou náročné na distribuci a skladování," sdělil mluvčí Milan Řepka.

