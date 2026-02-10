Jsme na křižovatce, můžeme skončit i na okraji, říká sociolog Gabal a vysvětluje proč

„Svým postojem bychom neměli obtěžovat a měl by být odvozený od toho, aby nás druzí mezi sebou chtěli,“ soudí sociolog a bývalý politik Ivan Gabal. „Nemáme zase tak velkou váhu, abychom se prosadili silou. Musíme ale být atraktivním partnerem, se kterým ostatní chtějí spolupracovat,“ dodává.
Pokud nebudeme podporovat společné evropské financování pomoci Ukrajině a agendu, která s tím souvisí, dostaneme se na periferii. „Bez ohledu na to, na koho pan premiér (Andrej Babiš) má nebo nemá telefonní číslo,“ myslí si host Zuzany Tvarůžkové.
V důsledku nového rozložení sil v Poslanecké sněmovně a vlády hnutí ANO společně s SPD nebo Motoristy se na profilová ministerstva dostali nezkušení, až nepřipravení politici, komentuje stávající situaci. A konkrétně přitom zmiňuje ministra zahraničí Petra Macinku, ministra obrany Jaromíra Zůnu nebo kandidáta na ministra životní prostředí Filipa Turka.
„Zdá se, že pan premiér v sobě v současné době z nějakého důvodu nemá dost leadershipu a schopnosti tu vládu vést a politicky usměrňovat,“ uzavírá.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–05:03 Jaký je stav dnešního světa? Kam směřuje Česká republika? Je možné být suverénním státem a zároveň být pevně integrovaní v EU?
05:03–09:33 V čem by měla česká vláda změnit svůj přístup? Jaký signál pro naše partnery nese odmítnutí prodeje letounů L-159 Ukrajině?
09:33–15:49 Je spojenectví ANO s SPD a Motoristy rizikem pro zahraničněpolitickou trajektorii Česka? Jak na Ivana Gabala působí Andrej Babiš jako premiér a jak hodnotí střet vlády s prezidentem?
15:49–20:56 Jak silná je dnes polarizace české společnosti? Je reálná naděje na konec války na Ukrajině?
20:56–28:22 Jak by Gabal popsal Trumpův přístup v geopolitice? Je Trumpova politika vůči Rusku neférová vůči Ukrajině?
28:22–35:03 Může strategie USA přispět k ukončení konfliktu na Ukrajině? Je Evropa schopna znovu nabrat sílu? A co musí udělat, aby jí neujel vlak?