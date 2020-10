Jsem zklamaný, děkuji voličům, kteří mi byli věrní, řekl Štěch. Končí po 24 letech

Prohru v senátních volbách na Pelhřimovsku po úspěšném prvním kole volby označil sociální demokrat Milan Štěch za zklamání. Nejdéle sloužící český senátor končí po 24 letech v horní komoře Parlamentu. Za Jaroslavem Chalupským (za Svobodné) zaostal ve 2. kole téměř o pět procent. Hlasů dostal Štěch podstatně méně než před týdnem. Je známo, že si teď značka sociální demokracie nestojí dobře, řekl.

"Jsem zklamaný, to je jasné, ale nemohu opomenout poděkovat svým voličům, dlouhodobým voličům," uvedl dosavadní místopředseda Senátu a doplnil, že pro něj dneškem skončila jedna éra. "Nevím, jestli se ještě něčemu podobnému budu věnovat. V tuto chvíli bych řekl, že spíše ne," řekl. Čas teď chce víc využívat pro rodinu a své koníčky. "Teď si půjdu vyřídit důchod," dodal šestašedesátiletý politik.

Ve druhém kole dostal Štěch od voličů zhruba o 3900 hlasů méně než v prvním kole. "Nevím, co je příčinou. Asi to, že ty volby nepovažují za tak důležité, možná že také je včera (v pátek) drobet odradilo to, že předseda vlády prohlásil v souvislosti s pandemií, s covidem, zůstaňte doma, nikam nechoďte. Možná, že to vzali doslova," míní Štěch. Lidé podle něj už třeba také zapomněli na to, že výrazně odmítal vstup ČSSD do nynější vlády s hnutím ANO.

Do Senátu byl Štěch zvolený v historicky prvních volbách coby vysoký funkcionář odborů jako nezávislý na kandidátce ČSSD, do strany vstoupil až později. V letech 2002 až 2010 vedl Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Mezi roky 2010 a 2018 byl také předsedou horní parlamentní komory, už předtím dva roky zastával místopředsednický post. Místopředsedou Senátu je teď Štěch od roku 2018.