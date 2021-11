Jsem tu pro papír, abych mohl do hospody. Očkování láká hlavně kvůli placeným testům

V Rohovládově Bělé, ležící kousek od Pardubic, žije pět set obyvatel starších 16 let. Nezvyklý, ale důležitý údaj kvůli evidenci lidí očkovaných proti nemoci covid-19. Ještě minulý pátek tu nemělo dvě stě obyvatel ani první dávku vakcíny. Redakce Aktuálně.cz obec navštívila společně s mobilním očkovacím týmem, který objíždí část republiky. Zájem byl takový, že se nedostalo na všechny zájemce.

V pátek v devět ráno se před Obecním úřadem Rohovládovy Bělé vine fronta desítek lidí. Podobný počet jich čeká i v chodbě na úřadu. Postávají tu jak dvacátníci, tak senioři. Všichni přišli ze stejného důvodu, v improvizované očkovací místnosti si chtějí nechat píchnout dávku vakcíny. A když se doslechli, že na úřadu bude probíhat očkování bez registrace, přijeli i "přespolní", ačkoliv to měli třeba i půl hodiny daleko. Rohovládova Bělá je jednou z obcí, do kterých vyráží mobilní očkovací týmy neziskové organizace Podané ruce.

V pátek přišlo mnohem víc lidí, než na kolik jich očkovací tým byl zvyklý v uplynulých měsících. V Rohovládově Bělé už organizace Podané ruce jednou očkovala, a to 15. října, kdy přišlo jen devět zájemců. Tento pátek se do fronty postavilo odhadem 250 lidí, tým stihl během tří hodin naočkovat 162 zájemců. Nedostalo se proto na všechny, což rozhodně nebývá běžné. Naopak se podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové občas stávalo, že někde lidé na mobilní týmy útočili. A v jednom případě nejen slovně, ale třeba i kameny.

"Museli jsme jet očkovat na další domluvené místo, a nemohli tak zůstat déle. Zájem je nyní daleko větší a těžko se dopředu odhaduje, kolik lidí přijde. Ještě před pár týdny byl přitom zájem minimální," vysvětluje koordinátor mobilního očkování Radek Müller. V případě, že očkovací tým jede v jednom dni pouze na jedno místo, zůstane i přesčas. Jinak musí den takzvaně rozpůlit a odjet dřív. Kvůli rostoucímu zájmu o očkování už se podle ředitele organizace Jindřicha Vobořila takto půlit dny nebudou, mělo by se proto dostat na všechny.

Zájem o očkování roste celorepublikově. Například v pátek 8. října bylo v Česku podáno necelých pět tisíc prvních dávek. O měsíc později, 5. listopadu, jich už bylo přes 21 tisíc. Zájemců začalo přibývat poté, co vláda oznámila, že si testy budou muset lidé platit sami.

"Celé léto jsme se v podstatě nudili v práci, protože lidé nechodili na očkování. A najednou se všichni rozhodli, že přijdou. Vysvětlujeme si to novými opatřeními. Lidé často nechodí z přesvědčení, že by jim to mohlo pomoct nebo že to zabrání hospitalizaci," říká medik Martin, který na obecním úřadě v Rohovládově Bělé sedí po boku lékařky a administrátorů. Zájemci se u nich zapíšou, odpoví na několik otázek týkajících se jejich zdravotního stavu a pak už jdou za plentu na vakcínu.

Od 1. listopadu už z veřejného pojištění nejsou hrazeny preventivní testy určené například pro cestování nebo návštěvu restaurace. Tedy takové, které nenařídí lékař nebo hygienici. Výjimku mají děti, očkovaní, lidé po první dávce nebo ti, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou. Od začátku listopadu mají navíc provozovatelé povinnost kontrolovat, zda mají návštěvníci potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativní test. V opačném případě nesmí umožnit vstup do zařízení nebo poskytnout službu.

Zároveň také přibývá zájemců o třetí, posilující dávku. Tu nyní ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem nad 60 let, kteří mají půl roku od dokončeného očkování.

"Zvýšený zájem přisuzujeme dobře fungující televizní kampani, do které se zapojil třeba Jakub Kohák nebo Adéla Elbel. Zvýšený zájem o očkování zapříčinila také zhoršující se epidemická situace, kvůli které si lidé uvědomují, že očkování je nejvyšší ochranou proti nákaze. Svou roli ale sehrál také konec preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro neočkované osoby," míní mluvčí ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka.

"Bez papíru nemůžu na oběd."

Ve frontě v Rohovládově Bělé zájemci čekají na očkování zhruba půl hodiny až hodinu. Jsou mezi nimi i starší lidé, kteří už očkovaní jsou. "Jdu na třetí dávku, jsem vzorná. O této možnosti jsem se dozvěděla z letáku a od sestry. Šla bych i jinak, jsem pro očkování," říká seniorka Dana.

Mezi mladými pak ale převažují lidé, kteří očkování nevyhledávají, pro vakcínu se vypravili hlavně proto, že pak budou moci snadněji do restaurace.

Například čtyřiatřicetiletý Jaroslav Soumar přijel na očkování ze zhruba dvacet kilometrů vzdáleného Nového Bydžova. Nechá si dát jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson. "Kvůli cestování a tomu, co všechno vláda teď zpřísnila, jako jsou kontroly v hospodách. Když člověk dělá nějaké řemeslo, tak nemůže ani na oběd. Abych si dělal každý den test, to je nesmysl," líčí Soumar. V reakci na dotaz, zda má podle něj očkování i nějaký zdravotní benefit, zavrtí hlavou. "To si nemyslím," odpovídá.

Z podobných důvodů se na obecní úřad pro očkování vypravil i dvaadvacetiletý Jan Rojkovič. "Jdu na první dávku. Rozhodl jsem se až teď, když udělali nová opatření, že se budou platit testy. Musel bych je platit, když půjdu třeba do hospody. Předtím jsem neměl důvod se očkovat, spíš mě to, že nejsem očkovaný, nijak neomezovalo," vysvětluje. Do třetice pak hospodu jako důvod, proč se nechat očkovat, zmiňuje Roman Jurčík, který přijel z Pardubic. "Upřímně? Je to kvůli tomu, že nemůžu do hospody," směje se.

Jednatřicetiletý Jakub Jiroušek bydlí asi čtyřicet kilometrů daleko, do Rohovládovy Bělé přijel pro jednorázovou vakcínu Johnson & Johnson. "Jde mi vyloženě o ten papír. Máme malou dceru, chceme s ní jít v klidu na dětské plavání, tak abychom nemuseli utrácet zbytečně za testy," popisuje.

Dvacetiletá Aneta Hejná z Přelouče pak přijela na první dávku kvůli tomu, že chodí na základní školu na praxe, kde by jinak potřebovala negativní test. "Myslím, že očkování má zdravotní benefit, ale chtěla jsem čekat co nejdéle, abych viděla, co to udělá za půl roku, za rok. A teď už mě to (vládní opatření) donutilo," vysvětluje Hejná.

Za očkováním přitom někteří zájemci jeli desítky kilometrů. Například ti, co přijeli z Pardubic, by přitom na očkování mohli třeba do tamní nemocnice. Podle ředitele organizace Podané ruce Vobořila lidé vyhledávají očkovací tým třeba kvůli rychlejšímu odbavení. "U nás většinou lidé nestojí ve frontě, a když ano, tak to nejsou dvě nebo tři hodiny jako jinde. Fronty rychle odsýpají, málokdy se nám stane, aby byla fronta delší než půl hodiny. Někdy se třeba stane, že lidé čekají v Brně v Olympii na očkování, pak se zvednou a jedou k nám," vysvětluje ředitel. Lidé podle něj jezdí i díky tomu, že Pardubický kraj mobilní očkování dobře propaguje.

Dalším důvodem je, že organizace nabízí "jednodávkovou" vakcínu Johnson & Johnson, díky které už nemusí řešit termín další dávky. Tato vakcína se přitom moc často nepodává, například v Pardubickém kraji je k dispozici jen v Hlinsku.

"Mezi lidmi, kteří jdou na první dávku, dominuje vakcína Johnson & Johnson. Chtějí jednorázovou vakcínu, aby pro ně byl očkovací proces od aplikace až po získání oficiální bezinfekčnosti co nejkratší," potvrzuje koordinátor Müller. Jeho slova vzápětí potvrzuje i Roman Jurčík z Pardubic: "Budu mít vakcínu Johnson & Johnson. Je pro mě jednodušší přijet, počkat hodinu, nemuset se registrovat a čekat na termín," říká.

Kameny už lidé kvůli očkování nehází

Mobilní týmy Podaných rukou již naočkovaly kolem třiceti tisíc lidí. Zpočátku jezdily jen za imobilními pacienty v Jihomoravském kraji, od léta ale očkují všechny zájemce. Organizace provozuje očkovací centrum v Brně, za lidmi vyjíždí do Jihomoravského, Pardubického a Královéhradeckého kraje a na Vysočinu.

"V květnu jsme začali jezdit po Pardubickém kraji. Tam byl velký nápor v očkovacích centrech, dohodli jsme se proto s hejtmanem, že jim pomůžeme. Mobilní očkování jsme měli nachystané od února, ale očkování probíhalo v očkovacích centrech. Zelenou jsme dostali až v červenci s tím, že už nikdo očkování pořádně nechce, tak ať to zkusí nevládní organizace," líčí Vobořil.

Mobilní týmy vyráží do obcí, kde je nízká proočkovanost nebo odkud je to daleko do očkovacích center. V Rohovládově Bělé dostalo do konce minulého týdne první dávku 60 procent lidí starších 16 let.

Provádět mobilní očkování je však podle Vobořila prodělečné. "Lékař má výjezd zaplacený, my ne. Za každý očkovací úkon dostáváme 267 korun od pojišťovny, což na pokrytí výjezdů nestačí. Dáváme na to finance ze svého, padl na to už přes milion korun," líčí ředitel.

Dříve se mobilní týmy potýkaly s agresivitou či nadávkami od lidí, kteří mají negativní postoj k očkování. Stalo se dokonce, že lidé házeli po očkujících kamením. "Nejhlasitějšími odpůrci naší práce byli podporovatelé politické strany Volný blok," popisuje koordinátor mobilního očkování Radek Müller. Teď už se však s agresivitou odpíračů očkování takřka nesetkávají.

K žádné roztržce nedojde ani během pátečního dopoledne v Rohovládově Bělé. Nelibost vyjádří jen lidé, na které už se nedostalo. Jinak ale zájemci naopak vyjadřují vděk, že za nimi očkovací tým přijel a usnadnil jim tak komplikace, často spojené s dopravou nebo hlídáním dětí. "Mám to blízko. Kdyby tu neočkovali, tak bych nešla. Bylo by pro mě komplikované jet do Pardubic," říká Jiřina, která přišla na očkování kvůli tomu, že jí to doporučili v práci.

Ve frontě stojí i manželé s malým dítětem, kteří bydlí kousek za Pardubicemi. "Tam je ale u očkování velká fronta, navíc tam musíte parkovat v areálu nemocnice, a to stojí třeba stovku, tak jsme si radši udělali výlet sem," vysvětluje otec dítěte, který si nepřál uvést své jméno.

Na první dávku sem přijela i seniorka Hana Slavíková z nedaleké obce Přepychy. "Jsem po transplantaci ledviny, tedy rizikový pacient. Doktoři mi pořád říkali, že bych očkování měla mít. Tak jsem si říkala, že se dám očkovat a budu mít klid, nebudu muset pořád poslouchat, že v nemocnici leží neočkovaní. Praktického lékaře mám tady v Rohovládově Bělé a ten bude očkovat až po Novém roce. Přijet sem tedy byla nejjednodušší možnost," vysvětluje Slavíková.

Ukazuje se tedy, že na očkování dorazili i lidé, kteří by jinak na vakcínu nejspíš jen tak nešli. Právě proto je podle Vobořila mobilní očkování důležité a je potřeba, aby v Česku probíhalo systematičtěji.

"Je mnoho seniorů, kteří nejsou očkovaní, a mnozí už budou potřebovat třetí dávku. Mohlo by to fungovat tak, že bychom na místo dorazili o den dřív, zdravotník by promluvil s občany o očkování a následující den by očkoval. Probíhalo by to ve spolupráci s danou obcí, která by před naším příjezdem udělala kampaň. Tímto způsobem by se to výrazně zvýšilo," dodává Vobořil.