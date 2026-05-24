„Jsem rád, že tu můžeme být spolu.“ Milan Uhde přijal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců

Český politik, spisovatel a bývalý disident Milan Uhde, kterému bude letos 90 let, obdržel v neděli od Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) nejvyšší vyznamenání sudetských Němců, Evropskou cenu Karla IV. Stalo se tak na 76. Sudetoněmeckých dnech, které se poprvé konají na území Česka, a to v Brně. Získal ji za mimořádné zásluhy v budování vztahů mezi Českem a sudetskými Němci.
Uhde cenu převzal při slavnostním dopoledni na brněnském výstavišti, kde mu tleskaly tisíce účastníků z Česka i Německa. „Rád tuto cenu přijímám jménem všech lidí dobré vůle a jsem rád, že tu můžeme být spolu,“ řekl Uhde v krátké zdravici v němčině. Předseda SdL Bernd Posselt, který mu ocenění předával, zmínil, že Uhde se narodil do brněnské židovské a německy mluvící rodiny.
Uhde je člověkem, kterému nacisté zavraždili 18 členů rodiny, přesto vůči Němcům nezahořkl a po roce 1989 pracoval na obnovení vztahů s nimi. Posselt připomněl, jak ho Uhde v roce 1992, když byl předsedou České národní rady, pozval jako zástupce sudetských Němců, aby byl přítomen skládaní poslaneckých slibů.
„Byl také bojovníkem za cestu Česka do Evropské unie, je symbolem snahy o evropskou jednotu a o existenci parlamentní demokracie,“ řekl Posselt. A připomněl, že ještě před rokem 1989 Uhde podepsal Chartu 77, bojoval za lidská práva a za svobodu stejně jako první český prezident Václav Havel, s nímž spolupracoval.
„Děkuji také za grandiózní spisovatelské dílo, které pomohlo porozumění mezi Čechy a sudetskými Němci,“ zmínil Posselt řadu literárních děl a divadelních her.
Uhde byl také jedním z těch, kteří před měsícem a půl promluvili na brněnském zastupitelstvu a postavil se proti snahám SPD odsoudit sjezd sudetských Němců. Brněnské ani jihomoravské zastupitelstvo to neudělalo.
