Jsem hrdý, že jsem odsouzen za poškozování zájmů nové říše, uvedl k rozsudku Rath

Dovolám se k Nejvyššímu soudu a v případě potřeby klidně až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, vzkázal David Rath poté, co mu Vrchní soud v Praze ve středu uložil sedmiletý trest vězení. Bývalý hejtman ujistil, že se nebude trestu vyhýbat, ale považuje ho za nespravedlivý. V soudní síni osobně nebyl, verdikt okomentoval až později v Hostivici, kde bydlí a ordinuje.

"Musím ocenit, že vrchní soud k tomu přistoupil o něco méně nespravedlivě než ten krajský, i když je to z mého pohledu trochu úsměvné, protože jestli máte být ve vězení osm a půl let nebo sedm let, tak je to v zásadě totéž," uvedl David Rath.

Ocenil tak, že vrchní soud ho uznal vinným pouze v části týkající se tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici, obžaloby ze zmanipulování výběrových řízení na vybavení nemocnic Ratha a jeho spoluobžalované zprostil.

"Vrchní soud nezmírnil rozsudek proporčně, za jednu zakázku z pěti získat sedm let, když horní sazba je 10 let, je nepřiměřeně tvrdé. Je vidět, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti, politiků, aby mě exemplárně potrestal. Nenašel odvahu pod tím tlakem můj trest nějak zásadně zmírnit," ukázal na domnělou nespravedlnost procesu, kvůli které bude dále podnikat právní kroky, v případě nutnosti až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ujistil.

Protože byl jeho trestný čin překvalifikován z korupce na poškozování zájmů Evropské unie, řekl s trochou nadsázky Rath, že se cítí být za to hrdý, protože je to podle něj obdoba toho, jak byli lidé v minulosti odsuzováni za poškozování zájmů Třetí říše. "Myslím si, že takové paragrafy ani do normální demokratické země nepatří, takže přestože to na mě dopadá velice tvrdě, tak vnitřně cítím jistou hrdost, že jsem odsouzen za poškozování zájmu nové říše," dodal Rath.

Na vězení jsem připraven sedm let

Rozsudku se podle svých slov nebude vyhýbat, o odklad by žádal jen v případě, kdyby neměl dostatek času na uspořádání některých věcí v rodině, ale i tak maximálně o měsíc. "Na vězení jsem připraven sedm let, až to přijde, tak si sbalím zavazadlo a odeberu se na shromaždiště směr lágr. Jsem s tím vnitřně smířen, a tak to prostě bude, ani nemám chuť tu věc nějak dále protahovat," řekl s úsměvem Rath.

Kromě sedmi let vězení Rath dostal také peněžitý trest 10 milionů korun. Pokud peníze nezaplatí, bude mu trest navýšen o 2,5 roku. Rath uvedl, že si musí počkat na písemné vyrozumění rozsudku, protože jestli nebude uvolněn jeho zabavený majetek, nemá, z čeho by částku zaplatil.

Rozsudek si v soudní síni nevyslechl, musel se tedy spoléhat na zprostředkované zprávy od svých obhájců. Jako důvod své absence uvedl, že očekával, že vrchní soud podlehne nátlaku médií a některých politiků a rozsudek tak bude podle něj nespravedlivý a je zbytečné si ho jít vyslechnout.

Ratha čeká ještě soud v druhé kauze

Vrchní soud dnes rozhodl v takzvané první větvi kauzy, která se týká tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici a nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory a středočeských nemocnic. Za zajištění vítězství v soutěži bral Rath s manžely Kottovými podle obžaloby úplatky, o které se dělili. Převzít podle spisu stihli 38 milionů, pak je zatkla policie.

Rath čelí obžalobě i v druhé kauze označované "Rath 2". Žalobce jej viní z manipulace a korupce při dalších zakázkách. Tato druhá větev má 17 obžalovaných včetně osmi firem a jsou mezi nimi bývalý šéf středočeské záchranky či firma Metrostav a dva z jejích ředitelů. Státní zástupce vyčíslil možnou škodu na 700 milionů korun.