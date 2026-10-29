„Jsem fanda prezidenta,“ chválil Hřebejk Pavla. Co říkali vyznamenaní na Hradě?

Rozhovor s Janem Hřebejkem, Ivou Janžurovou, Arnoštem Goldafem a Jiřím Burýškem o předání vyznamenání Petrem Pavlem
Potěšení, pokora i trochu nevěřícné překvapení. Aktuálně.cz po slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě vyzpovídalo několik laureátů státních vyznamenání. Režisér Jan Hřebejk se netajil sympatiemi k Petru Pavlovi, Iva Janžurová zavzpomínala na neobvyklé okolnosti ocenění. Nejmladší laureát Jiří Burýšek mluvil o závazku a Arnošt Goldflam přiznal překvapení.
Režisér Jan Hřebejk si pro státní vyznamenání přišel s radostí, ale také s vědomím, že už má za sebou pořádný kus života. „Byl jsem potěšen. Říkal jsem si, že už jsem konečně dost starej. Nebo jsem si to v tu chvíli uvědomil. Říkal jsem si: Ježíš, kolik mi je? Aha, už je mi dost,“ popsal s nadsázkou své první pocity Aktuálně.cz.
Za ocenění byl rád i kvůli tomu, kdo mu ho udělil. Hřebejk se netajil tím, že k prezidentovi chová respekt a že ho v minulosti podporoval. „Tohoto pana prezidenta mám v úctě. Podporoval jsem ho. Možná i to hrálo roli v tom, že jsem byl vybrán. To nevím,“ řekl novinářům v hloučku.
Samotné vyznamenání pro něj ale nebylo jen osobní záležitostí. Potěšilo ho také, s kým mohl sedět na pódiu Vladislavského sálu. „Já jsem rád za ty lidi, se kterými jsme tam seděli. Rozhlédl jsem se kolem sebe a ty lidi, které znám, mám v hluboké úctě. Snažil jsem se je obejít a poděkovat jim,“ popsal.
A co prezidentský projev, který ve Vladislavském sále sklidil dlouhý potlesk? Hřebejk si na rozdíl od některých politiků nebral čas na složité hodnocení. „Já jsem fanda pana prezidenta, takže mně se ten proslov líbil,“ uvedl.
Dodal, že státnické projevy se píší těžko, ale podle něj v tom Pavlově zazněly věci, které bylo důležité slyšet. „Jsem hrozně alergický na nějaké fráze, takže bych se jich nerad dopouštěl. Myslím, že se jich nedopustil pan prezident. Já bych to podepsal, kdybych to napsal.“
„Říkala jsem, že už jsem jedno dostala“
Herečka Iva Janžurová si z hradního ceremoniálu odnesla Řád bílého lva, tedy to nejvzácnější ocenění. Ačkoli už jedno státní vyznamenání má, zpráva o dalším ji dojala. Zároveň ale musela několik týdnů či dní podle instrukcí držet jazyk za zuby.
„Já jsem jim říkala, že už jsem jedno vyznamenání dostala. Bylo mi ale řečeno, že to samozřejmě vědí a že mi chtějí dát ještě jedno vyznamenání. A nesměla jsem to nikomu říct, aby to neproklouzlo na veřejnost,“ popsala herečka s úsměvem. „Tak to bylo takové zvláštní tajemství. A příjemné.“
Janžurová přiznala, že ji napadlo, zda na Hradě náhodou nepřehlédli, že už ocenění má. „Přišlo mi, že třeba přehlédli, že už jsem oceněná,“ řekla. Nakonec se ale na slavnostní večer těšila.
Za ocenění podle svých slov vděčí především divákům. Zaujalo ji také, co se dozvěděla o Hřebejkově vztahu k její tvorbě.
„Říkala jsem panu Hřebejkovi, že jsem se dočetla někde na WhatsAppu, že si mě celý život hrozně považoval. Ptala jsem se ho, jestli je to pravda, a on mi říkal, že si pouštěl přehled toho, co jsem všechno natočila,“ vyprávěla. „Tak já jsem strašně vděčná divákům, že mi tohle ocenění přinesli, protože asi z toho vyšli tady.“
A pokud jde o to, která role jí přirostla k srdci nejvíc? Tady se žádné velké žebříčky nekonají. „Já na tuhle otázku vždycky říkám, že ji neumím. Fakt těžko říct, co si myslím, že bylo nejlepší,“ přiznala.
Z konkrétních filmů ale vytáhla třeba Drahé tety a já, na které vzpomíná s mimořádnou oblibou. Připomněla také Světáky a slavnou scénku se dvěma herečkami u stolku, kterou jí lidé připomínají dodnes.
Závazek i překvapení
Mezi oceněnými na pódiu byl také Jiří Burýšek, autor youtubového kanálu Jirka vysvětluje věci. V konkurenci známých herců, režisérů a dalších osobností byl nejmladším lauerátem.
Medaili Za zásluhy získal za popularizaci kritického myšlení a srozumitelné vysvětlování společenských témat, včetně odhalování manipulací a dezinformací.
Sám měl po převzetí ocenění problém hledat slova. „Je to neuvěřitelná směsice pocitů. Strašně těžko se to popisuje. Znamená to pro mě asi další závazek. Hlavně chci pokračovat v tom, co jsem doteď dělal. Dělat to dál líp,“ řekl Aktuálně.cz.
Na otázku, zda má ve své tvorbě něco, u čeho si řekne, že právě za to si ocenění zasloužil, odpovídal s velkou pokorou.
„Já celý večer bojuju s tím, že je to neuvěřitelná skupina lidí. Je pro mě obtížné se tady mezi nimi vidět a říct si, že sem patřím. Beru to tak, že něco dělám správně. Nevím přesně, co to je, ale budu se snažit to stejné dělat dál.“
A pokračovat chce, dokud to půjde. Na otázku, zda bude dál vysvětlovat lidem věci, odpověděl jednoznačně: „Určitě se budu snažit vysvětlovat věci. Co nejdýl to půjde.“
Herec, režisér a dramatik Arnošt Goldflam si mezitím odnesl ocenění, které už tak úplně nečekal. Medaili Za zásluhy získal za přínos české kultuře, výchově a školství.
„Člověk pracuje celý život a nečeká, že to bude tak nějak oceněno. A teď najednou, když už jsem vzdal tu režijní práci, ale píšu dál a působím pedagogicky, jsem nečekal, že se za to octnu až tady na Hradě a dostanu vyznamenání,“ řekl.