Jmenování první české generálky je chyba, v armádě jste ji odepsali, kritizovali poslanci

před 59 minutami

Podle některých poslanců je návrh jmenovat Lenku Šmerdovou jako první ženu do generálské hodnosti nešťastné rozhodnutí. Poslanci Jana Černochová (ODS) a Bohuslav Chalupa (ANO) kritizují, že Šmerdová nemá potřebné školení generálního štábu ve Vyškově. Podle nich je její jmenování pouze nepříliš šťastným politickým krokem. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář však za Šmerdovou stojí stejně jako ministr obrany Martin Stropnický. Lenka Šmerdová působí v armádě jako personalistka a do jejích řad přivedla tisíce nových vojáků, potřebný kurz si podle Bečváře dodělává v současné době. Její jmenování musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman.

Praha - Někteří poslanci pochybují o návrhu na povýšení plukovnice Lenky Šmerdové do generálské hodnosti. Šmerdová podle Jany Černochové (ODS) zřejmě nesplňuje zákonné podmínky, za vhodný nepokládá návrh ani Bohuslav Chalupa (ANO). Náčelník generálního štábu Josef Bečvář za nominací Šmerdové do generálské hodnosti stojí.

Černochová na čtvrteční schůzi sněmovního branného výboru uvedla, že Šmerdová neabsolvovala kurz generálního štábu ve Vyškově nebo kurz podobný, a vedení armády ji nominací poškodilo. "V armádě jste ji odepsali. Jde o mužské prostředí, které je nekompromisní," řekla poslankyně.

Chalupa sice rozumí politickému významu nominace, z návrhu na jmenování první generálky v Česku prý ale nadšený také není. "Vojenská veřejnost tento krok vnímá velmi s pochybami. Chápu, že jde o politický signál, ale nepřipadá mi vhodný," uvedl.

"Nemyslím, že je to špatný návrh," oponoval Bečvář, podle kterého Šmerdová studuje kurz generálního štábu v současné době. Připomněl, že v armádě působí zhruba 3000 žen, což představuje podíl asi 13 procent. "Proč by mezi 28 generály neměla být jedna žena?" tázal se Bečvář.

Návrh musí stvrdit prezident Miloš Zeman, nové generály jmenuje v pondělí u příležitosti oslav konce druhé světové války v Evropě. "Nevím, zda prezident dekret podepíše," poznamenal Bečvář. Podle Černochové by to dělat neměl. Náčelník generálního štábu podotkl, že pokud prezident podepíše všechny návrhy, bude to poprvé, co budou generálská místa v armádě obsazena generály.

Černochovou i Chalupu mrzí, že se jmenování do generálské hodnosti opět nedočká ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. "Považuji to za velkou chybu," řekl Chalupa. Černochová v této souvislosti mluvila o mezinárodní ostudě.

Šmerdová zahájila v roce 1996 kariéru v personalistice. Po roce 2001 stála u zrodu profesionalizace ozbrojených sil. Postupně zastávala funkci vedoucí oddělení rekrutací a výběru a posléze náčelnice odboru náboru. Problematice se věnuje doposud. V prosinci 2008 byla jmenována do hodnosti plukovnice.