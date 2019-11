Jméno Karlovy univerzity zneužívala další firma. Vozí do Česka studenty z Číny

Po kauze firmy založené akademiky Univerzity Karlovy, kteří naúčtovali přes milion korun čínské ambasádě za konference zaštítěné rektorem, narazilo Aktuálně.cz na další institut, který šířil čínskou agendu na univerzitě, a to pod hlavičkou UK. Ta tvrdí, že k užití univerzitního loga nikdy nedala souhlas. Potvrdila ale, že stejné soukromé firmě platila za to, aby přiměla Číňany ke studiu v Praze.

V úterý v místnosti 212 na Fakultě sociálních věd (FSV) Karlovy univerzity akademičtí senátoři pod vedením svého předsedy Václava Moravce řešili, jak je možné, že do soukromé firmy jejich kolegů pojmenované Středisko bezpečnostní politiky tajně doteklo více než milion korun z čínské ambasády. Určeny byly na pořádání konferencí pod hlavičkou největší a nejstarší české univerzity, které dle části sinologů byly příliš příchylné k čínskému režimu.

Shodou okolností stejná místnost posloužila 13. listopadu 2015 pro konferenci ještě úplně jiného soukromého institutu, který dle akademiků opakovaně zneužíval jméno i značku školy pro privátní byznys.

V ten den na FSV uspořádal Číňan Cheng Yu-chin akci nazvanou "Pás a Stezka: O nových vztazích EU a Číny." Účastnili se jí i pedagogové univerzity.

Program konference, který deník Aktuálně.cz získal, má v hlavičce oficiální pečeť Univerzity Karlovy a jako spolupořadatel univerzity je na něm uveden subjekt EU-China Economics & Politics Institute. Navzdory tomu, že v té době ještě formálně vůbec neexistoval - až o pár měsíců později ho do českého obchodního rejstříku nechal zapsat Číňan Cheng Yu-chin. Ale především navzdory tomu, že univerzita tvrdí, že neměla s aktivitami Chengovy firmy oficiálně nic společného.

Kolik podobných akcí China Economics & Politics Institute pod hlavičkou největší a nejstarší univerzity v Česku uspořádal, přitom není jasné.

"V jednom případě upozornil před několika lety jeden ze zaměstnanců na to, že soukromé aktivity pana Chenga mohou navenek působit jako fakultní. Pan Cheng byl následně ze strany vedení institutu důrazně upozorněn, že jeho soukromé aktivity nemohou být nijak spojovány s fakultou ani institutem," uvedl Petr Jüptner, šéf Institutu politologických studií, který byl dle programu garantem akce.

"Institut politologických studií zároveň v té době neměl podezření, že by pan Cheng byl nástrojem pronikání čínského vlivu, jelikož pocházel z Taiwanu a spolupracoval na pořádání konferencí s Taipei Economic and Cultural Office," dodal Jüptner.

Zcela jinak to vidí sinoložka z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Olga Lomová. "Pan Cheng Yu-chin účtoval čínským studentům školné a zároveň jako ředitel prestižně vyhlížející instituce pilně publikoval v novinách na Tchaj-wanu články oslavující čínský projekt Nové hedvábné cesty," napsala Lomová, která na činnost Chenga upozornila.

Chenga se Aktuálně.cz kontaktovat nepodařilo.

Doktorand, který nedostudoval

Cheng podle Jüptnera původně na Karlově univerzitě působil jako doktorand, který od roku 2006 studoval právě na Institutu politologických studií FSV. V roce 2014 ovšem na škole bez titulu skončil, protože překročil maximální možnou dobu studia. V lednu 2016 si nakonec založil soukromou firmu pojmenovanou právě EU-China Economics and Politics Institute s. r. o. A pronajal jí prostory na pražském Ovocném trhu. Hned vedle své bývalé alma mater Univerzity Karlovy.

Konference se pak účastnil mimo jiné i pedagog Karolovy univerzity Vladimír Benáček. Toho Cheng na webu institutu uváděl zároveň jako předsedu mezinárodní komise poradců. Benáček ale Aktuálně.cz popřel, že by takovou funkci v soukromé firmě zastával. A zdůraznil, že vše dělal bezplatně. Podle něj nešlo o konferenci, ale o semináře pro studenty. "On jako jediný v akademické obci byl tehdy schopen rekrutovat z Číny spíkry mluvící anglicky a mající obvykle cestu po Evropě jako visiting professors," vysvětluje spolupráci s Chengem.

"Bylo to pod hlavičkou FSV, tak jako se na každý seminář FSV automaticky patří. Žádná oficiální dohoda se neuzavírala, protože nebylo ani o čem. Čínští přednášející nic nepožadovali, vystupovali zdarma a vystupovali výlučně jako hosté semináře. Přišli, odpřednášeli a odešli. Zda měli něco společného s čínskou ambasádou jsem nijak nezkoumal. Bylo evidentní, že někdo z Číny nebo EU jim cestu hradil. My jsme na to fondy neměli. FSV se netopí v penězích. Pro mne bylo důležité, aby mluvili k tématu akce, mluvili racionálně a hlavně přínosně pro posluchače," uvedl Benáček.

Sám na akcích prý přednášel zdarma. Když v roce 2015 rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimu navštívila vlivná čínská vicepremiérka Liou Jen-tung, byl u toho jako zvláštní host i Benáček, který na univerzitě navrhoval vytvořit centrum zkoumající vztahy mezi EU a Čínou.

V novinách Prague Chinese Times, které v Praze vydává čínská komunita, pak vychvaloval na FSV působícího "badatele Cheng Yu-china, který sleduje "subtilní změnu" ve vztazích mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy." Cheng v té době už na škole nestudoval. Benáček později řečnil na konferencích Česko-čínského centra, které dle předchozího zjištění Aktuálně.cz financovala čínská ambasáda.

Ačkoli se univerzita podle Jüptnera ohradila proti tomu, aby se podivný institut vydával za jakousi pobočku univerzity, fakulta s ním pokračovala v dalším byznyse, který v té době trval už několik let - Cheng pro univerzitu lanařil čínské studenty, aby šli studovat do Prahy.

Smlouvy s univerzitou

Fakulta sociálních věd potvrdila, že s Chengem a jeho EU-China Economics and Politics Institute s. r. o., soukromou firmou se základním kapitálem 10 tisíc korun, opakovaně smlouvu uzavřela. Dle dohod měli dodávat čínské studenty, kteří by studovali na Karlově univerzitě.

"Na FSV UK existuje smlouva z roku 2012 mezi panem Chengem a FSV UK, jejímž předmětem bylo zprostředkování studentů z Číny. Tato smlouva měla platnost na dobu určitou po dobu 12 měsíců, tedy do roku 2013. Další dvě smlouvy fakulta uzavřela v roce 2015 a v roce 2016," uvedl mluvčí FSV Jakub Říman. Poslední smlouva podle něj vypršela loni.

Facebookové stránky "institutu" ovšem studium na Karlově univerzitě inzerovaly ještě v březnu.

Dny spolupráce ale dle akademiků skončily. Nyní má vedení školy s Chengem právní spor. "Firma, jíž je pan Cheng jednatelem, se toto září ozvala zahraničnímu oddělení FSV UK s tím, že požaduje provizi za zprostředkování pěti čínských studentů, kteří skutečně nastoupili na Institut politologických studií a Institut mezinárodních studií FSV UK. Vzhledem k tomu, že žádnou takovouto službu FSV UK nepožadovala a nemá na ni ani uzavřenou smlouvu, řeší zahraniční oddělení fakulty další postup v této věci," dodal Říman.

600 eur za studenta

Deník Aktuálně.cz si od fakulty vyžádal smlouvy, které její vedení s Chengem uzavřelo, aby zjistil, kolik od Karlovy univerzity inkasoval.

"Protistrana (pan Cheng) se zavázala získávat uchazeče ze zahraničí pro studium na FSV UK. Provize za získání jednoho studenta činila standardně 10 % z uhrazeného školného za první rok studia. Co se týče výše konkrétní částky provize - standardní školné pro jednoho cizojazyčného studenta činí 6000 eur za akademický rok, nicméně v některých studijních programech se tato částka může lišit, počítejme tedy, že šlo čistě orientačně o provizi ve výši 600 eur (asi 15 tisíc korun) za studenta," uvedl Říman. Podle něj dodal Cheng univerzitě od roku 2012 odhadem 30 studentů.

"Tento způsob získávání zahraničních studentů je naprosto běžný a patří mezi standardní nástroje společně s účastí zástupců fakulty na zahraničních studentských veletrzích a využívání inzerce na zahraničních studentských portálech," tvrdí Říman.

Jinak to ale vidí Lomová. "Byla jsem před lety proděkankou pro zahraničí. A samozřejmě, že za mnou pořád chodili různí chytráci. Jsou to lidi, kteří skásnou peníze za studenty, studenti jim v podstatě zaplatí školné a tady nám dají pár drobků. To je pod úroveň Karlovy univerzity. S žádnou zprostředkovatelskou agenturou nemá jednat," míní Lomová.