Jména prezidentských kandidátů můžete zveřejnit už teď, vzkazuje úřad vnitru

před 34 minutami

Ministerstvo vnitra tvrdí, že jména prezidentských kandidátů může kvůli ochraně osobních údajů zveřejnit až po dokončení registrace a odkazuje se na Úřad pro ochranu osobních údajů. ÚOOÚ to ale popírá - jména podle něj lze zveřejnit již nyní.

Praha - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nesouhlasí s názorem ministerstva vnitra, že nemohou být jména kandidátů na prezidenta zveřejněna ještě před dokončením jejich registrací. Řekl to Tomáš Paták z ÚOOÚ.

Vnitro dosud odkazovalo na stanovisko ÚOOÚ z roku 2006. "Z tohoto stanoviska vyplývá, že volební orgán, který registruje kandidátní listiny, může poskytovat informaci o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího souhlasu, až od okamžiku rozhodnutí o registraci kandidátní listiny," sdělila už dříve Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Předtím by s tím podle ní museli kandidáti souhlasit. Úřad proto plánuje jména kandidátů zveřejnit až 24. listopadu, kdy rozhodne o registraci nebo odmítnutí přihlášky.

Paták poznamenal, že se vnitro na ÚOOÚ kvůli této záležitosti neobrátilo. Podotkl, že jinak by ministerstvu úřad sdělil, že výklad jeho zástupců je mylný, protože zmiňované stanovisko se týká voleb do obecních zastupitelstev, a nelze ho použít v souvislosti s volbami prezidentskými. Zdůraznil, že ÚOOÚ nevidí rozpor se zákonem, pokud by byla jména kandidátů zveřejněna ještě před dokončením registrace.