Jižní spojku zablokovala nehoda tří aut. Provoz je omezený, tvoří se kolony

Na pražské Jižní spojce se v úterý ráno u křížení s magistrálou srazily dvě dodávky a nákladní vůz. Provoz je výrazně omezený, před nehodou se směrem k Barrandovskému mostu a na Smíchov tvoří kolony. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Při nehodě se lehce zranili muž a žena, řekl mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Karel Kirs.
Nehoda se stala krátce před 07:00 v místě, kde Jižní spojka prochází pod ulicí 5. května. Jedno z vozidel se při kolizi převrátilo na bok, uvedl Rybanský. „Policisté usměrňují dopravu, dechové zkoušky byly negativní,“ řekl. Nehoda chvílemi na Jižní spojce blokuje dva nebo i všechny tři jízdní pruhy. Omezený je také sjezd z magistrály na Jižní spojku.
Záchranáři podle Kirse z místa nehody odvezli na traumatologickou ambulanci ke sledování dva lidi. Žena ve věku kolem 45 let má lehké zranění na hlavě, muž kolem 60 let má poraněnou ruku.
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