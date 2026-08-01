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Jižní Moravu sužuje vedro, padly teplotní rekordy. Trvá výstraha před extrémní zátěží

ČTK

Na jihu Moravy v sobotu padlo pět teplotních rekordů pro 1. srpen na stanicích, které měří 30 let a déle. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. Pro ČTK to uvedl Petr Hruška z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Brně.

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Pro jih Moravy platí i pro další dny výstraha před extrémní zátěží teplem. V noci na neděli by mohly teploty klesnout k 18 stupňům Celsia, v neděli má být v kraji maximálně 32 stupňů.Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Dosavadní rekord ve Strážnici byl z roku 2017, kdy teplota vyšplhala na 36,7 stupně Celsia. Rekord ze stejného roku dnes pokořila odpolední teplota v Lednici, kde měřící stanice dnes zaznamenala hodnotu 36,3 stupně Celsia, před devíti lety to bylo 35,6 stupně. Další tři rekordy, které dnešní počasí překonalo byly z roku 1994.

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V Dyjákovicích na Znojemsku dnes odpoledne teplota vystoupala na 36,4 stupně Celsia, rekord byl dosud 35,8 stupně. V Kuchařovicích na Znojemsku bylo dnes 35,5 stupně Celsia, od roku 1994 byl rekord 34,6 stupně. Poslední dnešní rekord padl v Troubsku na Brněnsku, kde teplota o 0,4 stupně překonala dosavadní maximum rovných 35 stupňů Celsia.

Pro jih Moravy platí i pro další dny výstraha před extrémní zátěží teplem. V noci na neděli by mohly teploty klesnout k 18 stupňům Celsia, v neděli má být v kraji maximálně 32 stupňů. V noci na pondělí se teploty budou pohybovat mezi 22 a 18 stupni, v pondělí odpoledne ale mohou znovu vystoupat na 35 až 39 stupňů Celsia, v úterý dokonce na 36 až 40 stupňů.

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