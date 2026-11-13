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Domácí

Jižní Čechy stojí před velkým problémem s pitnou vodou, varoval hejtman Kuba

ČTK
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Jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) uvedl, že při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části kraje problém se zásobováním pitnou vodou. Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda vyrábí, se ani po snížení odtoku neplní. Kuba to řekl po pátečním zasedání jihočeské komise pro sucho.

"Pokud bude suchá a srážkově chudá zima, nastane velký problém s pitnou vodou," uvedl hejtman.
"Pokud bude suchá a srážkově chudá zima, nastane velký problém s pitnou vodou," uvedl hejtman.Foto: Radek Bartoníček
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"Pokud bude suchá a srážkově chudá zima, nastane velký problém s pitnou vodou," uvedl hejtman. Upravenou vodu z římovské nádrže používá na pití přibližně 360.000 obyvatel na jihu Čech, což je 55 procent populace v kraji. Nyní je v přehradě 15 milionů krychlových metrů vody. Kapacita Římova je naplněna na 51 procent.

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Kuba dodal, že kraj ve spolupráci připravuje varianty, jak situaci řešit. Jednou z nich je například přečerpávání vody z Vltavy do Malše. "Zpracováváme několik možností, jak dál postupovat. Chtěl bych ale také opět požádat všechny obyvatele, aby s vodou zbytečně neplýtvali a chovali se šetrně, protože zásoby nejsou nekonečné," uvedl hejtman.

Povodí Vltavy už na podzim dvakrát snížilo odtok z římovské přehrady do Malše. Nejprve na začátku října na 500 litrů za vteřinu a následně ve druhé polovině října na 250 litrů za vteřinu. Snížení odtoku mělo pomoci vytvořit zásobu vody v přehradě. "Ale zatím žádná nevznikla. Povedlo se nám přibrzdit pokles hladiny Římova, ale voda stále volně ubývá. Hladina klesne přibližně o centimetr za den," uvedl Kuba. Vodní nádrž Římov na řece Malši je několik kilometrů od Českých Budějovic. Má rozlohu 210 hektarů. Přehrada slouží jako největší zásobárna pitné vody v regionu.

Sucho na Vltavské kaskádě
České řeky a přehradní nádrže se po mimořádně suchém létě potýkají s poklesem hladiny. Na snímku z konce října vyschlý meandr řeky Vltava u obce Zvírotice.Foto: Václav Vašků

Do Římova nyní přitéká přibližně 750 litrů za vteřinu. Z nádrže pak do řeky Malše teče 250 litrů za vteřinu a dalších 500 litrů za vteřinu spotřebuje Jihočeská vodárenská soustava (JVS), která upravuje vodu, aby byla pitná, a pouští ji dále do vodovodního řadu.

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"Potřebovali bychom, aby po zimě byla kapacita Římova naplněna na 100 procent, což znamená, že do nádrže by v následujících měsících mělo přibýt dalších 15 milionů krychlových metrů vody," uvedl hejtman.

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Sucho zasáhlo i některé další části republiky a nádrže. Symbolem letošního sucha je přehrada Orlík na Vltavě, která je na historickém minimu, kvůli čemuž se poprvé za 60 let začalo s upouštěním Slapské přehrady. Ve čtvrtek 8. října oznámilo Povodí Vltavy, že Husinecká nádrž na řece Blanici na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Vážným nedostatkem vody trpí řada dalších přehrad, např. Vír na Svratce, která zásobuje vodou Brno a části Brněnska a Vysočiny.

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