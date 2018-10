Půjde Chalánková k ODS? Teď to není aktuální, říká senátorka, kterou podpořil i Klaus

Zatímco noví senátoři Jiří Drahoš a Marek Hilšer ve čtvrtek oznámili, že vstoupí do klubu Starostů a nezávislých, nová senátorka a bývalá místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková se ještě rozhoduje. "Téma, do kterého klubu vstoupím, nepovažuji v tuto chvíli za aktuální či urgentní," sdělila Aktuálně.cz tato žena, jejíž výhra patřila k vůbec největším překvapením voleb. Na Prostějovsku zvítězila i přesto, že jí TOP 09 odmítla v boji o Senát podpořit a proti sobě měla silnou soupeřku, dlouholetou senátorku za ČSSD Boženu Sekaninovou.

Prostějov - Přestože Senát ještě v novém složení nezasedl, už nyní je nepochybné, že velkou pozornost v něm bude vzbuzovat nová členka Jitka Chalánková. Příznivci i kritici bývalé poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 se shodnou v jednom - její postoje vzbuzují kontroverze a emoce.

O to zajímavější bude rozhodnutí Chalánkové, do kterého klubu vstoupí a ke které straně se bude hlásit. V kuloárech se nejvíce spekuluje o ODS, protože názory senátorky jsou spíše pravicové. Před volbami ji navíc podpořil také předseda senátního klubu občanských demokratů Miloš Vystrčil nebo poslanec Václav Klaus mladší, kterého sama o podporu požádala.

"Je málo lidí, kteří se do politiky nejdou jen živit a hájí nějaké hodnoty. Bývalá poslankyně Chalánková vždy bránila zdravě konzervativní, křesťanský pohled na svět a klasickou rodinu," napsal Klaus a připomněl i některé "kauzy", jimiž se politička zviditelnila. "Byla účinnou a pracovitou odpůrkyní ministryně Marksové, norských fondů a spol. na poli juvenilní justice (odebírání dětí biologickým rodičům nejen v Norsku) a všech podobných jurodivých nápadů," podotkl.

Těžko říci, jak moc Chalánkové slova chvály od Klause pomohla, každopádně dala najevo, že si jeho podpory hodně cenní a má k němu blízko. "Pokud dostanu důvěru voličů, bude mi ctí s ním spolupracovat a prosazovat opatření na podporu znevýhodněných lidí. Právě ke skutečně potřebným lidem má směrovat pomoc společnosti. Ne k těm, kteří sociální podporu zneužívají, přestože mají na to, aby se o sebe postarali sami," prohlásila Chalánková.

Na dotaz redakce Aktuálně.cz, zda vstoupí do klubu ODS, odpověděla čerstvá senátorka, že ještě není rozhodnutá. "Téma, do kterého klubu vstoupím, nepovažuji v tuto chvíli za aktuální - řečeno medicínsky, za urgentní," uvedla.

Nechybělo přitom mnoho a Jitka Chalánková mohla ve volbách skončit již po prvním kole - postoupila s rozdílem pouhých pěti hlasů. O to větší bylo překvapení, když následně celé volby vyhrála. "Vedla jsem několikaměsíční intenzivní kontaktní kampaň, která byla ale velmi radostná," vysvětluje si triumf Chalánková.

Jak zároveň přiznává, velký vliv na její úspěch mělo i angažmá v kauze Evy Michalákové, na jejíž obranu vystoupila. "Znají mě z tohoto boje za navrácení chlapců Michalákových odebraných norskou sociální službou Barnevern. Nejde jen o tento jediný případ, nasvětluje se postupně celá hrůza systému Barnevern. A nejde o Norsko, ale o snahu postupně zavést takový systém do České republiky," uvedla Chalánková, podle které lidé na Moravě toto nebezpečí pochopili a podpořili ji.

"Co mne velmi pozitivně překvapilo, bylo i to, že lidé na Moravě nečekají na socialistické dárečky, které si stejně sami zaplatí za svých daní," dodala.

TOP 09 se odklonila od svých hodnot

Dítě se má narodit ze svazku muže a ženy, jsou to věci dané vývojem lidstva, když tuto harmonii narušíme, může dojít k destrukci celé společnosti. | Video: dvtv | 17:16

Politická cesta této ženy stojí rozhodně za pozornost, v posledním roce se toho kolem ní odehrálo opravdu hodně. Někteří lidé proto byli velmi překvapeni tím, že TOP 09 nepodpořila letos v červnu Chalánkové kandidaturu do Senátu. Jak je to možné? Vždyť od roku 2010 byla sedm let poslankyní TOP 09, v letech 2015 až 2017 byla zvolena dokonce místopředsedkyní. Co se stalo?

Jednoduše řešeno, mění se tato strana, stejně jako se do určité míry mění také Chalánková. Změna v orientaci strana byla patrná hned v listopadu roku 2017, kdy nastoupil do čela strany Jiří Pospíšil, zatímco Chalánková skončila jako místopředsedkyně. Strana začala razit liberálnější politiku, zatímco Chalánková se prezentovala stále více konzervativními názory. Poté, co nedostala podporu do voleb, oznámila odchod.

"Nemohu a nechci setrvávat ve straně, která opustila ideály konzervativní strany, ze kterých vyrostla a na nichž stojí evropská civilizace. Ve straně, která se postoji svých současných čelných představitelů vysmívá těmto hodnotám a která nerespektuje názory a usnesení členské základny," tvrdila.

Předseda Pospíšil odpovídal letos v červnu na otázky, proč jeho strana Chalánkovou do Senátu nepodpořila tak, že se její názory nelíbily některým poslancům strany. Zároveň jí vyčítal, prý některé názory říkala nahlas, aniž by je předtím dostatečně vydiskutovala uvnitř strany. Moc konkrétní ale nebyl. "Třeba názory na to, jaká je míra konzervativnosti a liberálnosti TOP 09," podotkl.

Když se s ním na téma Chalánková a směřování strany bavila redakce Aktuálně.cz letos v srpnu, odmítal, že by se TOP 09 odkláněla od konzervatismu. "Jsem přesvědčený, že v naší straně je místo jak pro liberály, tak pro konzervativce. Je otázka, jak si konzervatismus definujete. Pokud za konzervativní považujete to, že chceme klasickou evropskou demokracii, nehledáme žádné třetí cesty a chceme svobodnou společnost, tak jsme konzervativci," prohlásil.

Když přišla řeš na etická témata, jako jsou například sňatky homosexuálů či adopce párů stejného pohlaví, na což mají Chalánková a Pospíšil odlišné názory, předseda strany uvedl, že to nechává na každém členovi. "I jiné strany nechávají své poslance, aby se v těchto etických věcech rozhodli podle svého svědomí, a ne podle nějakého nadiktovaného stranického programu," sdělil.

Nebyla to ale její první strana, v minulosti byla členkou KDU-ČSL, odkud odešla společně s dřívějším předsedou lidovců Miroslavem Kalouskem a dalšími zakládat novou stranu. Kalousek ji podporuje dlouhodobě, i když má na některé věci jiný názor než ona. Nelíbilo se mu ale, že jí vedení TOP 09 nechtělo za kandidátku do Senátu, takže hned po druhém kole nepřímo oslovil i Pospíšila následujícím vzkazem na sociálních sítích.

"Tak nevím… Vyhrála Jitka Chalánková navzdory tomu, že ji vedení TOP 09 odmítlo většinou hlasů nominovat, nebo vyhrála právě díky tomu?" ptal se tento předseda senátního klubu TOP 09, když jí blahopřál k vítězství a popisoval ji jako zkušenou, pracovitou a zásadovou političku.