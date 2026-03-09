Jiřikovský byl obviněn z provozování darknetového tržiště, hrozí mu až 18 let vězení

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského známého z bitcoinové kauzy. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Jeho jednání posoudili jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, uvedl v pondělí na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
Jiřikovskému, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun, hrozí za tyto trestné činy osm až 18 let vězení. I nadále je stíhán vazebně.
"Nově je obviněnému kladeno za vinu provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky, " uvedl Dragoun k dnešnímu rozšíření stíhání. Darknetové tržiště je internetové tržiště, které funguje na darknetu - tedy na části internetu, která není běžně přístupná přes klasické prohlížeče. Využívá se často pro prodej nelegálních věcí.
Dosavadní obvinění tak kriminalisté rozšířili o zvlášť závažný zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a o zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím. Vysoká sazba mu hrozí kvůli tomu, že podle nich spáchal čin ve velkém rozsahu a v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Dosud čelil Jiřikovský obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti; ze dvou těchto skutků jej obvinila policie loni v srpnu. Dopustil se jich údajně v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Za tyto trestné činy mu dosud hrozilo až deset let vězení.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Policisté původně prověřovali také okolnosti vrácení počítačové techniky obviněnému Jiřikovskému zajištěných v jeho dřívějším trestním řízení a to kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby. Tuto část kauzy však policisté nedávno odložili s tím, že nejde o trestný čin.
Případ týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Víte, jak se správně jmenují české romány?
Se jmény zásadních literárních děl jste se určitě setkali už ve škole a některá z nich jste později možná i dobrovolně četli. Vzpomenete si na správné znění titulů slavných českých románů 19., 20. a 21. století? Nemějte obavy, prozradíme vám část názvu, doplnit budete muset jen jedno slovo, které vyberete ze třech možností.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že v dopisu požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něho nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku.
ŽIVĚ NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru již druhou raketu z Íránu
Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách. Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě. Poprvé se tak stalo 4. března.
ŽIVĚ Do Prahy se repatriačním letem z Rijádu vrátilo 180 Čechů
Do Prahy se v pondělí krátce před 07:00 vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, kterým ze saúdskoarabského Rijádu přicestovalo 180 Čechů. V noci přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Stát se má omluvit Deníku Referendum a zaplatit 200 tisíc korun za Babišovy urážky
Ministerstvo financí se má omluvit Deníku Referendum za výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), které pronesl na adresu média kvůli článku o tom, že společnost Deza z holdingu Agrofert byla podezřelá ze způsobení otravy řeky Bečvy. Má také listu zaplatit 200 tisíc korun jako náhradu za nemajetkovou újmu. Nepravomocně o tom v pondělí rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1.