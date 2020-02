Léky zdarma a trest smrt, slibuje podnikatel. V jeho firmě sedí komunista Ondráček

Sedmačtyřicetiletý Jiří Klimovič podniká v bezpečnosti, má rád Rusko a objevil v sobě politické ambice. Veřejně deklaroval snahu založit hnutí Jednotné Česko. Podle jeho slibů by šlo o populistické hnutí, které garantuje snížení cen, odchod z EU či hmotnou odpovědnost politiků. Podle zjištění Aktuálně.cz už Klimovič jednu spojku do politiky má - v jeho firmě působí poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Jiří Klimovič má rád Rusko. Chová k němu tak silný vztah, že na sociálních sítích vystupuje pod jménem Jurij Klimov. Svůj profil na videoserveru YouTube si nadepsal azbukou, přepis odpovídá jeho ruskému pseudonymu. "V Rusku je perfektní systém," tvrdí. Loni v srpnu zjistil, že by chtěl změnit politickou situaci i v tuzemsku a rozhodl se, že založí hnutí s názvem Jednotné Česko. Od té doby sbírá podpisy. Aby mohl hnutí zaregistrovat, potřebuje jich tisíc.

"Já nabízím zdravotnictví, zdravotní péči a léky bezplatně, zadarmo, každý občan dostane milion korun z reparací Německa a ze zabavených majetků a peněz satanských a zrádných oligarchů, co zlikvidovaly a zradily tuto zemi prokáže-li se, že jejich majetek a peníze jsou od Amerických a Bruselských oligarchů," stojí doslova (i s uvedenými pravopisnými chybami) v úvodním slově k jeho chystanému hnutí na webu, jenž provozuje internetové petice. Podpisů je tam zatím pár desítek.

V politice by chtěl Klimovič také prosadit vyvázání Česka ze západních struktur včetně NATO a Evropské unie, dát sto tisíc korun každému prvorozenému dítěti či zavést tresty pro politiky v podobě zabavení majetku. Počátkem února sdílel na YouTube video, v němž ve svých slibech zašel ještě dál. Obnovil by trest smrti v případě zločinu na bezbranných lidech, přičemž na takové odsouzení by sám dohlížel.

"Musel by to být obzvlášť nebezpečný a nevyléčitelný člověk, který vědomě zabíjí bezmocné lidi. Zabil by třeba někoho na vozíčku jenom proto, že je na vozíčku," řekl Klimovič Aktuálně.cz. "Podmínkou (pro trest smrti, pozn. aut.) by bylo, že by to člověk udělal vědomě a odsoudila ho veřejnost i litera zákona. V takovém případě bych na to dohlédnul," dodal.

"Co dělá soukromě, je mi jedno"

Jakým způsobem by chtěl naplnit populistické politické cíle včetně léků zadarmo či vysokých příspěvků pro prvorozené děti, není jasné. Konkrétní recept nemá. "Všechno jde," zaklíná se. "O tom bych nerozhodoval jenom já. Musí si k tomu sednout matematici, kteří se v tom vyznají," dodal. "Chci se dostat do sněmovny a bojovat proti zaprodaneckým frakcím, které propagují západní reformy, které likvidují běžného člověka," zdůrazňuje.

Z jeho vyjádření vyplývá, že je v první řadě naštvaný na stávající společenskou situaci. Vedle naštvání ale podle všeho nic jiného nenabízí. V této souvislosti sociolog Jan Herzmann, jemuž Aktuálně.cz Klimovičovy základní politické teze přiblížilo, upozornil, že krajní populisté slibují neuskutečnitelné věci. "Cílí na málo informované, hodně nespokojené občany, zpravidla tu část, která nechodí volit," zmínil Herzmann.

"Některá navrhovaná opatření nelze uskutečnit jinak než totální devastací stávajícího právního řádu, je to jakási výzva k revoluci," podotkl. Přitom podle odhadu Herzmanna není Klimovič s takovým pohledem na problémy společnosti a jejich řešení sám, sdílet by je mohla prý až desetina české populace. "Ale ti lidé zpravidla nejsou připraveni přijít k volbám, taková radikální řešení by jich mohla k volbám přivést dvě až tři procenta," dodal.

Radikálnější verze KSČM a SPD

Podle Herzmanna nabízí podnikatel radikální verzi subjektu, jenž by se na politické mapě pohyboval poblíž SPD a KSČM. Z toho pohledu dává smysl, s jakým politikem je Klimovič v kontaktu. Podle zjištění Aktuálně.cz je odpovědným zástupcem v jeho firmě, jež se zabývá ostrahou majetku a osob, komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

"To není důležité, to jsou obchodní záležitosti," reagoval na dotaz Aktuálně.cz poslanec, jak se k byznysu se svérázným podnikatelem dostal. Firmu se sídlem na Vinohradech založil Klimovič loni v srpnu. Podle obchodních listin, které má Aktuálně.cz k dispozici, se Ondráček přidal do zmíněné společnosti loni v říjnu. "To jsou obchodní záležitosti, nemám k tomu souhlas od pana kolegy," odmítl Ondráček prozradit, co má ve firmě na starosti.

Lekl se médií? "Určitě se do toho opřu," řekl Klimovič Aktuálně.cz, když mluvil o založení svého hnutí Jednotné Česko. Připustil, že sám nic nesvede a že shánění podporovatelů je velmi náročné. Nicméně po rozhovoru s redaktorem Aktuálně.cz odstranil z YouTube zmíněné video, v němž představuje své politické cíle včetně obnovení trestu smrti a které bylo součástí kanálu jeho hnutí. Stejně tak už nelze dohledat jeho profil na sociální síti Facebook. Zůstal jen jeho osobní profil na YouTube.

Na rozdíl od těch podnikatelských se Ondráček do Klimovičových politických aktivit nezapojuje, jeho ambice mimo byznys prý poslance nezajímají. "Jsou obchodní záležitosti a soukromé záležitosti, my řešíme pouze ty obchodní," vysvětluje poslanec. "Co dělá soukromě, je mi celkem jedno," dodal. Zda mu jsou Klimovičovy politické názory blízké, ponechal bez odpovědi.

Ondráčka mám rád, máme společný jazyk

Sám Klimovič mluví o tom, že do chodu firmy Ondráček nezasahuje. Poslance má po ruce údajně kvůli tomu, že zákonodárce má na rozdíl od jeho samého vysokoškolské vzdělání. "Vím, co mám dělat, v oboru jsem profesionál. Pana Ondráčka manuálně ani fyzicky nepotřebuju. On mě jen zastřešuje inteligenčně. Má vysokou školu, kterou já nemám," vysvětlil. Univerzitně vzdělaného člověka ve firmě potřeboval z formálních důvodů.

S Ondráčkem prý osobně ve styku nejsou, vše potřebné vyřizují přes sociální sítě. Stejným způsobem spolu započali i spolupráci v byznysu. Ondráček měl reagovat na Klimovičovu výzvu, když prostřednictvím Facebooku hledal do firmy posilu. "Mám ho rád, máme společný jazyk. Co se týče politiky, je to člověk, který je na stejné notě," vysvětluje Klimovič. "Párkrát jsme si i volali," dodává. Potvrzuje, že v jeho politickém projektu se poslanec neangažuje.

Kontakt Ondráčka s podnikatelem Klimovičem, který dává najevo svůj silně pozitivní vztah k Rusku, odpor k západním strukturám a celý establishment považuje za zkorumpovaný, do značné míry odpovídá Ondráčkovým veřejným vyjádřením či aktům.

Výrazně takto na sebe strhl Ondráček pozornost, když se třeba loni na jaře nechal s poctami přivítat na oficiální návštěvě samozvané Doněcké republiky. Jde o část východní Ukrajiny, kterou ovládají proruští separatisté a již coby samostatný státní útvar žádná suverénní země světa neuznává.