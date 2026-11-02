„Jiní“ Motoristé. Klempíř aktivně odpovídal, Sedláčková se ohradila proti Velkému pátku

Motoristé rozhodně nepatří k politikům, kteří by se zapojovali do nějakých debat v Poslanecké sněmovně. Až na šéfa jejich klubu a zároveň ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného ani příliš veřejně nevystupují. Z tohoto pohledu bylo jejich chování v minulém týdnu výjimečné. Najednou jako by to byli „jiní“ Motoristé.
Čtvrteční zasedání Výboru pro média a kulturu bylo svým způsobem výjimečné. Po velmi kontroverzním schválení zrušení poplatků České televize a Českého rozhlasu v 1. čtení z pátka na sobotu zasedli ve čtvrtek poprvé příznivci a odpůrci těchto poplatků nad podrobnostmi ohledně jejich zrušení ve sněmovním výboru pro média a kulturu. Šlo o velmi důležité jednání, protože poprvé zazněly argumenty pro a proti tomuto rušení.
Někteří opoziční zákonodárci měli ještě horké hlavy ze zmiňovaného schválení v sobotu nad ránem ve 4.36 hodin, takže nebylo jasné, kdo z vládní většiny začne vysvětlovat, proč se tato většina takto chovala a hlavně, jak míní v rušení poplatků dál pokračovat.
Nejdříve to vypadalo na jasnou opoziční převahu, na výbor totiž přicházeli poslanci ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. A nejen oni. V nebývalém počtu desítek a desítek lidé přišli také hosté z řad veřejnosti – tolik jich asi nikdy na žádný výbor nepřišlo. Ale kdo přijde z vládních politiků? Nakonec se vládní „stavidla“ uvolnila – a dominovali Motoristé.
Přišel Boris Šťastný i poslankyně Gabriela Sedláčková jako zpravodajka příslušného zákona, a neplánovaně se dokonce objevil předseda a ministr zahraničí Petr Macinka, který několik minut odpovídal na otázky novinářů. A nakonec dorazil, s malým zpožděním, samotný ministr kultury Oto Klempíř, který dosud toho na téma poplatků moc neřekl. A když už řekl, vyvolal proti sobě hodně zlé krve.
Klempíř vysvětloval i odpovídal na otázky
Jenže, tentokrát jako předkladatel návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu musel vystoupit. Nebylo jen jasné, jestli to udělá spíše formálně a do debaty se ani moc nezapojí, nebo naopak, jestli se pokusí chovat racionálně a vstřícně.
„Všechny tady vítám, rád bych řekl pár slov, jestli vám to nebude vadit,“ začal Klempíř a následujících deset minut podrobně vysvětloval, proč si myslí, že je správné změnit systém placení veřejnoprávních médií a proč to podle něj nijak neohrozí jejich nezávislost. Ministr kultury tak vlastně poprvé mluvil detailněji o svých úmyslech, přestože zástupci obou médií a mnozí odborníci ho k tomuto vyzývali mnohem dříve.
Tentokrát ale ministrův přístup kvitovali, Klempíř navíc slíbil, že je připravený odpovídat na všechny otázky, které na výboru zazní. Byť hned připojil jedno upozornění. „Nejsem připraven přijmout pravidlo, že kdo vyvolá větší bouři a větší veřejný tlak, tak má právo rozhodovat za demokraticky zvolený parlament. Výhružky nebudou důvodem ke stažení našeho návrhu. Nikdo si změnu tohoto rozhodování nevykřičí ani nevynutí strachem,“ tvrdil Klempíř.
Za pozornost stojí také to, že po svém proslovu neodešel a několik dalších hodin skutečně seděl a poslouchal řadu vystoupení. Včetně kritických, která mířila na něho samotného od opozičních politiků i od zástupců veřejnosti. Nevyhýbal se ani reakcím na doplňující dotazy, kdy si ale zároveň pořádně „zavařil“.
Při doplňujících dotazech na to, jak by okomentoval nekompromisní postoj vládní většiny, která prohlasovala už zmiňované rušení poplatků z pátka na sobotu, Klempíř použil označení „Velký pátek“.
Sotva toto řekl, Gabriela Sedláčková si dala tvář do dlaní a v sále byl cítit nesouhlas se zmiňovaným označením. Sama Sedláčková, která má jinak na zrušení poplatků shodné názory s Klempířem a dlouhé minuty vysvětlovala, proč je příznivec rušení, následně upozornila, že s jeho slovy o „Velkém pátku“ nesouhlasí. „Proboha ne, já jako křesťanka se proti tomuto rázně ohrazuji, pro mě je Velký pátek pořád ten hlavní svátek ukřižování Ježíše Krista na Kalvárii,“ ohradila se výrazně poslankyně.
Debata potom pokračovala až do devíti večer, takže kromě jiných několikrát vystoupil opět Klempíř, který dál odpovídal na otázky kritiků. A nakonec se rozhodl k něčemu, co také u něj není příliš obvyklé – za svá slova o Velkém pátku se omluvil.
Velmi aktivní vystupování Motoristů, především Klempíře a Sedláčkové, bylo skutečně něčím dosud nezvyklým. Z řad vládních politiků sice vystoupili i někteří poslanci hnutí ANO, ale Motoristé tentokrát dominovali – pokud jde o vládní většinu. Velmi paradoxní přitom bylo to, že téměř nemluvili zástupci SPD, tedy strany, která je hlavním „ničitelem“ dosavadního systému placení koncesionářských poplatků. SPD naléhá neustále na Motoristy a ANO, aby rušení dostali na program jednání sněmovny a příslušný zákon prosadili co nejrychleji.
Jinak vystoupila na zmiňovaném výboru celá řada opozičních poslanců, kteří hájili dosavadní systém placení poplatků jako funkční a zajišťující velmi kvalitní vysílání České televize i Českého rozhlasu. Mnohokrát také upozorňovali, že se bojí o ztrátu nezávislosti těchto médií a také jejich ekonomický úpadek.