Tisíce lidí v Praze protestují proti bídě. Rajchl promluvil u Úřadu vlády

V neděli odpoledne se v Praze sešly tisíce protivládních demonstrantů na akci Česko proti bídě, jejímž organizátorem je neparlamentní strana PRO. Hlavní postavou je její šéf Jindřich Rajchl, který tvrdí, že kvůli současné vládě Česko prožívá ekonomickou a morální krizi. Kritici Rajchla poukazují na to, že často lidi přehnaně straší a prezentuje jim lživé informace.

Jestliže vláda neodstoupí, tak se opět sejdeme na Václavském náměstí, vyhrožoval v polovině března předseda PRO Jindřich Rajchl a na 16. dubna svolal demonstraci. Dorazily na ni tisíce lidí. Náměstí bylo hustě zaplněné po Opletalovu ulici a ve střední části byli lidé po Jindřišskou.

Rajchl na úvod akce řekl, že demonstranti chtějí konec současné vlády. Také uvedl, že nechtějí sundat ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. O to se pokusila část protestujících v březnu, policie jim ve vniknutí do muzea zabránila. Rajchl v neděli obvinil policisty, že březnový střet vyprovokovali. Před muzeem byli odpoledne odpůrci demonstrantů s vlajkami Ukrajiny a Evropské unie.

Na akci Rajchla vystoupil například poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který obvinil vládu z likvidace průmyslu a zavádění cenzury. "Je potřeba, aby vláda odešla, než tuto zemi zničí. Jediná cesta, která k tomu legálně vede, jsou předčasné volby, které oni nikdy nedopustí," prohlásil.

Mezi řečníky byli rovněž předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, choreograf Petr Zuska, předseda Českého svazu letectví Václav Vašek nebo právník a někdejší zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál. Kritizovali vládu kvůli nedostatku některých léků, plánovanému zrušení letiště v Líních u Plzně, ceny energií nebo deficit státního rozpočtu. Video se zdravicí poslala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (za Nezávislé).

Protestující na Václavském náměstí měli české vlajky a transparenty s nápisy jako "Pryč z NATO", "Ne válce" nebo "prolhaná vláda a média". Při skandování nejčastěji volali po demisi vlády, kterou Rajchl označil za sebranku. Na akci dohlíželo zhruba 200 policistů a 30 příslušníků antikonfliktního týmu, jejich hlavním cílem je předcházet případným střetům, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj policisté zhruba hodinu po zahájení akce předvedli jednoho muže, který po demonstrantech hodil plechovku.

Pochod k Úřadu vlády

V závěru demonstrace Rajchl řekl, že protestující si musí vzít zpět Českou republiku. Zároveň uvedl, že jeho poselstvím je láska a pozitivita. "Empatie, solidarita a láska je naše cesta vpřed," řekl. Protestní shromáždění na Václavském náměstí skončilo krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. Po něm se průvod v čele s Rajchlem vydal ke Strakově akademii, kde sídlí vláda. Na začátku pochodu na sebe demonstranti pokřikovali s příznivci Ukrajiny u Národního muzea, obě skupiny oddělovali policisté. Rajchlův průvod dorazil k Úřadu vlády v půl šesté.

Demonstranti při příchodu k budově, kterou hlídají policisté, skandovali "demisi" nebo "hanba vládě". V březnu Rajchl mluvil o tom, že by měla demonstrace přejít v blokádu vládních budov, tento týden ale řekl, že chce kolem sídla Úřadu vlády vytvořit lidský řetěz.

Zhruba půl hodiny po příchodu demonstrantů ke Strakově akademii vystoupili organizátoři demonstrace s projevy. Kritizovali v nich kabinet za plánované rušení poboček pošt, za zavedení datových schránek podnikatelů nebo za plán na zavedení korespondenční volby. Vyzývali také k tomu, aby protestující zůstali u sídla vlády přes noc. Stovky demonstrantů se ale už před zahájením projevů od hlavního davu odpojovaly a odcházely.

Někteří protestující před úřadem vlády vykřikovali, aby z budovy vyšel ven premiér Petr Fiala (ODS). Ten je však na plánované desetidenní cestě po zemích jihovýchodní a střední Asie.

Boj o pořádání demonstrace

Organizátor akce Rajchl se ještě loni snažil vystřídat jako člen Trikolory předsedkyni Zuzanu Majerovou. Nakonec ze strany odešel, založil si PRO a při protivládních protestech na Václavském náměstí se nejdříve objevil jako host demonstrací, které pořádal Ladislav Vrabel.

Jak informovalo Aktuálně.cz, později se ve zlém rozešli a dokonce se soudili o to, kdo má právo pořádat dubnovou demonstraci. Vrabel označuje Rajchla za kariéristu, kterému jde o osobní prospěch a chce vládnout s hnutím ANO. Rajchl kritiku odmítá a tvrdí, že na debaty o možných koalicích je příliš brzy.

Zároveň se netají tím, že by chtěl sjednotit všechny mimoparlamentní protivládní proudy v české politice. Stěžuje si, že premiér Petr Fiala odmítá s kritiky komunikovat a neplní požadavky strany PRO. Tentokrát Rajchl vyzval účastníky už před demonstrací, aby policistům rozdávali květiny, jelikož policisté řeší podle něj stejné problémy jako jiní lidé.

Rajchl opakovaně obviňuje média

Kritici Rajchla poukazují na to, že dlouhodobě líčí situaci v České republice přehnaně negativně. Například loni v létě sdělil, že se Česko neobejde bez ruského plynu. Nic takového se nestalo. Podobně hrozil nesmyslně vysokými cenami elektřiny. Rajchl opakovaně obviňuje média, že nekritizují Fialovu vládu.

Velmi ostrou kritikou vlády a líčením apokalypsy dosáhl toho, že získává podporu části veřejnosti. Svědčí o tom nejen akce na Václavském náměstí, ale také jeho setkání s lidmi na různých besedách, při kterých objíždí Česko. Přicházejí na něj desítky i stovky lidí, kterým jeho slovník vyhovuje. Mnozí z nich jsou z různých míst České republiky a do hlavního města se svážejí autobusy.

Lidé, které v březnu oslovil reportér Aktuálně.cz při protestech na Václavském náměstí, si stěžovali ze všeho nejvíce na počínání vlády Petra Fialy. Jsou přesvědčeni, že vláda dělá kroky, které poškozují zemi a ochuzují její obyvatele. Někteří přítomní kritizují pomoc Česka Ukrajině, jeden za druhým opakují, že by bylo lepší usilovat s útočícím Ruskem o mír, než dodávat Ukrajině zbraně.

Mnozí odborníci však upozornili, že "mír" by byl ve skutečnosti vítězstvím Ruska, které by v budoucnosti pokračovalo v expanzi do dalších zemí. Navíc Rusko nadále na Ukrajinu útočí a zabíjí civilisty. Sami Ukrajinci tvrdí, že bezpečnosti v jejich zemi lze dosáhnout jen v případě, když Rusko vytlačí mimo své hranice.

Počínání Rajchla kritizuje řada současných i bývalých politiků, například bývalý předseda TOP 09 i lidovců a exministr financí Miroslav Kalousek. "Poznámka k demonstraci "proti bídě": Nikdy v historii nebyl sociální stát tak štědrý jako dnes. A bude-li ve své štědrosti pokračovat a každoročně si na ní půjčovat stamiliardy, opravdu poznáme, co je to bída," uvedl Kalousek.