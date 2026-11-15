„Jinde by už byli v panice.“ Expert popisuje, na co doplácí Babiš a proč sílí STAN

Sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, v čem spočívají problémy hnutí ANO, proč klesá podpora všech vládních stran a odkud čerpá nové voliče STAN Víta Rakušana. Všímá si také propadu ODS a očekávání, která mají voliči Andreje Babiše od jeho vlády.
Česká politika byla dlouho vcelku zabetonovaná, nebyl v ní patrný žádný výrazný trend. Nyní – zdá se – nastala změna. STAN viditelně posiluje. Kde spatřujete příčiny?
Pro kontext: STAN ve volbách obdržel něco málo přes deset procent hlasů. Letos před komunálními volbami měl podle volebních modelů podporu okolo 15 procent voličů. A teď po volbách jim dva modely – konkrétně od Kantaru a NMS – naměřily okolo 20 procent. STAN tedy jednoznačně posiluje.
A čemu to tedy přičítáte?
Má to několik rovin. Je to zčásti ještě pořád tím, že STAN je pro nemalý počet lidí stranou druhé volby. A pro mnoho z nich se stávají preferovanou variantou. Za další: Starostové po volbách jako jediná opoziční strana nevyměnila vedení. To je samo o sobě zásadní.
Navíc rozpad koalice Spolu ukázal, že její jednotlivé strany, to znamená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, nejsou samostatně natolik silné značky, aby to aspoň opticky působilo tak, že jde v jejich soupeření se Starosty o vyrovnanou hru.
Což je špatná zpráva hlavně pro ODS. A v momentě, kdy se od ní začal STAN vzdalovat, nastal klasický efekt, o kterém jsme v minulosti už opakovaně mluvili – část lidí má tendenci přiklánět se k silnějšímu, oni nevolí pro něco, ale proti něčemu.
A pokud jdou volit proti Andreji Babišovi, upřednostňují jeho hlavního vyzyvatele. Což je v danou chvíli bonus pro STAN.
A poslední věc, která je tam podle mě důležitá: STAN je dlouhodobě silný v regionálních volbách. Vždycky kolem jejich termínu posiluje. A teprve se ukáže, zda si tento nástup dokáže udržet. To ale uvidíme až v lednových modelech.
To jsou vesměs vnější, systémové příčiny. A existují i nějaké vnitřní v tom smyslu, že by od voleb začal STAN dělat něco jinak? Nebo že by se třeba v některých tématech změnila jeho pozice?
Nejsem politický stratég, ale sociolog. Myslím si však, že jejich pozice se příliš nemění. Je to ovšem možná poprvé, kdy se dokázali takto nadechnout a výrazně posilovat. Naposledy, když k tomu měli nakročeno, je poškodila kauza Dozimetr.
Už jste zmínil ODS. Po volbách se to jevilo tak, že je na tom se Starosty vyrovnaně. Proč pak začali občanští demokraté ztrácet? Vždyť ten rozdíl mezi nimi a Starosty se s každým dalším modelem mírně zvětšuje…
To má také několik vlivů. Jedním z nich je třeba postupný nárůst lidovců. Ti se pohybovali pod třemi procenty, nyní už jsou na čtyřech. Navíc ODS v několika posledních volbách byla součástí koalice Spolu a my přesně nevíme, do jaké míry ji lidé volili právě kvůli ODS.
Hlavně se ale nyní ukazuje, že pokud se propadli z 15 na 11 procent, tak je to hlavně kvůli tomu, že jim voliče přetahuje STAN. Protože z našich dat plyne, že pokud jde o voliče hnutí ANO, tak na ně si Starostové dokážou „sáhnout“ jen velmi omezeně – je to do jednoho procenta voličů.
Na druhou stranu ale platí, že pokud sečteme podporu všech vládních stran, oproti volbám ztrácejí už téměř deset procent voličů…
Za to můžou dva efekty. Prvním je demobilizace voličů. Zejména hnutí ANO se podařilo před rokem ve finále kampaně před sněmovními volbami získat maximum možného. Andrej Babiš dokázal mobilizovat i vlažné nebo váhavé voliče. A ty teď ztrácí.
Jde o voliče, kteří zpravidla váhají, zda půjdou vůbec volit. A třeba teď v komunálních volbách tito lidé volit nedorazili. A byť ANO zčásti soupeří o voliče s SPD, je to poměrově menší skupina lidí. A pokud jde o Motoristy, těm se nikdy své jádro pevných voličů nepodařilo stabilizovat.
A u SPD je ta ztráta oproti volbám alespoň opticky způsobená také tím, že součástí jejich kandidátek byli také zástupci třech jiných stran. Ty jsou ale nyní ve volebních modelech počítány samostatně, tudíž – pokud se pohybují pod dvěma procenty – není jejich podpora zaznamenána.
A nemůže svízel Andreje Babiše spočívat také v tom, že kvůli koalici s okrajovými proudy české politiky logicky vyklízí zčásti politický střed? A že se od něj odklánějí středoví a umírnění voliči, kterým se nezamlouvá forma i obsah toho, čím se prezentují koaliční partneři hnutí ANO?
Vždycky je to něco za něco. Hnutí ANO už několikrát předvedlo názorový posun a zatím dokázali vystihnout potenciál pro svůj elektorát. Ale samozřejmě vždy nějaké voliče ztratíte.
Na druhou stranu s ohledem na to, jak jsou dnes politické preference hluboce rozdělené, byl přesun k boji o voliče SPD logický. Na voliče současné opozice nedosáhnou.
Voliči hnutí ANO totiž nemají tolik v oblibě politické konflikty a lumpárny, kterými se prezentují někteří zástupci SPD a Motoristů. Celkově bych ale i tak řekl, že příčinou ztráty ANO je hlavně ta již zmíněná demobilizace jejich voličů.
Jde o lidi, kteří toužili po změně, hlasovali proti vládě Petra Fialy (ODS) a ta změna, kterou čekali, se možná nedostavila v takovém rozsahu, jak by si přáli.
Takže mi říkáte, že Andrej Babiš může být ještě pořád klidný?
To v žádném případě. Navíc si myslím, že Andrej Babiš není ve svém životě nikdy klidný – nemá to v povaze. K tomu ANO získalo před rokem ve volbách 35 procent hlasů, nyní jsou na 30, možná i pod nimi. Pokud by to potkalo jinou stranu, už dávno by byla v panice.
Oni ale vědí, jak silné mají své voličské jádro. A taky vědí, že i v tom největším chaosu za covidu, v časech, kdy na ně byli skoro všichni naštvaní ,a neměli tudíž kde brát nové voliče, obdrželi 27 procent hlasů. V tom spočívá nějaká jejich jistota.
Já mám ale přesto dojem, že voliči od Andreje Babiše čekali řešení svých ekonomických a sociálních problémů. Během prvního roku však sledovali spíše kulturní války, ve kterých si libují Motoristé a SPD. Nemůže to Babiše poškozovat?
Myslím, že ho to výrazně poškozuje a že to ví. Třeba aktuální boj za veřejnoprávní média – možná si tím zčásti upevní jistý typ svého voliče, celkově to ale není věc, kterou od něj jeho volič očekává.
A to je co?
Že bude vládnout s rozhodností a že svým voličům dá jistotu. A to v tom smyslu, že se nemusí ničeho bát, protože on ty základní problémy země vyřeší. Voliči Andreje Babiše nechtějí nepokoje a protesty.
A jasně, asi budou rádi, pokud nebudou muset platit poplatky, současně ale Babišovi věří. A pokud jim slibuje, že se o budoucnost ČT nemusí bát a že tady pro ně veřejnoprávní televize zůstane, tak že to dodrží.
Ostatně jeho politickou základnu tvoří většinově lidé, kteří vnímají televizi obecně jako svou hlavní mediální platformu. A Česká televize je u nich doma puštěná aspoň na chvíli v podstatě každý den.
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