Přičichl si k sazenici chilli papričky. Život mu zachránilo rychlé přivolání sanitky

Lékař záchranné služby Petr Havlinka se v sobotu dostal do situace, kdy náhle sám potřeboval zdravotnickou pomoc. Poté co si pouze přivoněl k sazenici chilli papričky, dostavila se vážná alergická reakce. Náhle byl v ohrožení života. Okamžitá pomoc jeho kolegů ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje mu dost možná zachránila život.

"Pár minut poté, co jsem začal slzet, otekl mně obličej a začalo mě svědit celé tělo, jsem začal mít potíže s dýcháním i s oběhem - zmizel mně puls na periferii a žena mně nemohla změřit krevní tlak," popsal lékař alergickou reakci, která se dostavila krátce poté, co přivoněl k sazenici, kterou přinesla jeho žena ze zahradnictví.

Jak říká, do té doby alergickou reakci nikdy neprožil. Hned napoprvé se ale dostavila celkem závažná anafylaxe a jeho stav se začal velmi rychle zhoršovat. "Hrst tablet proti alergii, kterou jsem do sebe vpravil, neměla žádný účinek," uvedl s tím, že tedy zavolal na číslo 155.

"Operátorka na telefonu ze mě měla asi stres, protože jsem již skoro nemohl mluvit. Když k nám za pár minut dorazila posádka rychlé lékařské pomoci z Vyškova, moc jsem ji už nevnímal," vzpomíná Havlinka na nepříjemnou sobotní zkušenost.

Kolegové záchranáři jej nechali inhalovat adrenalin a podali mu nitrožilní medikaci, která začala na záchvat okamžitě zabírat. "Podařilo se jim zbavit mě mých potíží skoro stejně rychle, jak nastoupily," řekl Havlinka. "Myslím, že jste mně zachránili život. Chtělo by se napsat, že Vám to rád jednou oplatím, ale doufám, že se do takové situace nikdy nedostanete," dodal vděčně.

Lékaři příklad svého kolegy využili jako varování pro všechny - alergická reakce, a to i v té nejtěžší formě, jakou je anafylaktický šok, se může projevit kdykoliv během života. "Pokud jste stokrát neměli alergickou reakci například na citrusy, po sto první ji mít můžete," varovala Michaela Bothová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Určitě je dobré nepodceňovat příznaky, jakými jsou například slzení očí, svědění těla, otoky v obličeji a v těch horších případech také dušení, dodala.