Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí. Jeho odchod následují i českobudějovická primátorka Parmová, její náměstek Maroš a Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech.
Jihočeský hejtman Martin Kuba.
Jihočeský hejtman Martin Kuba. | Foto: Matej Slávik

"Jsme jeden tým a rozhodnutí Martina Kuby mi dává smysl. Proto jsem se rozhodla, že také já v ODS skončím," uvedla primátorka. Koalice ve městě působí od loňského podzimu v menšině, má 20 zastupitelů ze 45.

Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. "Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS. Máme program, na němž jsme se shodli, a asi nehraje roli, jestli jej budeme prosazovat za občanské demokraty nebo za jiný politický subjekt," uvedla primátorka.

"Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak," uvedl Kuba.

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval. "Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření, že musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život," uvedl.

Dodal, že by mu proto nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával. Neztotožňuje se se směřováním ODS. "Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět," uvedl.

Kuba řekl, že má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. "V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí," uvedl Kuba.

Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. "Na projektu už s několika kolegy pracuju. A těším se, až představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Budeme vycházet z toho, čemu věřím.

A nabídneme možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat," uvedl Kuba.

 
