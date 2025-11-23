"Jevilo se to vhodné." Úřad zakázal Černochové granáty od Strnada, obrana teď couvá

Nebývá běžné, aby špičky ministerstva obrany okatě projevovaly náklonnost jedné firmě zbrojního průmyslu, od níž navíc ozbrojené síly nakupují za miliardy korun. Resort pod vedením Jany Černochové (ODS) ovšem takovou strategii směrem ke zbrojní rodině CSG miliardáře Michala Strnada zvolil.
Ať už šlo o slavné postříkání prototypu nového vozidla Pandur na brněnském veletrhu IDET a vyhnutí se konkurenčním výrobkům, nebo dopředu nezveřejněnou cestu téměř kompletního vedení ministerstva a Miroslava Hlaváče, prvního zástupce náčelníka generálního štábu, do Šternberka. Tam poblahopřáli Strnadovi k otevření jedné nové haly jeho podniku Excalibur Army.
V takové konstelaci pak probíhají mezinárodní obchody, na nichž kooperuje Praha s Bratislavou. Jde třeba o uzavření obří rámcové dohody se Strnadovou pražskou firmou Tatra Defence Systems. Ta ozbrojeným silám bez soutěže dodá stovky kopřivnických náklaďáků za desítky miliard korun.
Obrana prý jen setrvale tvrdila, že zvažuje
Na podobném modelu mělo proběhnout i pořízení velkorážové munice pro tanky a houfnice. Jen se obrátily role. Zatímco u tatrovek byla iniciátorem česká strana, u granátů Bratislava. "Protože se Slovensko chystalo uzavřít s polostátní společností ZVS Holding smluvní vztah na shodnou munici (…), jevil se tento případný způsob předběžných tržních konzultací jako vhodný," reaguje Karel Čapek, mluvčí českého ministerstva obrany.
Pravdou sice je, že si v dubnické zbrojovce ZVS Holding drží ještě slovenský stát poloviční podíl, manažerskou kontrolu ovšem nad podnikem vykonávají Strnadovi lidé a je pravidlem, že ředitelé jsou sem obvykle dosazováni z mateřského koncernu CSG.
Po nedávném ostrém zásahu Petra Mlsny, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se ale prozatím tato problematická miliardová zakázka rozplynula. Černochové nákup zakázal.
"Ačkoli zadavatel setrvale tvrdil, že dosud pouze zvažoval všechny možnosti budoucího postupu ohledně pořízení munice, již jednání s jediným dodavatelem a vytvoření pracovního návrhu rámcové dohody, podle kterého zadavatel nehodlá k pořízení munice realizovat zadávací řízení, postačuje jako projev vůle uzavřít rámcovou dohodu mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," zpražil Mlsna ministryni Černochovou a její podřízené.
Teď už s STV Group obrana počítá
Není tajemstvím, že tím, kdo se postavil proti záměru ministerstva obrany nakoupit munici napřímo od zbrojovek Michala Strnada, byl další miliardář a jeho konkurent - Martin Drda vlastnící skupinu STV Group. I ona se zaměřuje na výrobu velkorážových granátů.
"Navrhovatel uvedl, že v březnu 2025 uzavřel zadavatel a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (MO SR) deklaraci o spolupráci při pořizování vojenského materiálu a služeb a s ohledem na dosavadní historii spolupráce mezi zadavatelem a MO SR uvedený postup zadavatele dle názoru navrhovatele zjevně směřuje k zadání veřejné zakázky na nákup munice mimo zadávací řízení," popsal ÚOHS iniciativu STV Group proti krokům Černochové.
Dosluhující ministryně teď musí vyřešit, jak munici pro těžké zbraně české armády obstará. Už ví, že napřímo a bez soutěže to nepůjde ani v takové konstelaci, kdy svůj nákup sloučí se zakázkou jiného státu. "Nyní vyhodnocujeme všechny možnosti dalšího postupu," doplňuje jen Karel Čapek.
Letos v létě proto obrana zahájila předběžné tržní konzultace, kam už se vedle ZVS Holding protlačila i skupina STV Group. Mluvčí ministerstva Karel Čapek nicméně tvrdí, že požadovanou tankovou ani kanónovou munici zbrojovky Martina Drdy nevyrábí.
"Pokud společnost STV GROUP realizuje avizované investice, bude mít připravenou výrobní linku na území České republiky a zajištěný bezpečný dodavatelský řetězec, lze v takovém případě vyvinout maximální úsilí, aby byla tato munice odebírána," radí Čapek společnosti.
Podle Pavla Berana, ředitele speciálních projektů STV Group, však zbrojovka munici západní ráže 155 milimetrů vyrábí už od roku 2023: "Aktuálně také pracujeme na certifikaci naší munice pro děla Caesar 8×8, která pořizuje česká armáda. Co se týče tankové munice ráže 120 milimetrů, pracujeme na ní ve spolupráci se zahraničním technologickým partnerem."
Výroba by prý měla být plně převedena do tuzemska do tří let. "U středorážové munice ráže 30 milimetrů máme rovněž připravené řešení se zahraničními partnery pro plnou lokalizaci výroby v České republice. Našim cílem je, aby požadované portfolio 155, 120 i 30 milimetrů bylo postupně vyráběno plně v České republice," dodává Beran.
"Nejen byznys, ale i ceněný projekt"
Je otázkou, jak se bude situace kolem této miliardové zakázky vyvíjet po nástupu pravděpodobné vlády Andreje Babiše (ANO). Jak už deník Aktuálně.cz napsal před několika týdny, vítěz voleb má s Michalem Strnadem dlouhodobě velký problém. V posledních měsících jej zkonkretizoval tím, že údajně přehnaně vydělává na muniční iniciativě, která má pomáhat bránící se Ukrajině.
Takový trend naznačuje, že firmy CSG by v případě zakázek ministerstva obrany už nemusely mít tak automatickou pozici, v jaké jsou nyní. Zřejmě i proto chce pravděpodobný nový kabinet zauditovat zbrojní nákupy spadající do éry Jany Černochové a jejího managmentu.
"Vyjádření politiků nekomentujeme. Českou muniční iniciativu vnímáme nejen jako byznys, ale i jako prestižní a mezi spojenci vysoce ceněný projekt, který měl a má zásadní pozitivní vliv na obranu Ukrajiny proti ruské agresi. Věříme proto, že nová vláda bude český obranný průmysl nadále podporovat," prohlásil už dřive Andrej Čírtek, mluvčí CSG, směrem k Babišovým slovním útokům.