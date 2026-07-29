Řehka půjde do volebního boje v Plzni. Podpoří ho zřejmě nečekaný subjekt

Byť bývalý náčelník Generálního štábu Karel Řehka zůstává podle dřívějších informací až do 31. srpna vojákem z povolání, už nyní pracuje na své budoucí politické kariéře. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz zabojuje o post senátora ve volebním obvodu Plzeň-město. A nejspíš mu pomůže bývalá vládní strana, která právě rozhoduje o tom, jak generála podpoří.
Karel Řehka se sice narodil v jihomoravském Tišnově, ale v poslední době zahájil svůj přesun do západních Čech. Letos i loni udělil záštitu Bezpečnostní konferenci v Plzni, stal se také členem správní rady Západočeské univerzity.
V plzeňské části Křimice měl v červnu i svou svatbu. Za ženu si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN), dnes už tedy Řehkovou, která je starostkou obce Kozolupy v okrese Plzeň-sever. Pár oddával další zákonodárce Josef Flek (STAN). Na svých sociálních sítích se jedenapadesátiletý generál pravidelně vyznává ze svého obdivu k regionu.
Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Řehkovým dalším krokem bude v říjnu kandidatura do Senátu v obvodu Plzeň-město. „Pokud vím, tak jiný region vážně ani nezvažoval,“ popisuje jeho blízký kolega z generálního štábu.
A i když generál před několika týdny webu Seznam Zprávy řekl, že štěstí zkusí jako nezávislý kandidát, situace se nakonec vyvíjí jinak. Ještě ve středu dopoledne se dle zdrojů ve STAN zdálo, že hnutí Řehkovi ve volbách pouze vyjádří podporu, protože svého vlastního kandidáta v plzeňském obvodu mít nebude.
„Pokud by Karel Řehka kandidoval, rádi ho podpoříme, bude-li s tím souhlasit celostátní výbor,“ prohlásila Sára Beránková, mluvčí Starostů a nezávislých.
Kandidát Starostů
Během středy se ale situace začala dynamicky vyvíjet. Řehka totiž nakonec nejspíš půjde do voleb rovnou jako kandidát hnutí STAN, byť nebude jeho členem. Jasno má být ve čtvrtek odpoledne, kdy Starostové ukončí rozhodování svého celostátního výboru. Bez něj není kooperace s generálem možná.
„Hlasování ještě neskončilo, jeho výsledek rád okomentuju ve čtvrtek odpoledne,“ odpověděl ve středu večer Vít Rakušan, předseda Starostů, když jej reportér deníku Aktuálně.cz oslovil s tím, proč si s Řehkou jako senátorským kandidátem „plácli“ pro obvod Plzeň-město.
Podobně reagovala i moravskoslezská poslankyně Michaela Šebelová (STAN): „Hlasování celostátního výboru probíhá až do čtvrtečního odpoledne. Do té doby nebudu věc komentovat.“ I její kolega Josef Flek, který Řehkovy oddával, se nechtěl do ukončení ankety ke kooperaci s generálem jakkoliv vyjadřovat.
Úzká spolupráce se Starosty nicméně zjednoduší Řehkovi situaci. Jako nezávislý by totiž nejdřív musel nasbírat pro svou kandidaturu tisícovku podpisů. S jejich sběrem by ale mohl začít až za několik týdnů, kdy mu skončí služební poměr v armádě. Jako její příslušník totiž nemůže vyvíjet žádnou politickou aktivitu.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil s žádostí o rozhovor i samotného Řehku, ten se ale otázkám vyhnul. Mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová ve středu pouze vzkázala, že generál už v tuto chvíli interview poskytovat nechce.
Není bez zajímavosti, že Starostové v obvodu Plzeň-město nasadili bývalého vojáka i při minulých senátních volbách v roce 2020. Armádní chirurg Jindřich Sitta a dlouhé roky jeden z čelných představitelů Československé obce legionářské tehdy ale neuspěl.
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