Vyprostili pět mrtvých, prohledali 40 budov. USAR tým je zpět z poničené Venezuely

Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov, vyprostili pět mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes spolu s dalšími ráno vrátil do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo, ještě v době jejich působení se to ale podle něj povedlo jiným týmům. Práci na místě ztěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost.
Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. V jihoamerické zemi Češi pomáhali od minulého víkendu.
"Bylo to poprvé, co jsme vysílali těžký USAR tým do Jižní Ameriky. Byla to situace složitá, jak z hlediska dopravy, tak zásahu na místě," řekl novinářům první náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek. Takzvaný těžký USAR tým je soběstačná jednotka se zhruba 70 členy, vlastní technikou i zázemím, která může pracovat nepřetržitě po dobu až deseti dní.
"Prohledávali jsme oblast v okolí městečka La Guaira. Byla tam spousta výškových budov, některé se vzhledem k otřesům zřítily úplně nebo byly třeba zlomené v půlce. Byly tam obtížné podmínky," popsal situaci na místě Vodička.
V některých budovách podle něj hasiči zkoumali, zda by v nich mohli být živí, v jiných bylo cílem označit polohu mrtvých. "Byl tam například hotel, ve kterém jsme byli nasazeni, kde bylo zhruba 150 mrtvých. Identifikace objektů, kde se nacházejí mrtví, je velmi důležitá, protože na ta místa pak nastupuje armáda a těžká technika," řekl velitel. Vyproštění těl je podle něj velmi důležité pro rodiny. "Je strašné přijít o příbuzného, ale je možná horší ani nemít jeho tělo," dodal.
Kromě sedmi desítek hasičů působila ve Venezuele také jedna vojákyně a jedna policistka. K vyhledávání kromě psů používá tým například i drony, seismický detektor nebo štěrbinovou kameru. Celkově šlo podle Vodičky až o 15 tun vybavení. Samotný tým je od schválení cesty vládami obou stran připravený odletět do 12 hodin, limitem je kvůli počtu lidí a objemu a váze materiálu doprava. "Venezuela je navíc ještě velice daleko, takže nás limitovala i schopnost doletu toho letadla," řekl novinářům zástupce velitele týmu Jiří Němčík.
Na místě čeští hasiči zažili i dotřesy po zemětřesení. "V Turecku jsme zažili i daleko víc a silnějších. Tady opravdu bylo spíš zvláštní, že těch dotřesů nebylo až tolik. Ten, který my jsme zažili, tak tuším byl někde kolem 4,9, ale Richterova škála je exponenciální, takže to není polovina nebo dvě třetiny toho, co zbořilo ty budovy," řekl Němčík.
Kvůli náročným pracovním podmínkám se podle Vodičky 12 členů týmu lehce zranilo, drobné šrámy utržili i služební psi. Mezi osmi služebními psy jsou tři feny velkého knírače, německý ovčák, německý krátkosrstý ohař, fena belgického ovčáka, fena border kolie a zlatý working kokr.
Práce byla pro psy podle kynologa Hasičského záchranného sboru Petra Klegy obtížná v tom, že byli pořád v pracovním prostředí a nemohli se odreagovat, třeba jít na procházku. Chybělo to i jeho feně velkého knírače Terezce. "Terezka je zasloužilý pejsek už těsně před důchodem, byla to její třetí zahraniční mise. Co se podmínek týče, tak asi nejnáročnější, bylo dusno a horko a nikde se pořádně neodreagovala psychicky," dodal.
Psy hasiči vysílají do míst, kde by to bylo pro člověka příliš nebezpečné. "Snaží se v té spleti pachů, které tam jsou, diferencovat pach živé osoby, což je jeho základní úkol," popsal psovod. Živého člověka pes označí štěkotem. Terezka podle něj reaguje i na lidská těla. "Zůstane strnule stát a pokud jí nedám povel, tak v hledání nepokračuje," popsal.
Dvě silná zemětřesení způsobila v polovině minulého týdne rozsáhlé škody ve venezuelském státě La Guaira a zasaženo bylo i hlavní město země Caracas. Podle sobotních informací je potvrzených úmrtí téměř tři tisíce, dalších více než 16.000 bylo zraněno a několik desítek tisíc se pohřešuje.
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