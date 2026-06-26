Ještě není konec. Babiš a Pavel nepoletí stejným letadlem. Otazníky ale visejí jinde

Byl to zásah, se kterým vláda ani zdaleka nepočítala. Předběžné opatření Ústavního soudu obrátilo plánovanou cestu na summit NATO v Ankaře vzhůru nohama. Nyní, když je prezident Petr Pavel součástí české delegace, se musí vyřešit pár nových otazníků – kdo doprovodí hlavu státu, o jak početnou výpravu půjde, čím poletí a kdo bude opravdovým „vedoucím“ delegace za Českou republiku.
Začněme od konce. Podle usnesení z 22. června vláda schválila, že delegaci povede přímo premiér Andrej Babiš (ANO), kterého doprovodí také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Po nečekaně rychlém předběžném opatření Ústavního soudu se ale situace značně proměnila.
„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky jejím vedoucím. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda ani ministr zahraničí,“ řekl prezident Pavel důrazně ČT a ČRo.
Ačkoli Černínský palác počítá s doplněním hlavy státu a hradního doprovodu do české delegace, ohledně jejího vedoucího Macinka veřejně polemizoval. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl (prezident) vůdcem delegace, ale aby byl jejím členem,“ uvedl šéf diplomacie.
„Neumíme si představit jiné aranžmá“
Už ve středu Macinka také avizoval, že neoficiální večeře před zahájením fóra se zúčastní Babiš, který již dostal pozvánku na své jméno. Mezi řádky tak odmítá scénář, že by se prezident i přes svou účast na summitu NATO dočkal obvykle vstřícného přístupu v rámci nabitého programu.
Ředitel hradního odboru komunikace Vít Kolář serveru Novinky.cz sdělil, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor už nějakou dobu a nyní čeká na potvrzení a ověření schůzek. „Neumíme si představit jiné aranžmá, než že je prezident jako nejvyšší ústavní činitel v čele delegace," řekl Kolář.
Podle něj je to protokolárně dané a prezident tedy i rozhoduje o tom, kdo se bude jaké části účastnit. Podle mluvčího o tom chce Pavel mluvit s Babišem. Technické záležitosti spojené s účastí hlavy státu bude vláda podle premiéra řešit na pondělním jednání.
Strop na 20 lidí v delegací? Nebude to stačit
To by byl první rozpor, který se řeší v souvislosti s klíčovou událostí Severoatlantické aliance. Další možný nesoulad by mohl vzniknout ve velikosti delegace, která zamíří do Ankary. Pondělní usnesení vlády k cestě na summit počítalo s účastí nejvýše 20 členů delegace a doprovodu, tedy včetně tiskových mluvčích, asistentů a dalších pracovníků Strakovy akademie či ministerstev.
Pavel a jeho tým by byl součástí této 20členné delegace. Prezident ale měl podle vlády dříve počítat s trošku jinými počty – hovořil o misi 35 lidí, zatímco Babišův kabinet kvůli úsporám odhadoval spíše skromnou 12člennou vládní delegaci.
S největší pravděpodobností tak je předpokládaný strop v podobě 20 členů už zcela pasé. Prezidentská delegace totiž bývá zpravidla početná a při zahraničních cestách mívá několik stálých členů. Prezidenta nejčastěji doprovázejí kancléř Milan Vašina, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček a šéf hradního protokolu Tomáš Pernický.
Dále se zahraničních cest účastní také jeden z prezidentových mluvčích a další členové tiskového odboru, kteří zajišťují servis pro novináře, oficiální hradní fotograf či fotografka a nejméně dva členové osobní ochranky. Při státních návštěvách je podle protokolu součástí delegace také první dáma Eva Pavlová, kterou obvykle doprovází i člen jejího týmu.
Rozsah delegace se ale liší podle charakteru cesty. Na menší pracovní akce, jako jsou summity V4 nebo Mnichovská bezpečnostní konference, bývá doprovod výrazně úspornější. Např. za odbor komunikace tehdy prezidenta zpravidla doprovází pouze mluvčí a oficiální fotograf, zatímco další členové týmu na cestu neodjíždějí.
Každý poletí jinak
Posledním bodem, který stále zůstává nevyřešen, je letoun, jímž se česká delegace do Ankary dopraví. Letecký přesun zajišťuje armáda. O letadlo má Pavel podle Koláře zažádáno od dubna. Čeští politici mají obvykle k dispozici dvojici Airbusů a několik nákladních letounů Casa.
„Vůbec si neumím představit, že by vedoucí delegace letěl jinak. I když zrovna tohle pro nás problém není. Není to podmínka, která by prezidenta zastavila, je to spíš vizitka vlády," uvedl Vít Kolář.
A má to ještě jeden háček. Macinka ve středu připomněl bezpečnostní pravidla, která nedovolují cestovat více lídrům jedné země v jednom letounu. Jde o letitý úzus, kterým se řídí nejedna hlava státu. Mimo jiné se to váže i na tragédii ve Smolensku, kdy zahynulo všech 96 osob na palubě včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského, jeho manželky, skoro celého generálního štábu, několika poslanců a guvernéra centrální banky.
To vše musí vláda v koordinaci s Pražským hradem vyřešit v poněkud šibeničním termínu. Kabinet o technických detailech cesty bude jednat v pondělí 29. června. Summit NATO v turecké Ankaře pak proběhne 7. a 8. července.
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