Přeskočit na obsah
Benative
26. 6. Adriana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Ještě není konec. Babiš a Pavel nepoletí stejným letadlem. Otazníky ale visejí jinde

Viet Tran
Daniel Kraus
Viet Tran
Daniel Kraus
Viet Tran,Daniel Kraus

Byl to zásah, se kterým vláda ani zdaleka nepočítala. Předběžné opatření Ústavního soudu obrátilo plánovanou cestu na summit NATO v Ankaře vzhůru nohama. Nyní, když je prezident Petr Pavel součástí české delegace, se musí vyřešit pár nových otazníků – kdo doprovodí hlavu státu, o jak početnou výpravu půjde, čím poletí a kdo bude opravdovým „vedoucím“ delegace za Českou republiku.

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr PavelFoto: Viet Tran, Aktuálně.cz – Viet Tran
Reklama

Začněme od konce. Podle usnesení z 22. června vláda schválila, že delegaci povede přímo premiér Andrej Babiš (ANO), kterého doprovodí také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Po nečekaně rychlém předběžném opatření Ústavního soudu se ale situace značně proměnila.

Související

„Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky jejím vedoucím. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda ani ministr zahraničí,“ řekl prezident Pavel důrazně ČT a ČRo.

Ačkoli Černínský palác počítá s doplněním hlavy státu a hradního doprovodu do české delegace, ohledně jejího vedoucího Macinka veřejně polemizoval. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl (prezident) vůdcem delegace, ale aby byl jejím členem,“ uvedl šéf diplomacie.

„Neumíme si představit jiné aranžmá“

Už ve středu Macinka také avizoval, že neoficiální večeře před zahájením fóra se zúčastní Babiš, který již dostal pozvánku na své jméno. Mezi řádky tak odmítá scénář, že by se prezident i přes svou účast na summitu NATO dočkal obvykle vstřícného přístupu v rámci nabitého programu.

Reklama
Reklama

Ředitel hradního odboru komunikace Vít Kolář serveru Novinky.cz sdělil, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor už nějakou dobu a nyní čeká na potvrzení a ověření schůzek. „Neumíme si představit jiné aranžmá, než že je prezident jako nejvyšší ústavní činitel v čele delegace," řekl Kolář.

Související

Podle něj je to protokolárně dané a prezident tedy i rozhoduje o tom, kdo se bude jaké části účastnit. Podle mluvčího o tom chce Pavel mluvit s Babišem. Technické záležitosti spojené s účastí hlavy státu bude vláda podle premiéra řešit na pondělním jednání.

Strop na 20 lidí v delegací? Nebude to stačit

To by byl první rozpor, který se řeší v souvislosti s klíčovou událostí Severoatlantické aliance. Další možný nesoulad by mohl vzniknout ve velikosti delegace, která zamíří do Ankary. Pondělní usnesení vlády k cestě na summit počítalo s účastí nejvýše 20 členů delegace a doprovodu, tedy včetně tiskových mluvčích, asistentů a dalších pracovníků Strakovy akademie či ministerstev.

Pavel a jeho tým by byl součástí této 20členné delegace. Prezident ale měl podle vlády dříve počítat s trošku jinými počty – hovořil o misi 35 lidí, zatímco Babišův kabinet kvůli úsporám odhadoval spíše skromnou 12člennou vládní delegaci.

Reklama
Reklama

S největší pravděpodobností tak je předpokládaný strop v podobě 20 členů už zcela pasé. Prezidentská delegace totiž bývá zpravidla početná a při zahraničních cestách mívá několik stálých členů. Prezidenta nejčastěji doprovázejí kancléř Milan Vašina, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček a šéf hradního protokolu Tomáš Pernický.

Související

Dále se zahraničních cest účastní také jeden z prezidentových mluvčích a další členové tiskového odboru, kteří zajišťují servis pro novináře, oficiální hradní fotograf či fotografka a nejméně dva členové osobní ochranky. Při státních návštěvách je podle protokolu součástí delegace také první dáma Eva Pavlová, kterou obvykle doprovází i člen jejího týmu.

Rozsah delegace se ale liší podle charakteru cesty. Na menší pracovní akce, jako jsou summity V4 nebo Mnichovská bezpečnostní konference, bývá doprovod výrazně úspornější. Např. za odbor komunikace tehdy prezidenta zpravidla doprovází pouze mluvčí a oficiální fotograf, zatímco další členové týmu na cestu neodjíždějí.

Každý poletí jinak

Posledním bodem, který stále zůstává nevyřešen, je letoun, jímž se česká delegace do Ankary dopraví. Letecký přesun zajišťuje armáda. O letadlo má Pavel podle Koláře zažádáno od dubna. Čeští politici mají obvykle k dispozici dvojici Airbusů a několik nákladních letounů Casa.

Reklama
Reklama

„Vůbec si neumím představit, že by vedoucí delegace letěl jinak. I když zrovna tohle pro nás problém není. Není to podmínka, která by prezidenta zastavila, je to spíš vizitka vlády," uvedl Vít Kolář.

Související

A má to ještě jeden háček. Macinka ve středu připomněl bezpečnostní pravidla, která nedovolují cestovat více lídrům jedné země v jednom letounu. Jde o letitý úzus, kterým se řídí nejedna hlava státu. Mimo jiné se to váže i na tragédii ve Smolensku, kdy zahynulo všech 96 osob na palubě včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského, jeho manželky, skoro celého generálního štábu, několika poslanců a guvernéra centrální banky.

To vše musí vláda v koordinaci s Pražským hradem vyřešit v poněkud šibeničním termínu. Kabinet o technických detailech cesty bude jednat v pondělí 29. června. Summit NATO v turecké Ankaře pak proběhne 7. a 8. července.

Od prezidenta to byla drzá rétorika, tvrdí Sedláčková od Motoristů. Doma měli bustu Klause

Poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě) kritizuje kompetenční žalobu prezidenta Pavla. | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.
Koncert London Symphony Orchestra na Smetanově Litomyšli.

Vrchol festivalu. Londýnští symfonici s Antoniem Pappanem rozpálili Litomyšl

Navzdory nezvykle horkému počasí se Londýnskému symfonickému orchestru podařilo s jeho šéfdirigentem Antoniem Pappanem publikum na festivalu Smetanova Litomyšl rozpálit do běla. Nadšené ovace vestoje nakonec trvaly tak dlouho, že těleso zahrálo ještě přídavek.

Cesta do Chorvatska
Cesta do Chorvatska
Cesta do Chorvatska

Zrádná cesta do Chorvatska: na oblíbené trase se skrývá nepříjemná past

Začátek prázdnin se rychle blíží. Značná část českých rodin opět zamíří k severnímu Jadranu hned první červencový týden, který svátek prodlouží o jeden den volna. Datová redakce Aktuálně.cz proto vytipovala nejvýhodnější trasy z Prahy a z Brna do hlavních chorvatských letovisek s co nejmenším rizikem uvíznutí v koloně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama