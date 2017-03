Jeroným Tejc končí v politice, nesouhlasí s vedením ČSSD. Je zdravé opustit poslanecký skleník, řekl

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Sociálně demokratický poslanec Jeroným Tejc nebude v podzimních parlamentních volbách kandidovat. Oznámil to na páteční tiskové konferenci. "Rozhodl jsem se, že dnešním dnem odstoupím z voleb do Poslanecké sněmovny a o důvěru voličů se ucházet nebudu," řekl novinářům politik, který je vnímaný jako vnitrostranický kritik předsedy Bohuslava Sobotky. "Den říjnových voleb bude dnem mého faktického odchodu z politiky," dodal s tím, že se bude věnovat právu.

"Do politiky jsem šel, abych věci měnil. Současná situace v sociální demokracii a rozhodnutí sjezdu mi však tuto možnost nedává. Bylo by pokrytectvím, kdybych za současné situace přijal volitelné místo a vyměnil své názory za to, že budu další čtyři roky zasedat ve sněmovně," uvedl Tejc s tím, že v ČSSD zůstává a v jejích lavicích dokončí mandát.

Poslanec vysvětlil, že se nedokáže ztotožnit s programem, který před volbami prezentuje vedení ČSSD. Konkrétně jmenoval církevní restituce. "Jsem pro politiku zvyšování platů, nikoliv daní. Nemohu a nechci zapomenout na náš slib změnit církevní restituce. Nesouhlasil jsem s reorganizací policie a nemohu ani podporovat plánované omezení pravomocí státních zástupců," vysvětlil.

"Vždy jsem zastával názor, že politik nemá sedět na dvou židlích. Proto jsem nikdy nepřijal nabídku kandidatury na jiné funkce a celých jedenáct let jsem 'jen' poslancem. Proto bude den říjnových voleb dnem mého faktického odchodu z aktivní politiky," uvedl.

"Po třech volebních obdobích a více než deseti letech je zdravé opustit poslanecký skleník a normálně žít. I když se to bude možná některým kariérním politikům zdát nepochopitelné - odejít nemusím, ale chci," dodal.

Straničtí kolegové s Tejcem sice v některých případech nesouhlasili, označují jej ale za pracovitého poslance. "Mrzí mne, že se Jeroným Tejc takto rozhodl, přes názorové neshody na některá témata byl velmi pracovitý poslanec a považoval jsem ho vždy za autentického sociálního demokrata. Přeju mu mnoho štěstí v další kariéře," řekl místopředseda a volební manažer ČSSD Jan Birke.

"Jeroným je můj kamarád, se kterým se znám už velmi dlouho. Ne vždy jsem souhlasil se vším, co dělá, ale byl to zajímavý člověk, kterého jsem v politice potkal. Řadu věcí odpracoval. Ale hlavně nevěřím na finální odchody," prohlásil další z místopředsedů Petr Dolínek.

"To je jeho volba," uvedla stručně ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. "Jeho rozhodnutí mě překvapilo, nicméně jej respektuji," doplnil předseda sněmovny Jan Hamáček.

Je to uzavřená kapitola, na ulici se mě nikdo na Lánskou schůzku neptá, lidi to nezajímá, říká Jeroným Tejc. | Video: Martin Veselovský | 13:12

autoři: Kateřina Frouzová, Veronika Neprašová