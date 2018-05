Jermanová: S komunisty a ČSSD se mi vládne dobře, drží slovo. Buďme neutrální most mezi USA a Ruskem

před 27 minutami

Když vedení ANO rozhodovalo o tom, zda vytvoří vládu s podporou SPD, místopředsedkyně hnutí a středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová proti tomu ostře protestovala – víc než mnozí jiní. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč podporuje vládu s ČSSD a proč jí nevadí tolerance vlády komunisty. Ona sama přitom vyměnila v kraji původní vládu s ODS a STAN za ČSSD a KSČM.

Patřila jste mezi největší odpůrce toho, aby hnutí ANO vládlo za podpory SPD. Podpora od KSČM vám nevadí? Komunisté v těchto dnech zvyšují své požadavky, bez jejichž splnění vládu nepodpoří.

Nechci se KSČM nějak extra zastávat, ale je součástí demokratického systému politických stran. Doba, kdy se dala zakázat, je pryč, nikdo v minulosti nenašel odvahu tento krok udělat. Podpora od KSČM není ta nejlepší varianta, kterou si dovedu představit. Ale vzhledem k tomu, jak se k nám staví jiné strany, je to pro nás jediná varianta, abychom konečně sestavili vládu s podporou sněmovny, která bude Českou republiku rozvíjet.

Opravdu jediná varianta?

Jestliže se ODS a takzvaný pravicový blok postavily ostře proti, tak nám nic jiného nezbývá. Musím říci, že spolupráce s ČSSD na středočeské úrovni funguje velmi dobře odborně i lidsky. Se změnou ve vedení ČSSD doufám, že tato spolupráce se dá zopakovat i na celostátní úrovni.

Není obvyklé, aby někdo vyměnil koalici s pravicovými stranami za koalici s ČSSD a KSČM, jak jste to udělala vy ve Středočeském kraji.

Tady na kraji nejsme v parlamentu a jde hlavně o to, aby se lidé v kolektivu uměli domluvit a byli schopní dodržet to, na co si podají ruku. Vnímám kolegy podle toho, zda chtějí spolupracovat. Takže my jsme vyzkoušeli koalici, která pro mě byla "snová", tedy STAN a ODS, a očekávala jsem spolupráci a souznění, ale to tam prostě nepřišlo.

Proč?

Celý rok jsme spolu válčili, pořád jsem nacházela novinové výstupy, které vůbec neladily s tím, na čem jsme se dohodli, plus přicházely faktické problémy. Stejně tak jsme se na pracovních schůzkách před radou na něčem domluvili, ale na samotné radě bylo všechno jinak. Měla jsem své vize a plány, chtěla jsem, aby šel kraj dopředu, a proto jsem se rozhodla pro změnu.

Takže změna s ČSSD a KSČM je pro kraj výhodná?

Teď jsme v období, kdy jde kraj pomaličku dopředu, platí to, co dohodneme, odpadá obava z toho, že otevřu monitoring médií a někdo z partnerů tam bude říkat něco, co není pravda. Práce se velmi zklidnila a my se můžeme věnovat rozvoji kraje.

Vaši bývalí koaliční partneři ovšem namítají, že zásadním problémem byla vaše snaha vládnout snadno, což vám sociální demokraté a komunisté umožňují, protože jsou vděční za účast v krajské vládě.

Víte, proč se mně s ČSSD a KSČM vládne lépe? Protože drží slovo. A jestliže se na něčem dohodneme, tak to platí. Není to o tom, že by něco odkývali, každý z nich je individualita, mají různé názory, ale když se dohodneme na nějakém kompromisním řešení, tak platí. To v minulé koalici neplatilo.

Na mnohé lidi bude zřejmě působit podivně, když řeknete, že si na komunistech ceníte toho, že drží slovo, a berete je jako partnera k vládnutí.

Byla bych ráda, aby se ti, kteří toto mé počínání kritizují, podívali do svých měst a obcí. Spousta z nich se o komunisty opírá, akorát o tom nehovoří. Navíc se bavíme o spolupráci v komunální politice.

Jste také místopředsedkyní hnutí, které teď vyjednává s komunisty a letos v lednu podpořilo v prezidentských volbách Miloše Zemana, který má pro komunisty pochopení.

Já musím říci, že mě nikdo z jeho protikandidátů neoslovil. Většinou byli bez politické zkušenosti, což je velký handicap, protože pokud za sebou nemáte tuto zkušenost, tak nevím, jak se ji na Hradě budete rychle učit. Pan prezident ví, co může a nemůže, navíc je to člověk velmi chytrý, který umí provokovat. Byť je to někdy možná za hranou.

Nepůsobí ale prezident Zeman spíše jako brzda dalšího rozvoje naší země? Stejně jako komunisté, kteří sice podle vás drží slovo, ale zároveň nejsou příznivci prozápadní orientace naší země.

To je obrovské klišé, co tady říkáte. Spojovat prezidenta s komunisty mně přijde mimo. Pokud s těmi lidmi pracujete, tak poznáte, že tady na kraji máme zastupitele za komunisty, kteří jsou mnohdy pro modernější věci než třeba ODS. Takže to není tak, že komunisti rovná se staré časy, zapšklost a brzda rozvoje. To vůbec není pravda. I komunisti mají mezi sebou lidi, kteří jsou mladí a velmi aktivní, zajímají se o rozvoj nových technologií.

Co ale říkáte například proruskému smýšlení, které je cítit ze stanovisek prezidenta i KSČM? Ptám se vás i proto, že zahraniční směřování hnutí ANO, jehož jste místopředsedkyní, bude v příštím období nesmírně důležité.

Když jsem byla místopředsedkyní sněmovny, tak jsem zastávala názor, že máme být neutrální a máme být mostem mezi zeměmi, které nejsou schopny se dohodnout. Vyklánět se napravo nebo nalevo sice působí v novinách velmi hezky, krásně se takové teorie rozvíjejí, ale já si myslím, že jsme srdce Evropy. Ležíme na strategickém místě a to bychom měli využít k diplomatickým službám.

Co to znamená konkrétně?

Je potřeba se dohodnout jak s Amerikou, tak s Ruskem. Jsou to dvě velmoci a nemyslím si, že je dobré se přiklánět na jednu nebo na druhou stranu. Rozhodně si nemyslím, že komunisti jsou jenom výrazně proruští a podporují jenom východní věci. Tady máme poměrně překvapivou záležitost, že když jsme projednávali celosvětové setkání Harley Davidson v Praze, tak to velmi podporovali komunisté s poukazem na to, že to vnímají jako přínos pro rozvoj turismu.

Problematičnost této strany souvisí i s její historií. Vzpomeňme jen to, kolik lidí připravila její ideologie o život, kolika lidem a rodinám životy zničila nebo je připravila o svobodu. Změnila se společnost, nebo se změnili komunisté, že s nimi jednáte o podílu na moci?

Já nebudu hájit žádnou stranu kromě té své. Nicméně ano, doba se posunula. Samozřejmě komunisté spoustě lidí zničili životy, spousta životů vyhasla kvůli nim. Ale pak se ptejme i KDU-ČSL, jejíž členové byli součástí Národní fronty. Ti v tom systému také existovali a nic neudělali. Pak tedy rozdávejme všem stejnou kartu. KSČM je jiná strana, přestože se nedistancovala od svých minulých věcí. Většina z nich myslím minulost pochopila a chovají se aspoň na komunální úrovni velmi slušně.

Jenže komunisté ublížili i mnoha členům lidové strany.

Ale lidovci měli odpadlíky, kteří vstoupili do Národní fronty a kolaborovali s minulým systémem.

SPD Tomia Okamury je podle vás větším nebezpečím pro demokracii než komunisté?

Až na pár výjimek nejsou slyšet od zástupců KSČM takové výstupy jako od SPD. Pro mě je to nepřijatelná strana, varianta, že by podporovali vládu ANO, pro mě byla velmi těžko schůdná. Na druhou stranu musím říct, že i v řadách SPD jsou lidé, se kterými jsem schopná se domluvit. Co ale od SPD občas zaznívá v parlamentu a v novinách, je pro mě skutečně nepřijatelné.

Hnutí ANO má podle průzkumů stále velký náskok před jinými stranami. Co by vám mohlo vzít voliče?

Pokud budeme plnit, co jsme slíbili, tak nevidím důvod, proč bychom neměli mít podporu veřejnosti.Pokud budeme se členy a veřejností nadále pracovat kontaktně, tak skutečně nemám obavy.

Jak jste spokojena se současným směřováním hnutí ANO?

Musíme hodně zapracovat na komunikaci se členy. Myslím si, že jsme s nimi přestali mluvit. Dá se to pochopit v souvislosti s hektickým politickým děním na nejvyšší úrovni. Doufám, že až se ustanoví vláda, tak se na to vrhneme a budeme se členům věnovat.

Kdysi jste s humorem říkala, že jednou Andreje Babiše nahradíte. Že by ho někdo někdy nahradil, je ve vaší straně vyloučené, je to tak?

Nikdo z nás nemá v současné době touhu pana předsedu nahradit. Doufám, že v politice bude dlouho, a já určitě nebudu ta, kdo by ho vyzývala na souboj. Velmi ho respektuji. On je velmi pracovitý člověk. Strávila jsem s ním v ANO šest a půl roku a naučila jsem se od něj spoustu věcí, jsem mu za to vděčná. I když pana předsedu spousta lidí nenávidí, já ho mám ráda. Kdykoliv jsem měla nějaký problém, tak jsem byla schopna si to s ním vyříkat.

Přece jen jste nezvyklá strana. Zatímco jinde existuje v rámci demokratické soutěže určitý konkurenční boj, u vás je tomu jinak.

My ty souboje máme uvnitř, akorát je neventilujeme ven, jak to dělají jiné strany. My soupeříme mezi sebou, naše názory se střetávají, ale necháváme si to uvnitř. Tím jsme nestandardní, ale jinak fungujeme tak, jak se má.

Když ANO odešlo ve čtvrtek 6. dubna od jednacího stolu, už to vypadalo, že vznikne druhá vláda ANO s podporou SPD a KSČM. Jak moc tehdy byla taková vláda reálná?

Upřímně, já to nevím.

Nebýt rozhodnutí výboru ANO, aby vaše vedení obnovilo jednání s ČSSD, zřejmě by taková vláda byla dost reálná.

Poslanci žijí ve sněmovně v trošku jiném světě než my, oni se klonili k variantě s SPD, protože zkušenosti našeho hnutí s dřívějším vládnutím s ČSSD nebyly nejrůžovější. Politika je ale také o tom, že je potřeba některé věci odpouštět, zapomínat a nevytvářet zbytečné příkopy. Doufám, že změna vedení ČSSD bude pozitivní. Jsem ráda, že se výbor rozhodl pro jednání s ČSSD.

Nerozhodl spíše odpor části klubu k SPD?

Rozhodlo jednání výboru ANO, protože ve výboru jsou zastoupené všechny krajské organizace, které přinesly názory z regionů.

Jakou vládu upřednostňoval Andrej Babiš? Byl připravený vládnout za pomoci SPD a KSČM?

Nevím, musíte se zeptat jeho, já mu do hlavy nevidím.

Pro jakou variantu vystupoval?

Vystupoval velmi neutrálně, velmi bedlivě poslouchal, kdo co na výboru říkáme, a podřídil se názoru většiny.