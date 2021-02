Jen pár nově očkovaných na kraj za celý den. Tři čtvrtiny dávek jdou na přeočkování

V únoru hrozí úplné zastavení vakcinace, varovali na konci ledna někteří hejtmani a nemocnice s tím, že dávky jim budou stačit jen na druhou dávku pro již očkované lidi. Čísla dokazují, že k tomu nedošlo. V některých krajích však v tomto týdnu naočkovali za celý den jen nízké desítky nových zájemců. Na přeočkování šlo od pondělí do pátku 72 procent všech podaných dávek.

V celém Plzeňském kraji dostalo toto úterý vakcínu 323 lidí, jen patnáct z nich však bylo na očkování proti onemocnění covid-19 poprvé. Ve zbývajících případech zdravotníci dávali vakcínu těm lidem, kteří s tří- až čtyřtýdenním odstupem dorazili na druhou dávku.

Podobná situace byla v pondělí, kdy v kraji naočkovali pouze deset nových zájemců o očkování, zbývajících 206 dávek sloužilo k přeočkování. Ve středu a ve čtvrtek byla situace již lepší, i tak ale za první čtyři dny týdne počet lidí naočkovaných alespoň jednou dávkou vzrostl v Plzeňském kraji pouze o 155.

Situaci způsobilo to, že hned 89 procent z 1356 dávek vakcíny sloužilo na přeočkování. Podobně je na tom například i Jihočeský kraj, který od pondělí do čtvrtka využil 3300 dávek vakcíny, ale počet nově naočkovaných lidí vzrostl pouze o 397.

O moc lépe na tom nejsou ani jiné kraje, jen ve dvou z nich alespoň polovina dávek sloužila pro nově očkované (Karlovarský: 52 procent, Pardubický: 54 procent). Celkově se v celém Česku za první čtyři dny tohoto týdne nechalo očkovat 54 665 lidí, u 39 256 lidí však šlo o druhou dávku. To znamená, že jen 28 procent vakcín sloužilo nově naočkovaným.

Hlavním důvodem je omezení dodávek vakcín

Lidí, kteří dostali alespoň jednu dávku, tak přibývá výrazně méně než v předchozím týdnu, kdy od pondělí do čtvrtka obdrželo vakcínu 35 432 nových zájemců. V aktuálním týdnu to za první čtyři dny bylo jen 15 409.

Důvod, proč byl tento týden o více než polovinu nižší počet nově naočkovaných v porovnání s předchozím týdnem, spočívá v omezení dodávek vakcín od jejích výrobců. Kraje a nemocnice tak musí vypočítávat, kolik dávek si musí ušetřit, aby zbyly na přeočkování.

U vakcíny Comirnaty výrobců Pfizer a BioNTech by měla druhá dávka následovat po 21 dnech, některá zařízení očkují ještě o týden později, což je však v souladu s registrací vakcíny. U vakcíny Moderna lze druhou dávku podat nejdříve po 28 dnech. Vzhledem k tomu, že tuto látku dostali první lidé v Česku až 14. ledna, k přeočkování u nich ještě nedochází.

Počet očkování od tohoto pondělí do tohoto čtvrtka

počet naočkovaných dávek počet nově naočkovaných lidí Hlavní město Praha 12 742 4467 (35 % z počtu dávek) Středočeský kraj 4611 1079 (23 %) Jihočeský kraj 3300 397 (12 %) Plzeňský kraj 1356 155 (11 %) Karlovarský kraj 1470 771 (52 %) Ústecký kraj 2160 950 (44 %) Liberecký kraj 1657 459 (28 %) Královéhradecký kraj 2459 350 (14 %) Pardubický kraj 2320 1259 (54 %) Kraj Vysočina 2943 1214 (41 %) Jihomoravský kraj 8497 1403 (17 %) Olomoucký kraj 3589 670 (19 %) Zlínský kraj 2595 946 (36 %) Moravskoslezský kraj 4966 1289 (26 %) celkem 54 665 15 409 (28 %)

K opatrnosti v nakládání s vakcínami vyzvalo kraje minulý týden i ministerstvo zdravotnictví, které dokonce původně oznámilo, že doporučuje nemocnicím na 14 dní zastavit očkování nových lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný následně toto vyjádření upravil. "Nemyslím si, že by v České republice byl nedostatek vakcín tak velký, aby se přerušilo očkování. My jen upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně, a ne že by se mělo přerušit očkování," reagoval tehdy Blatný.

Podle v půlce ledna upravené vakcinační strategie se výrazné navýšení dodávek vakcíny očekává v březnu a pak zejména ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Dosavadní tempo zhruba deseti a půl tisíce podaných dávek za den totiž není ani zdaleka dostačující. Podle odhadů serveru Bloomberg by Česku tímto tempem trvalo zhruba čtyři roky, než by naočkovalo dvěma dávkami požadovaných 75 procent populace. Například Izrael by se na tuto metu mohl dostat stávajícím tempem už za zhruba dva měsíce.

Česko je však tomuto cíli zatím vzdálené. První dávku dostalo zhruba 2,3 procenta populace, kompletním očkováním pak prošlo pouze 0,6 procenta Čechů. Mezi naočkovanými zatím převládá zdravotnický personál, který obdržel 53,3 procenta všech aplikovaných vakcín, pracovníci a klienti sociálních služeb pak tvoří 15,7 procenta a senioři starší 80 let 21,1 procenta.

Mezi všemi lidmi v této věkové skupině je alespoň jednou dávkou naočkováno 19,7 procenta lidí. Dalších více než 122 tisíc osmdesátníků a starších se už k vakcinaci rovněž přihlásilo a čeká na očkování. Celkem v této skupině zatím projevilo zájem o očkování 47,5 procenta lidí.