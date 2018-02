Jelena Standu z Kvildy nezastřelí. Až shodí parohy, převezou ho k Zemanovi do Lán

před 1 hodinou

Jelen měl být odstřelen proto, že ve výběhu poranil jednoho z turistů. Právě kvůli návštěvníkům ale ztratil svou přirozenou plachost.

Praha/Kvilda - Jelen, který na začátku února v návštěvnickém centru u Kvildy na Prachaticku zranil turistu, pravděpodobně skončí v lánské oboře. Přesun jelena do výběhu v blízkosti prezidentského zámku vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Upozornil na to server iDnes.cz a potvrdil to mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Jelenovi kvůli napadení turisty hrozilo utracení, proti čemuž se zvedla vlna nevole a vznikla i petice.

"Podmínky v lánské oboře jsou ideální. Počítáme s tím, že by se tam jelen mohl v horizontu několika týdnů a měsíců přesunout," uvedl Dvořák.

Že se jelen Standa přesune do lánské obory, potvrdil Aktuálně.cz i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. "Stane se tak, až shodí parohy," upřesnil mluvčí.

Za záchranu jelena Standy se na internetu postavily desetitisíce lidí, ale i starosta obce Kvilda Václav Vostradovský a Svaz šumavských obcí.

"Samozřejmě jsou stovky jelenů na Šumavě zastřeleny, ale to jsou divoká zvířata. Hajný, když jde do lesa tak ho musí vystopovat a má to nějaká pravidla a řád, ale v tomto případě, oni ochočili zvíře a teď ho chtějí zastřelit," nesouhlasil s odstřelem jelena starosta Kvildy s tím, že tohle by podle něj byla "opravdu poprava".

Podobný názor má i vedení Svazu šumavských obcí. "Důrazně protestuji, aby bylo bezdůvodně zabito divoké zvíře jenom proto, že bylo propagátory divočiny přinuceno ke ztrátě plachosti a že v projektu za mnoho desítek miliónů korun nebylo pamatováno na bezpečnost návštěvníků tohoto centra," píše předseda Svazu šumavských obcí Petr Málek.

Starosta Vostradovský rovněž upozorňuje, že k napadení turistů jelenem docházelo opakovaně. "Správa navíc ty incidenty tajila. O tom současném útoku mě také neinformovali, dozvěděl jsem se to až od novinářů," dodává starosta.

Vostradovský zároveň poukazuje na neukázněnost návštěvníku jelenária. "Jeden jelena krmil zepředu a druhý k němu přišel zezadu a plesknul ho," popisuje starosta. Jelen Standa navíc podle starosty do výběhu už přišel poloochočený, protože pocházel z jiné obory.

Starosta také vede Klub vojenské historie Gabreta, který se rozhodl Standu zachránit. "Rozjela se sbírka mezi našimi členy a budeme usilovat o to, pokud si jelena nevezme žádná státní složka, abychom ho mohli koupit," řekl Vostradovský a dodal: "Už pro něj máme místo v oboře u soukromníka, aby tam dožil," řekl s tím, že zároveň by se jelen Standa mohl stát maskotem klubu."

Jelen Standa začátkem února poranil jednoho z návštěvníků, kterému způsobil modřiny. Park na to reagoval plánem na zastřelení jelena. V minulých dnech ale otočil a připustil, že vedení zvažuje i varianty, kdy by jelen mohl přemístěn do jiného zařízení v rámci parku, případně by mohl být prodán či předán jinému chovateli.

Ve výběhu žije celkem 13 jelenů. Část stezky, která areálem vede, se vedení parku rozhodlo oplotit. Kvůli incidentu bude výběh zavřen ještě zhruba dva týdny.