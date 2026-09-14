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Domácí

Jedy na Šumavě bude likvidovat armáda. Vláda změnila plán s firmou Dekonta

ČTK
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Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku v národním parku Šumava bude sanovat armáda. Novinářům to v pondělí po jednání vlády oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum.

Skládka chemického vojenského materálu na Šumavě
Skládka chemického vojenského materiálu na Šumavě, 9.9.2026.Foto: HN – HONZA MUDRA
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Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Babiš pak ve čtvrtek uvedl, že zadal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů, které se v lokalitě nalezly. Vyjádření armády se shání.

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Červený minulé úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.

Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Klára Sovová, která je v současnosti akcionářkou společnosti.

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Česká armáda má podle Babiše skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. "Těším se na akci pana (ministra obrany, pozn. red.) Zůny (za SPD)," poznamenal Babiš.

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Společnost Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos v červnu pověřilo Dekontu opětovným průzkumem unikajících chemikálií. Podle resortu dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu, aby se k ní mohli vyjádřit odborníci.

Podle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který spravuje MŽP, bylo v Česku k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum.

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Zdeněk Suchánek z České informační agentury životního prostředí (CENIA), který se na správě SEKM podílí, řekl, že na základní prověření skutečného stavu jedné lokality by bylo třeba zhruba pět milionů korun.

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V případě, že by se v lokalitě zjistila závažná kontaminace, je poté třeba provést takzvanou analýzu rizika, která určí, které kontaminanty je nutné vyčistit a jakým způsobem. Analýza podle Suchánka stojí přibližně 500 tisíc korun až tři miliony korun. Podle dat uvedených v odborném recenzovaném časopise Waste Forum jsou přibližné náklady na sanaci jednoho kontaminovaného místa přes 11 milionů korun.

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