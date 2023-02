Jednodenní volba je potřeba. Hrozí ale chyby kvůli unaveným komisím, říká politolog

Vláda Petra Fialy ve středu schválila změnu volebních pravidel. Pokud to projde i parlamentem, od roku 2026 budou Češi k volbám chodit jen v pátek od 7 do 22 hodin. Podle politologa a odborníka na volební systémy Tomáše Lebedy se sníží riziko, že přes noc někdo volby zmanipuluje, stát by však měl změnit i podobu sčítání hlasů. Členové komise při něm po celém dni mohou více chybovat.

Proč by se mělo místo dvou dnů volit jen jeden den? Potřebujeme takovou změnu?

Domnívám se, že je to žádoucí změna. Máme zhruba 15 tisíc volebních okrsků a v každém z nich stojí přes noc volební urna plná lístků. Nikdo ji nehlídá. Je sice zapečetěná, ale není to nepřekonatelný problém. Ukazují to i naše výzkumy z minulosti.

Nejvíce integritu volebního procesu ohrožují komunální volby, protože v nich jeden okrsek může výrazně zahýbat s výsledkem. Pokud ovlivníte volby v jedné malé obci, ovlivníte složení celého zastupitelstva na čtyři roky. A také se podívejte do zahraničí. V tuto chvíli nenajdete jinou zemi v Evropské unii, která by měla dvoudenní volby.

I v jiných zemích chodí k volbám v pátek? Nebyl by pro většinu lidí komfortnější víkend?

Určitě to všude v Evropě není v pátek od 7 do 22 hodin. Volby se konají v různé dny, tradiční volební den v Británii je čtvrtek, jinde neděle. V řadě zemí, dokonce bych řekl ve většině, je ale nějaká forma korespondenčního hlasování. Nemusí to být nutně jen pro zahraniční voliče, ale ve velké části případů je to i pro ty domácí. Když v konkrétní volební den nemůžete, pošlete hlas poštou, dáte jej na podatelnu na úřadě, variant je více.

Ministr financí Zbyněk Stanjura ale řekl, že o korespondenční volbě v Česku neuvažují. Je to chyba?

Korespondenční hlasování může být pro jednodenní volbu důležitým doplňkem. Jsem jeho zastáncem a přikláním se k tomu, aby bylo dostupné pro všechny voliče. Je to především usnadnění pro ty, kdo v den voleb nemohou být v místě svého bydliště. Týká se to studentů nebo lidí pracujících v jiné části země. U nás je volba konzervativně vázaná na trvalé bydliště a lidé si jej velmi často nechávají u rodičů. Poprvé ho mění až například po svatbě. Tím spíš by byla korespondenční volba žádoucí.

Nehrozí proto, že volby v jeden den - a ještě k tomu ve všední - povedou k nižší volební účasti? Že to vyřadí třeba právě studenty, kterým vyhovuje volit až v sobotu, když se vrátí na víkend domů?

V Evropské unii nemáte žádnou zemi, která by měla dvoudenní volby. Buďto jsme my vynalezli skvělý recept, který ostatní ještě nedocenili, nebo je chyba na naší straně. Myslím si, že spíš to druhé. Benefity z dvoudenní volby nepřevažují rizika. Mě zaráží, že tu máme problém s integritou volebního procesu, s nechráněnými urnami přes noc a lidi to nechává v klidu. Zato mají obavy z mého pohledu z banálních věcí.

Zvládnou to členové komisí? Budou muset přijít před sedmou ranní, aby místnost připravili, budou tam sedět do desíti do večera a teprve potom začnou sčítat. Nehrozí, že budou unavení a tím spíše budou dělat chyby? Zvláště u komunálních voleb je sčítání dlouhé a nejnáročnější.

Tohle je z mého pohledu velký problém a považuji to za legitimní argument proti jednodenní volbě. Dá se to však ošetřit. Můžeme se ptát, jestli by se volby neměly sčítat jinde a někým jiným, jestli by se urny neměly svézt na jedno sčítací místo. V zahraničí jsou velké haly, tělocvičny, kde je několik desítek stolů a kolem každého nová volební komise, která nemusela celý den někde sedět. Hlasy se tam sčítají transparentně, mohou u toho být hosté, kteří například z balkonu na celý proces dohlíží. Zároveň u toho mohou být zástupci statistického úřadu, ministerstva vnitra, odborníci.

Kde to takto funguje?

V řadě zemí. Významná část nesčítá hlasy na úrovni volebních okrsků, ale sváží je. V anglosaském světě je to naprosto běžné. Já to považuji za lepší variantu.

Při převozu uren nehrozí riziko, že by se někdo do nich pokusil neoprávněně dostat a ovlivnit výsledky?

Může to svážet Česká pošta s policií, jsou na to postupy. Pomohlo by to kvalitě sčítání, se kterou jsme se zejména při komunálních volbách prali. Je to náročné a už teď komise dělaly poměrně významné chyby.

Chtěl bych k tomu říct, že se tady nebavíme o souboji dobré a špatné varianty. Měli bychom se snažit volební proces neustále zlepšovat, abychom eliminovali prostor pro podvody. My jsme s tím procesem třicet let nic nedělali.

Teprve před pár lety jsme začali více proškolovat členy komisí, zvýšily se odměny, zavedly se různě barevné tužky k označování preferenčních hlasů. Děláme drobná opatření a jednodenní volba je jen takovým dalším krokem. Rozhodně by neměla být posledním. Součástí by měla být korespondenční volba a mělo by se vyřešit i to, kdo a kde má sčítat.

