Jednejte rychle. Výhodné nabídky na fixaci plynu zmizí z trhu, radí expert

Cena plynu výrazně roste. Čtvrteční obchodování odstartovalo zdražením o pětatřicet procent na zhruba 1700 korun za megawatthodinu. Šlo o reakci na situaci na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš už reagoval varováním, že cena plynu exploduje. Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor v rozhovoru pro deník Aktuálně uvedl, že věří, že situace se brzy uklidní.
Plyn výrazně zdražuje, co to podle vás znamená?
Z pohledu koncového odběratele, kteří jsou navázáni na okamžitou cenu, tedy buď na spotové ceny, nebo na takzvané měsíční fixace, to znamená špatnou zprávu. Těm se promítne do vyúčtování v přímém přenosu, okamžitě. Z hlediska domácností jde o jednotky procent, ale výhodou je, že si mohou změnit kontrakt nebo změnit dodavatele velmi rychle, je tam jen měsíční výpovědní lhůta.
Vyplatí se to v tuto chvíli?
Řekl bych, že teď ještě ano.
Co mají dělat ti, kterým končí fixace během několika týdnů nebo měsíců? Mají se připravit na skokový růst cen?
Velmi populární jsou dvouleté fixace, to je asi nejoblíbenější produkt, tam to vypadá, že obchodníci jsou optimističtí a předpokládají, že ten konflikt bude trvat v řádů spíš měsíců než let. Že tam není paralela s Ukrajinou.
Myslíte si, že ten optimismus potrvá? Přece jen situace na Blízkém východě poměrně eskaluje.
USA si z politických důvodů těžko mohou dovolit nějaký dlouhý konflikt. Průběh a ukončení konfliktu je v rukou americké administrativy. To by byla politická sebevražda, aby připustili dlouhotrvající vysoké ceny energií, bylo by to jednoznačně bráno jako neúspěch. Myslím si, že se to budou snažit rychle ukončit. Asi je jasné, že si průběh války představovali jinak.
Nemůže právě rostoucí tlak na rychlé ukončení způsobit ještě větší škody, například v podobě dramaticky vyšších cen plynu na delší dobu, a následně i elektřiny?
Částečně už se to stalo. Katarská produkce je mimo. Bylo tam hlášeno ne úplně lehké poškození katarských kapacit. Špatný scénář tedy už nastal. A bohužel, bylo to v duchu „oko za oko“, takže to následovalo po (pro mě nepochopitelném) izraelském útoku na íránské plynové pole, které pro světový trh nemá žádný význam, protože Írán není exportérem LNG. Bylo to spíš s cílem způsobit škodu. Opravdu neuvážená akce, řekl bych.
A nenasvědčuje právě tenhle vývoj, že růst cen plynu je nevyhnutelný?
V případě katarského LNG se už špatný scénář uskutečnil, Saúdové ale zatím stále ještě exportují na plné obrátky. Jejich základní kapacity, těžební i zpracovatelské, nejsou poškozeny, takže jakmile by se uvolnil Hormuzský průliv, rozjede se to naplno velice rychle. Takže ano, může být ještě hůř, ale nemyslím si, že k tomu dojde. To by byla černá můra pro celý svět.
A když se vrátíme k dopadům na domácnosti…
Ti, kdo mají krátkodobé kontrakty, by měli okamžitě jednat. A těm, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, bych také doporučoval změnit produkt, zatím ještě většina dodavatelů drží nabídky. Je tam asi i nějaká spekulace, že na tom v roce 2027 už tolik nevydělají, ty marže se rozpouštějí před očima, ale taky už mají leccos nakoupeno. A v nejbližších dnech budou z trhu mizet ty nejlepší nabídky pro střednědobé a dlouhodobé fixace. Takže jednat raději rychleji než pomaleji. A pak to uvidíme úplně všichni na podzim. Úroveň nabídek před další sezonou už bohužel nebude tak dobrá, jak jsem čekal.
Ti, kterým končí fixace v nejbližších týdnech anebo měsících, nemusejí mít strach ze skokového zdražení, že by cena šla nahoru dvojnásobně?
Myslím, že ne. Už z toho důvodu, že když se podíváte, jaký je dlouhodobý vývoj burzovních dlouhodobých kontraktů, tak na rok 2027 sice šly nahoru, ale ne tak dramaticky jako měsíční kontrakty. A když se podíváte na rok 2028, tam jako by se nic nestalo, ceny nízké.
Zatím. To se ale může změnit, nebo ne?
No kdyby to byla druhá Ukrajina, bylo by to šílené. Světoví obchodníci a spekulanti tomu ale nevěří. A já tomu také nevěřím.
A co firmy?
Pro průmyslu už to dopady má, tam je zcela běžné, že kontrakty na plyn si zafixují jen z poloviny a polovinu mají na spotu, tam to cítí okamžitě. Takových odběratelů je docela dost, to není nic výjimečného.
A prostřednictvím jejich rostoucích nákladů to pak pocítí zase ty domácnosti.
Samozřejmě.
Jak do té ceny pak promluví, že státy mají prázdné zásobníky plynu a začnou se připravovat na novou topnou sezonu?
Tam je problém a nedivil bych se, pokud by došlo na státní intervence, což jsme zažili v období ukrajinské války, kdy stát podporoval naplňování zásobníků, odpouštěl poplatky za dopravu k zásobníku, zkrátka různé úlevy, aby obchodníci nečekali s naplňováním zásobníků do poslední chvíle, kdy už to pak ani někdy není technicky možné. Řekl bych, že k tomuto opatření přistoupí celá řada států, a doporučoval bych to i české vládě.
Je výhoda, že stát vlastní zásobníky?
Zásobníky sice vlastní stát, ale plyn si tam skladují privátní subjekty. Stát může tyto obchodníky motivovat a jsem přesvědčen, že k tomu dojde. Česko má i nějaké strategické zásoby plynu a jsem přesvědčen, že se rozvine diskuse, jestli by nebylo vhodné tento objem zvýšit.
Na ceny plynu je navázána i elektřina, máme čekat, že i ta začne zdražovat?
Ona už zdražuje, ale podstatně pozvolněji. Plyn je sice významný pro tvorbu ceny elektřiny, ale zrovna teď je příznivé období z hlediska počasí, a tedy i produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ty proklínané obnovitelné zdroje nám teď pomáhají. A zatímco u plynu vyskočily měsíční kontrakty na dvojnásobek, u elektřiny zdaleka ne.
Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 Kč) za megawatthodinu (MWh). Reagovala tak na zprávy o útocích na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě.
