Schůzi sněmovny přerušila fyzická potyčka, jednání poslance Volného prošetří policie

To, jak se zachoval poslanec Lubomír Volný, je totálně nevhodné a hloupé. Kdybych to měl komentovat, napadaly by mě jen výrazy, které nejdou publikovat. Nic takového rozhodně nepatří na půdu @snemovna. Jen celé společnosti dokazuje, že není schopný normální a slušné diskuze.