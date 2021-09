Jednání o Turówu se zásadně posunula, řekl Brabec. Věří v konečnou dohodu s Polskem

Letecký dopravce Smartwings bude ode dneška létat pravidelně z Prahy na největší londýnské letiště Heathrow. Od 20. října pak aerolinky obnoví z Prahy další přímé letecké spojení do Dubaje. Dnes o tom informovala mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Smartwings budou do Londýna ode dneška zatím létat čtyřikrát týdně, vždy ve čtvrtek, pátek, neděli a pondělí. Od zimního letového řádu, který začne platit na konci října, pak provoz zintentivní na denní spojení. "Pro naši leteckou společnost jde o významnou destinaci," uvedl člen představenstva a generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Od 20. října pak budou Smartwings každý den létat z Prahy do Dubaje. Tam budou od závěru října létat nově také z Bratislavy.

Během zimního letového řádu budou Smartwings budou Smartwings létat dále na čtyři Kanárské ostrovy (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventura), do Málagy, Tel Avivu, na Mallorku, ostrov Madeira (Funchal), do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam, turecké Antalye a Petrohradu. Charterové lety budou směřovat na Kapverdské ostrovy (Boa Vista, Sal), do Ománu (Salalah) a na tři tuniská letiště (Djerba, Enfidha, Monastir). V současnosti aerolinky létají z Česka do 60 destinací.