O zapůjčení pandy musí požádat prezident, brání se ředitel zoo Bobek nařčení Zemana

Ředitel pražské zoologické zahrady Pavel Bobek se ohradil proti čtvrtečním slovům prezidenta Miloše Zemana, že s čínskou stranou o zapůjčení pandy vůbec nejednal. Bobek tvrdí, že proběhla jednání s pekingskou zoo, ale zástupci zahrady mu řekli, že o zvířata musí oficiálně požádat sám prezident Zeman.

"My jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se Zoo Peking a na jejím základě pak připravovali pojetí jejich budoucího pavilonu. Čínští kolegové nás však opakovaně upozorňovali, že je nutné, aby o zapůjčení pand požádal český prezident prezidenta čínského," napsal Bobek na Facebooku.

Panda velká není podle ředitele zvířetem, o jehož poskytnutí spolu mohou jednat pouze šéfové zoologických zahrad nebo primátoři příslušných měst. V minulosti o pandy žádali také světoví státníci jako Angela Merkelová nebo Nicolas Sarkozy. "Taková jsou pravidla čínské ‚pandí diplomacie‘ - hlava státu se domlouvá se svým protějškem," vysvětlil Bobek.

Český prezident byl o stejný krok požádán v dopise, který mu v březnu 2017 zaslala tehdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová. Zeman ve čtvrtek prohlásil, že by se za získání pandy sám přimluvil, pokud by jednání pražské zoo s Čínou nebyla úspěšné. "Pokud vím, on (ředitel Bobek) ani nejednal," řekl prezident.

Bobek ve středu oznámil, že je jen otázkou času, kdy bude projekt pavilonu pro pandy a langury ukončen, protože se zapůjčení zvířat z Číny nepodařilo vyjednat. V chystaném pavilonu za dvě stě milionů korun podle něj bude možné chovat jiné druhy zvířat.

Pandy velké jsou pro Peking nástrojem diplomacie, do ciziny je pouze zapůjčuje. Smlouvy o zápůjčce přitom podepisuje čínský prezident. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy. V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba osmnáct set jedinců.