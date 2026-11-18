Příprava výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech pod taktovkou jihokorejské firmy KHNP už má běžet na plno. Jednat o projektu vyjel přímo do Jižní Koreje před několika dny exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Vicepremiéra a Vlčkova nástupce Karla Havlíčka (ANO) cesta zaskočila, deníku Aktuálně.cz řekl, že se o tom dozvěděl až od KHNP a že Vlček podle něj způsobil rozpaky na korejské straně.
Situace okolo vývoje stamiliardové zakázky na výstavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany byla v posledních několika týdnech poněkud nepřehledná. Padla totiž klíčová jednání mezi hlavním dodavatelem celé zakázky – korejskou společností KHNP – a konsorciem, které mělo dodat stavební část.
Korejci proto narychlo hledají nového dodavatele a i přes ujišťování, že vše běží podle plánu a nic se nemění, způsobila zpráva na trhu mírnou nervozitu. Deník Aktuálně.cz o tom informoval minulý týden.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že je v kontaktu se svým korejským protějškem, který ho osobně ujistil, že se nic nemění.
K celé situaci se ale nedávno vyjádřil také Havlíčkův předchůdce, exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Ve středu 4. listopadu deníku Aktuálně.cz řekl, že plánuje pracovní návštěvu jihokorejského Soulu a že se bude ptát na podrobnosti zakázky, neboť se chce potkat i s vedením KHNP.
Exministr na návštěvě
Po svém návratu do Česka Vlček o své cestě informoval na stránkách hnutí s tím, že mimo jiné jednal o pokračování projektu dostavby Dukovan, a připomněl, že byl klíčovým aktérem dohody se společností KHNP. Smlouvu s korejskou firmou podepsala minulá vláda v čele s Petrem Fialou (ODS), kde Vlček seděl v resortu průmyslu coby ministr.
„Nejen panem viceprezidentem, ale i dalšími korejskými partnery, se kterými jsem měl příležitost mluvit, jsem byl ujištěn, že i přes ‚nedohodu‘ s konsorciem Daewoo E&C a Doosan Enerbility celý projekt Dukovan pokračuje podle stanoveného harmonogramu,“ cituje Vlčka tisková zpráva z pondělí 16. listopadu vydaná po jeho návratu ze Soulu.
„Dukovany jsou pro KHNP referenčním projektem ke vstupu na další světové trhy, proto věřím, že k žádné zásadní komplikaci nedojde,“ sděluje v materiálu Vlček.
Současný šéf průmyslu Karel Havlíček byl ale z jeho cesty spíše rozladěný. „Vzhledem k citlivosti tématu a komunikace, kterou vedeme s ministrem a KHNP, se měl předem domluvit s kolegy z ministerstva průmyslu,“ řekl Havlíček deníku Aktuálně.cz.
Uvedl Korejce do rozpaků
„Spíše ale uvedl do rozpaků korejskou stranu, nicméně byli korektní a poradili se s námi,“ popsal situaci vicepremiér s tím, že on sám do Soulu vyrazí v prosinci, kde bude jednat s nejvyššími představiteli země.
„Mám informaci, že se (Vlček) zúčastnil Česko-korejského fóra budoucnosti v Soulu v uplynulém týdnu. KHNP nás informovalo, že na okraji této akce s ním měli krátkou schůzku ohledně Dukovan. Ověřili si ale s našimi lidmi s předstihem, co komunikovat. Jinak ale tato schůzka nebyla s ministerstvem průmyslu koordinovaná,“ odkryl detaily Havlíček.
Vlček řekl deníku Aktuálně.cz, že nevidí důvod, proč by se měl Havlíčka ptát. Do Jižní Koreje prý jel na pozvání Česko-korejského fóra budoucnosti. A zkritizoval vládu, že kolem Dukovan její přístup ochladl, například pokud jde o snahu o zapojení českých firem.
„Region to vnímá tak, že s mým odchodem z ministerstva úplně utichl jakýkoliv možný zájem a tlak na to, aby ten projekt byl tlačen kupředu,“ řekl Vlček deníku Aktuálně.cz.
Havlíček dělá málo, kritizuje exministr
„To, že se pan kolega Havlíček jednou za čtvrt roku sejde se svým jihokorejským protějškem, mně přijde opravdu málo,“ dodal exministr. Havlíček Vlčkova slova označil za nesmysl.
„Dáváme dohromady to, co nezvládli, tedy posilujeme účast českých firem v Dukovanech. Energetický a stavební sektor byl frustrovaný z úředního přístupu minulé vlády,“ kontroval Havlíček a zaútočil na svého předchůdce.
„Poslanec samozřejmě nemusí hlásit svoje výlety do zahraničí Havlíčkovi,“ poznamenal vicepremiér, „ale bývá slušnost informovat svoje bývalé kolegy, protože máme minimálně jednat v souladu,“ prohlásil s tím, že mohl Vlčkovi před cestou předat důležité informace. „Tyto spanilé jízdy mohou udělat někdy víc škody než užitku,“ uzavřel Havlíček.
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