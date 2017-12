Vláda v lednu projedná změnu jednacího řádu. Andrej Babiš posiluje svoji moc, kritizují návrh Piráti

před 24 minutami

Návrh na změnu jednacího řádu obsahuje zrušení jmenovitého hlasování ministrů a podle kritiků snižuje transparentnost vlády.

Vláda Andreje Babiše bude hned ve středu 3. ledna projednávat návrh novely jednacího řádu, který připravil ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Dokument mimo jiné omezuje okruh lidí, kteří se účastní jednání vlády. Na každé schůzi by v budoucnu nemusel být předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ), státní tajemník pro evropské záležitosti či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Na jeho znění upozornil na svém Facebooku zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka, podle kterého návrh ohrožuje transparentnost jednání vlády a posiluje pravomoci premiéra. V zápisu o jednání vlády by se nově nemělo uvádět, jak který člen vlády hlasoval.

"Považuji za ostudu, že hnutí ANO, které postavilo svůj marketing na kritice korupce a slibech transparentnosti a otevřenosti, chce nyní utajovat, jak který ministr hlasoval. Bez toho, aby občané věděli, jak politici rozhodují, je nemohou ani hodnotit," reagoval na plánované zrušení jmenovitého hlasování ministrů předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Materiály podle návrhu navíc postačí projednat mezi resorty, kterých se přímo týkají. Počet rozporů mezi ministry by mělo snížit ustanovení, podle kterého by se kvůli jejich řešení konala postupně jednání náměstků, samotných ministrů a nově ministrů s premiérem. "Předpokládá se, že předseda vlády jako osoba stojící v čele vlády by měl přispět k vyřešení rozporu," uvádí návrh.

"Že se bude inženýr Babiš ve vládě chovat spíše jako ředitel než jako první mezi rovnými, nás nepřekvapuje, škoda, že to odnáší i přístup veřejnosti k informacím," kritizuje Bartoš.

K návrhu se na Facebooku vyjádřila i tisková mluvčí Úřadu vlády Barbora Peterová. Podle ní je smyslem změn, aby samotné jednání vlády bylo efektivnější.

"To, že prezident NKÚ je oprávněn účastnit se schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní závěry a stanoviska k nim, vyplývá přímo ze zákona o NKÚ a je proto zbytečné, aby to Jednací řád vlády opakoval," vysvětlila s tím, že spolupráce mezi vládou a NKÚ bude probíhat na úrovni partnerské spolupráce, jako tomu bylo doposud.

Změny navazují na předchozí prohlášení ministrů vlády Andreje Babiše (ANO). O omezení připomínkových míst či snížení počtu dokumentů pro informaci hovořila po první neformální poradě ministrů ještě před jejich jmenováním současná ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Materiál je v připomínkovém řízení, příslušné úřady by se k němu měly vyjádřit nejpozději začátkem příštího roku.